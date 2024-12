20χρονη Χριστιανή έβγαλε 43 εκατ. στο OnlyFans: «Ο Θεός όλα τα συγχωρεί»

Η Σοφία Ρέιν, 20, έχει ετήσιο εισόδημα περισσότερα από 43 εκατομμύρια δολάρια. Είναι Χριστιανή, έχει βαθιά πίστη στο Θεό και είναι δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans.

Aν και κάποιοι βιάζονται να την κρίνουν, η Ρέιν μίλησε στο PEOPLE και λέει ότι δεν ντρέπεται να πει πώς απέκτησε την περιουσία της. Το έκανε δημοσιεύοντας αποκαλυπτικό περιεχόμενο στη σελίδα της στο OnlyFans.

Το διαδικτυακό μοντέλο έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο αφού μοιράστηκε τα ετήσια εισοδήματά της στο X (πρώην Twitter).

«Ευγνωμοσύνη για την πρώτη μου χρονιά εδώ μέσα»ήταν η λεζάντα που συνόδεψε την ανάρτηση της.

thankful for one year on here 🫶🏻 pic.twitter.com/Rq8KU5ju7n

— Sophie Rain (@sophieraiin) November 28, 2024