Λίλι Φίλιπς: Βαφτίστηκε η σταρ του OnlyFans που έκανε σεξ με 100 άνδρες σε μία μέρα
Viral 09 Ιανουαρίου 2026 | 22:00

Λίλι Φίλιπς: Βαφτίστηκε η σταρ του OnlyFans που έκανε σεξ με 100 άνδρες σε μία μέρα

Το μοντέλο του OnlyFans μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βάφτισή της και τη νέα πνευματική της πορεία.

ΚείμενοΣύνταξη
A
A
Vita.gr
Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Spotlight

Η Λίλι Φίλιπς, γνωστή για τη δραστηριότητά της στο OnlyFans και για την ιδιαίτερα προκλητική αποκάλυψη ότι είχε σεξουαλικές επαφές με 100 άνδρες μέσα σε μία μόνο ημέρα δημοσίευσε πρόσφατα στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από τη βάφτισή της.

Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία της βάπτισης ως μία στιγμή αυτοανακάλυψης και προσωπικής αναγέννησης

Σε συνέντευξή της στη βρετανική εφημερίδα Daily Star, η Φίλιπς αποκάλυψε ότι η βάπτιση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.

Το μοντέλο του OnlyFans περιέγραψε την εμπειρία ως βαθιά προσωπική και ουσιαστική, σημειώνοντας ότι την βοήθησε να νιώσει πνευματική σύνδεση με τον Θεό.

«Βαφτίστηκα την Κυριακή. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραίο να αποκαταστήσω τη σχέση μου με τον Θεό, γιατί είχε απομακρυνθεί για αρκετό καιρό», δήλωσε.

«Εγώ απλά θέλω να ξαναχτίσω τη σχέση μου με τον Θεό»

Η ίδια ανέφερε ότι μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, και είχε ήδη βαπτιστεί βρέφος. Δήλωσε επίσης πως η οικογένειά της διατηρούσε στενή σχέση με την Εκκλησία, ωστόσο τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από την πίστη και τις εκκλησιαστικές της συνήθειες.

Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία της βάφτισης ως μία στιγμή αυτοανακάλυψης και προσωπικής αναγέννησης. Εξήγησε ότι η θρησκευτική της ανανέωση δεν είναι απλώς μία τελετουργική πράξη, αλλά μία ουσιαστική στροφή στη ζωή της.

Το μοντέλο του OnlyFans τόνισε πως η πρόσφατη βάφτιση αποτέλεσε γι’ αυτήν έναν τρόπο να επανασυνδεθεί με την πνευματική της πλευρά και να αποκαταστήσει τη σχέση της με τον Θεό. Μάλιστα, όπως είπε, η προσευχή συνεχίζει να κατέχει κεντρική θέση στη ζωή της.

Σε ερώτηση για το πώς η στροφή της αυτή επηρεάζει την καριέρα της, η Λίλι Φίλιπς παραδέχτηκε ότι το ερωτικό περιεχόμενο που παρήγαγε μέχρι πρότινος στο OnlyFans έχει πλέον περάσει σε δεύτερο πλάνο.

Παράλληλα, σε δήλωση που έκανε στο Newsweek, είπε: «Μπορεί να υπάρχουν Χριστιανοί που διαφωνούν με τον ‘’τρόπο ζωής’’ μου, αλλά εγώ απλά θέλω να ξαναχτίσω τη σχέση μου με τον Θεό και πιστεύω ότι πρέπει να καλωσορίζουμε όλες τις συζητήσεις και τις ευκαιρίες για τους ανθρώπους να εξερευνήσουν τη θρησκεία με τον τρόπο που τους ταιριάζει».

Προς… αναζήτηση επαγγελματικού προσανατολισμού

Εξήγησε ότι αναζητά έναν νέο επαγγελματικό προσανατολισμό και προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα τι θέλει να κάνει μακροπρόθεσμα, αφήνοντας σαφείς ενδείξεις ότι η προτεραιότητά της για το 2026 θα είναι διαφορετική από αυτήν που είχε στο παρελθόν.

Ωστόσο, δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για το αν σκοπεύει να αποχωρήσει πλήρως από την πλατφόρμα ή απλώς να περιορίσει το περιεχόμενό της, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να διατηρεί την παρουσία της στο OnlyFans με λιγότερο επιθετικό ή διαφορετικό περιεχόμενο.

