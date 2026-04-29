Αρκάς: Η «καλημέρα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Την καλημέρα του μας λέει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, συνδυάζοντας για ακόμη μία φορά την αιχμηρή σάτιρα με την επικαιρότητα. Στη σημερινή εικόνα, κάτω από τη λέξη «Καλημέρα», βλέπουμε μια γυναίκα στην κλασική, χιουμοριστική αισθητική του δημιουργού να σχολιάζει πως την κόρη της τη ζητούσαν υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, αλλά εκείνη «στραβώθηκε» και πήρε γιατρό, καυτηριάζοντας τις κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από τα επαγγέλματα.
Το σχόλιο αυτό «δένει» με τη φράση στο κάτω μέρος του σκίτσου, «Εικόνες απ’ το κοντινό μέλλον», αφήνοντας να εννοηθεί πως το μέλλον ακόμη και επαγγελμάτων που σήμερα θεωρούνται ασφαλή ή περιζήτητα ίσως αποδειχθεί… χλωμό. Στη λεζάντα της ανάρτησης ο Αρκάς συμπληρώνει: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να μείνει.»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις