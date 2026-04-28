Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί, Ζαχάρα, λέει πως «είναι τιμή της να την αποκαλεί μητέρα της»

Δεν ήταν μια τυπική ομιλία για τη μητρότητα, αλλά μια προσωπική εξομολόγηση για έναν δεσμό που, όπως είπε, δεν περιγράφεται εύκολα. Η Ζαχάρα Τζολί-Πιτ μίλησε δημόσια για τη σχέση της με τη μητέρα της, Αντζελίνα Τζολί, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά και «συγγενική» τη βιώνει.

Η τελειόφοιτη του Spelman College, όπου σπουδάζει ψυχολογία με παράλληλες σπουδές στην εκπαίδευση, μίλησε σε εκδήλωση για τη σχέση μητέρας-κόρης, τονίζοντας από την αρχή ότι η δική της εμπειρία δεν περιγράφεται εύκολα.

«Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω σήμερα για την αξία της σχέσης μητέρας-κόρης, μου φάνηκε δύσκολο να βρω λόγια», ανέφερε. «Όχι επειδή δεν την εκτιμώ, αλλά γιατί η μαμά μου κι εγώ έχουμε μια μοναδική, σχεδόν συγγενική σχέση, που είναι δύσκολο να περιγραφεί».

«Μια αγάπη που χτίστηκε»

Η Ζαχάρα στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η οικογένειά της διαμορφώθηκε μέσα από την υιοθεσία και τις αξίες που της μεταδόθηκαν από μικρή.

«Η αγάπη μας είναι κάτι που χτίστηκε. Υιοθετήθηκα σε ηλικία 6 μηνών και βρέθηκα με μερικούς από τους πιο ξεχωριστούς και αγαπημένους ανθρώπους ως αδέλφια, με μια μητέρα που μας μεγάλωσε με την αξία του να βοηθάμε τους άλλους, να είμαστε καλοί και να προσπαθούμε πάντα να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι», είπε.

Όπως σημείωσε, αυτές οι αρχές μπορεί να ακούγονται απλές, όμως στην πράξη δεν είναι δεδομένες: «Σε έναν κόσμο όπου η καλοσύνη συχνά παραβλέπεται και το να βοηθάς τους άλλους έχει κόστος, νιώθω ευγνωμοσύνη που είχα ένα πρότυπο να μου δείξει τι σημαίνει να είσαι ένας σωστός άνθρωπος».

«Τη βλέπω σαν υπερήρωα»

Η νεαρή φοιτήτρια παραδέχτηκε ότι για χρόνια προσπαθεί να καταλάβει πώς η μητέρα της καταφέρνει να ανταποκρίνεται σε όλα — από την οικογένεια μέχρι τη δημόσια δράση της.

«Είναι η πιο ανιδιοτελής, τρυφερή και κατανοητική γυναίκα που έχω την τύχη να αποκαλώ μητέρα μου», είπε, εξηγώντας ότι η μετάβασή της στη φοιτητική ζωή και η ένταξή της σε αδελφότητα έφεραν νέες ισορροπίες.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η δημόσια έκθεση της οικογένειας δυσκολεύει τις απλές, προσωπικές στιγμές: «Με τη δημόσια ζωή που ζούμε, είναι δύσκολο να βρούμε αυτές τις ιδιαίτερες και προσωπικές στιγμές χωρίς να μας κατακλύζουν τα βλέμματα των άλλων».

Ο ρόλος της οικογένειας και η επιρροή της Τζολί

Παρά τις δυσκολίες, η Ζαχάρα τόνισε ότι η μητέρα της δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται ενεργά για τη ζωή της: «Αυτό όμως δεν εμπόδισε ποτέ τη μαμά μου να ενδιαφέρεται για όσα μαθαίνω μέσα και έξω από τις αίθουσες του Spelman».

Η ίδια αναγνώρισε ότι η ανθρωπιστική δράση της Τζολί έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Ως μεγαλύτερη αδελφή, ανέλαβε συχνά έναν πιο προστατευτικό ρόλο μέσα στην οικογένεια.

«Μου άρεσε να φροντίζω τα μικρότερα αδέλφια μου και να αντικατοπτρίζω τη φροντίδα και τη συμπόνια που μας έδειχνε η μαμά μας», είπε.

Τα επόμενα βήματα

Σήμερα, η Ζαχάρα έχει ήδη αναλάβει ηγετικό ρόλο ως αντιπρόεδρος του Mu Pi Chapter στο πανεπιστήμιό της και δηλώνει πως θέλει να ασχοληθεί με την ενδυνάμωση νέων και τη στήριξη κοριτσιών.

«Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, έχω δει τη χαρά αλλά και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την καθοδήγηση και τη σημασία των θετικών προτύπων», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία δεν είναι ποτέ ατομική υπόθεση.

Κλείνοντας την ομιλία της, θυμήθηκε μια φράση που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια: «Είμαι δυνατή γυναίκα γιατί με μεγάλωσε μια δυνατή γυναίκα» — πριν στραφεί προς τη μητέρα της και πει απλά: «Σε ευχαριστώ, μαμά».

Η Αντζελίνα Τζολί είναι μητέρα έξι παιδιών: των διδύμων Βιβιέν και Νοξ (17), της Σάιλο (19), καθώς και των Παξ (22) και Μάντοξ (24).

*Mε πληροφορίες από: People