Τρίτη 28 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 09:23
Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί, Ζαχάρα, λέει πως «είναι τιμή της να την αποκαλεί μητέρα της»
Fizz 28 Απριλίου 2026, 12:25

Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί, Ζαχάρα, λέει πως «είναι τιμή της να την αποκαλεί μητέρα της»

«Είναι η πιο ανιδιοτελής, τρυφερή και κατανοητική γυναίκα», είπε μεταξύ άλλων η Ζαχάρα Τζολί-Πιτ για την μητέρα της, Αντζελίνα

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Δεν ήταν μια τυπική ομιλία για τη μητρότητα, αλλά μια προσωπική εξομολόγηση για έναν δεσμό που, όπως είπε, δεν περιγράφεται εύκολα. Η Ζαχάρα Τζολί-Πιτ μίλησε δημόσια για τη σχέση της με τη μητέρα της, Αντζελίνα Τζολί, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά και «συγγενική» τη βιώνει.

Η τελειόφοιτη του Spelman College, όπου σπουδάζει ψυχολογία με παράλληλες σπουδές στην εκπαίδευση, μίλησε σε εκδήλωση για τη σχέση μητέρας-κόρης, τονίζοντας από την αρχή ότι η δική της εμπειρία δεν περιγράφεται εύκολα.

«Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω σήμερα για την αξία της σχέσης μητέρας-κόρης, μου φάνηκε δύσκολο να βρω λόγια», ανέφερε. «Όχι επειδή δεν την εκτιμώ, αλλά γιατί η μαμά μου κι εγώ έχουμε μια μοναδική, σχεδόν συγγενική σχέση, που είναι δύσκολο να περιγραφεί».

«Μια αγάπη που χτίστηκε»

Η Ζαχάρα στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η οικογένειά της διαμορφώθηκε μέσα από την υιοθεσία και τις αξίες που της μεταδόθηκαν από μικρή.

«Η αγάπη μας είναι κάτι που χτίστηκε. Υιοθετήθηκα σε ηλικία 6 μηνών και βρέθηκα με μερικούς από τους πιο ξεχωριστούς και αγαπημένους ανθρώπους ως αδέλφια, με μια μητέρα που μας μεγάλωσε με την αξία του να βοηθάμε τους άλλους, να είμαστε καλοί και να προσπαθούμε πάντα να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι», είπε.

Όπως σημείωσε, αυτές οι αρχές μπορεί να ακούγονται απλές, όμως στην πράξη δεν είναι δεδομένες: «Σε έναν κόσμο όπου η καλοσύνη συχνά παραβλέπεται και το να βοηθάς τους άλλους έχει κόστος, νιώθω ευγνωμοσύνη που είχα ένα πρότυπο να μου δείξει τι σημαίνει να είσαι ένας σωστός άνθρωπος».

«Τη βλέπω σαν υπερήρωα»

Η νεαρή φοιτήτρια παραδέχτηκε ότι για χρόνια προσπαθεί να καταλάβει πώς η μητέρα της καταφέρνει να ανταποκρίνεται σε όλα — από την οικογένεια μέχρι τη δημόσια δράση της.

«Είναι η πιο ανιδιοτελής, τρυφερή και κατανοητική γυναίκα που έχω την τύχη να αποκαλώ μητέρα μου», είπε, εξηγώντας ότι η μετάβασή της στη φοιτητική ζωή και η ένταξή της σε αδελφότητα έφεραν νέες ισορροπίες.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η δημόσια έκθεση της οικογένειας δυσκολεύει τις απλές, προσωπικές στιγμές: «Με τη δημόσια ζωή που ζούμε, είναι δύσκολο να βρούμε αυτές τις ιδιαίτερες και προσωπικές στιγμές χωρίς να μας κατακλύζουν τα βλέμματα των άλλων».

Ο ρόλος της οικογένειας και η επιρροή της Τζολί

Παρά τις δυσκολίες, η Ζαχάρα τόνισε ότι η μητέρα της δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται ενεργά για τη ζωή της: «Αυτό όμως δεν εμπόδισε ποτέ τη μαμά μου να ενδιαφέρεται για όσα μαθαίνω μέσα και έξω από τις αίθουσες του Spelman».

Η ίδια αναγνώρισε ότι η ανθρωπιστική δράση της Τζολί έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Ως μεγαλύτερη αδελφή, ανέλαβε συχνά έναν πιο προστατευτικό ρόλο μέσα στην οικογένεια.

«Μου άρεσε να φροντίζω τα μικρότερα αδέλφια μου και να αντικατοπτρίζω τη φροντίδα και τη συμπόνια που μας έδειχνε η μαμά μας», είπε.

Τα επόμενα βήματα

Σήμερα, η Ζαχάρα έχει ήδη αναλάβει ηγετικό ρόλο ως αντιπρόεδρος του Mu Pi Chapter στο πανεπιστήμιό της και δηλώνει πως θέλει να ασχοληθεί με την ενδυνάμωση νέων και τη στήριξη κοριτσιών.

«Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, έχω δει τη χαρά αλλά και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την καθοδήγηση και τη σημασία των θετικών προτύπων», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία δεν είναι ποτέ ατομική υπόθεση.

Κλείνοντας την ομιλία της, θυμήθηκε μια φράση που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια: «Είμαι δυνατή γυναίκα γιατί με μεγάλωσε μια δυνατή γυναίκα» — πριν στραφεί προς τη μητέρα της και πει απλά: «Σε ευχαριστώ, μαμά».

Η Αντζελίνα Τζολί είναι μητέρα έξι παιδιών: των διδύμων Βιβιέν και Νοξ (17), της Σάιλο (19), καθώς και των Παξ (22) και Μάντοξ (24).

*Mε πληροφορίες από: People 

Standard & Poor’s: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Τραμπ: Αν θέλουν να μιλήσουν, υπάρχει το τηλέφωνο – Το Ιράν δίνει διέξοδο για την επανέναρξη των συνομιλιών

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα
Ο 89χρρονος δράστης τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα στα δύο περιστατικά σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ρακοσυλλέκτη που σκόρπισε τον τρόμο

Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι
Ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και άρχισε να πυροβολεί. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς
Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

