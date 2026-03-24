Αντζελίνα Τζολί: Η συγκλονιστική επιστολή που της έστειλε μια γυναίκα από τη Γάζα

Η Αντζελίνα Τζολί βρέθηκε στη Ράφα στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής αποστολής. Η διάσημη ηθοποιός ανήρτησε στα social της μια επιστολή που συγκλονίζει από μια 26χρονη κοπέλα.

«Μου είπε πώς είναι η καθημερινή ζωή της για εκείνη, για την οικογένειά της και για τους γείτονές της. Θέλησα να το μοιραστώ. Η πραγματικότητά τους συνεχίζεται, παρόλο που η δική μας προσοχή έχει στραφεί σε άλλα απελπιστικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στον κόσμο.», αναφέρει η ηθοποιός.

Αντζελίνα Τζολί: Μια επιστολή γροθιά στο στομάχι

«Σε προηγούμενους πολέμους, νομίζαμε ότι η απώλεια ή ο θάνατος ήταν το πιο σκληρό πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε κάποιον σε αυτή τη χώρα.

Πιστεύαμε ότι αυτό ήταν το υψηλότερο επίπεδο πόνου και ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο.

Αλλά σε αυτό τον πόλεμο ανακαλύψαμε ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από τον θάνατο, να συνεχίσεις να ζεις χωρίς ψυχή, κουβαλώντας ένα βάσανο τόσο βαρύ όσο οι τόνοι διαλυμένου τσιμέντου όπου στο παρελθόν υπήρχαν οι πόλεις μας.

«Περίπου πέντε μήνες μετά το τέλος του πολέμου, η ζωή στη Γάζα σήμερα δεν έχει να κάνει μόνο με την επιβίωση από τους βομβαρδισμούς, αλλά με μια σειρά εξουθενωτικών λεπτομερειών που μας ακολουθούν από τη στιγμή που θα ξυπνήσουμε.

Μικρά πράγματα που στο παρελθόν ήταν φυσιολογικά έχουν γίνει πλέον εξαιρετικά δύσκολα».

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η νέα αυτή γυναίκα, «στους ασφυκτικά γεμάτους καταυλισμούς, η ιστορία αρχίζει από το πρωί, όπου ο κόσμος δεν ξυπνάει από το τιτίβισμα των πουλιών αλλά από την ασταμάτητη φασαρία των παιδιών και των ενηλίκων που φωνάζουν, ενώ περιμένουν σε ουρές για νερό.

Αφού πάρουν νερό, το κουβαλούν διανύοντας μεγάλες αποστάσεις κάτω από τον καυτό ήλιο ή την παγωνιά.

Μετά υπάρχει μια ακόμα ουρά μπροστά από τις κουζίνες ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου οι μερίδες φαγητού ίσα ίσα αρκούν για να προστατεύσουν ένα παιδί από τη λιμοκτονία.

Πολλά παιδιά έχουν ξεχάσει πώς είναι ένα σχολείο, πώς είναι να κρατάς ένα μολύβι ή να ζωγραφίζεις.

Τα όνειρά τους έχουν περιοριστεί στο να εξασφαλίσουν ένα λίτρο νερό ή ένα πιάτο φαγητό».