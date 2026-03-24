Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
magazin

Αντζελίνα Τζολί: Η συγκλονιστική επιστολή που της έστειλε μια γυναίκα από τη Γάζα
Woman 24 Μαρτίου 2026, 10:40

Αντζελίνα Τζολί: Η συγκλονιστική επιστολή που της έστειλε μια γυναίκα από τη Γάζα

Η Αντζελίνα Τζολί έλαβε μια επιστολή από μια 26χρονη γυναίκα από τη Γάζα, η οποία έχασε τον πατέρα της σε επίθεση του πυροβολικού.

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Η Αντζελίνα Τζολί βρέθηκε στη Ράφα στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής αποστολής. Η διάσημη ηθοποιός ανήρτησε στα social της μια επιστολή που συγκλονίζει από μια 26χρονη κοπέλα.

«Μου είπε πώς είναι η καθημερινή ζωή της για εκείνη, για την οικογένειά της και για τους γείτονές της. Θέλησα να το μοιραστώ. Η πραγματικότητά τους συνεχίζεται, παρόλο που η δική μας προσοχή έχει στραφεί σε άλλα απελπιστικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στον κόσμο.», αναφέρει η ηθοποιός.

Αντζελίνα Τζολί: Μια επιστολή γροθιά στο στομάχι

«Σε προηγούμενους πολέμους, νομίζαμε ότι η απώλεια ή ο θάνατος ήταν το πιο σκληρό πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε κάποιον σε αυτή τη χώρα.

Πιστεύαμε ότι αυτό ήταν το υψηλότερο επίπεδο πόνου και ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο.

Αλλά σε αυτό τον πόλεμο ανακαλύψαμε ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από τον θάνατο, να συνεχίσεις να ζεις χωρίς ψυχή, κουβαλώντας ένα βάσανο τόσο βαρύ όσο οι τόνοι διαλυμένου τσιμέντου όπου στο παρελθόν υπήρχαν οι πόλεις μας.

«Περίπου πέντε μήνες μετά το τέλος του πολέμου, η ζωή στη Γάζα σήμερα δεν έχει να κάνει μόνο με την επιβίωση από τους βομβαρδισμούς, αλλά με μια σειρά εξουθενωτικών λεπτομερειών που μας ακολουθούν από τη στιγμή που θα ξυπνήσουμε.

Μικρά πράγματα που στο παρελθόν ήταν φυσιολογικά έχουν γίνει πλέον εξαιρετικά δύσκολα».

Πολλά παιδιά έχουν ξεχάσει πώς είναι ένα σχολείο

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η νέα αυτή γυναίκα, «στους ασφυκτικά γεμάτους καταυλισμούς, η ιστορία αρχίζει από το πρωί, όπου ο κόσμος δεν ξυπνάει από το τιτίβισμα των πουλιών αλλά από την ασταμάτητη φασαρία των παιδιών και των ενηλίκων που φωνάζουν, ενώ περιμένουν σε ουρές για νερό.

Αφού πάρουν νερό, το κουβαλούν διανύοντας μεγάλες αποστάσεις κάτω από τον καυτό ήλιο ή την παγωνιά.

Μετά υπάρχει μια ακόμα ουρά μπροστά από τις κουζίνες ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου οι μερίδες φαγητού ίσα ίσα αρκούν για να προστατεύσουν ένα παιδί από τη λιμοκτονία.

Πολλά παιδιά έχουν ξεχάσει πώς είναι ένα σχολείο, πώς είναι να κρατάς ένα μολύβι ή να ζωγραφίζεις.

Τα όνειρά τους έχουν περιοριστεί στο να εξασφαλίσουν ένα λίτρο νερό ή ένα πιάτο φαγητό».

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο πραγματικός κόσμος 23.03.26

Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Έκθεση 23.03.26

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Έφη Αλεβίζου
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Νύχτα 22.03.26

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

Έφη Αλεβίζου
«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Media 24.03.26

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Language 24.03.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Editorial 24.03.26

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
