Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ
Go Fun 04 Ιανουαρίου 2026 | 15:30

Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί κλείνει οριστικά την πόρτα του Χόλιγουντ, βάζοντας πωλητήριο στην ιστορική της έπαυλη στο Λος Άντζελες και αναζητώντας μια νέα πατρίδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές διαμάχες με τον Μπραντ Πιτ

Η Αντζελίνα Τζολί φαίνεται πως έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση να αφήσει πίσω της τις ΗΠΑ και το Λος Άντζελες, την πόλη που για εκείνη είναι πλέον για πάντα «δεμένη» με το προσωπικό δράμα και τις ατέρμονες νομικές συγκρούσεις με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ.

Η 50χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα έχει ήδη θέσει προς πώληση την εμβληματική έπαυλη Cecil B. DeMille, την οποία είχε αγοράσει το 2016 έναντι 25 εκατομμυρίων δολαρίων σημειώνει η Page Six.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τζολί δείχνει αθόρυβα τον χώρο σε επιλεγμένους αγοραστές, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια ζωή εκτός των αμερικανικών συνόρων και μακριά από τον Μπραντ Πιτ.

Η έξοδος της από τις ΗΠΑ δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν τις προθέσεις της, καθώς η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν πως παρέμενε στην Καλιφόρνια μόνο λόγω των εκκρεμοτήτων στο διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ.

Πηγές από το περιβάλλον της Τζολί αναφέρουν πως το χρονοδιάγραμμα της αναχώρησης είναι στενά συνδεδεμένο με την οικογένειά της.

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ φτάνουν για την προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Kung Fu Panda» στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 15 Μαΐου 2008.

12 Νοεμβρίου 2006, η Αντζελίνα Τζολί με την Ζαχάρα και ο Μπραντ Πιτ με τον γιο του Μάντοξ στη Βομβάη της Ινδίας.

Όλα για τα παιδιά

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας μια μεγάλη και πολυπολιτισμική οικογένεια, η οποία αποτελείται συνολικά από έξι παιδιά. Η σύνθεση της οικογένειας αντανακλά την επιθυμία της Τζολί να υιοθετήσει έναν παγκόσμιο χαρακτήρα στην ανατροφή τους, καθώς τρία από τα παιδιά είναι υιοθετημένα από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη και τρία είναι βιολογικά.

Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας είναι ο εικοσιτετράχρονος σήμερα Μάντοξ, ο οποίος γεννήθηκε στην Καμπότζη και υιοθετήθηκε το 2002. Ακολουθεί ο εικοσιδυάχρονος Παξ με καταγωγή από το Βιετνάμ, ο οποίος εντάχθηκε στην οικογένεια το 2007, και η εικοσάχρονη πλέον Ζαχάρα από την Αιθιοπία, που υιοθετήθηκε το 2005 σε ηλικία μόλις έξι μηνών.

Τα βιολογικά παιδιά του ζευγαριού ξεκίνησαν με τη γέννηση της Σιλό το 2006 στη Ναμίμπια, η οποία σήμερα διανύει το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας της. Την οικογένεια ολοκλήρωσαν το 2008 τα δίδυμα Νοξ Λεόν και Βιβιέν Μαρσελίν, που γεννήθηκαν στη Νίκαια της Γαλλίας και σήμερα είναι δεκαεπτά ετών.

YouTube thumbnail

Η ενηλικίωση των διδύμων τον προσεχή Ιούλιο αποτελεί και το ορόσημο που θα επιτρέψει στην Αντζελίνα Τζολί να υλοποιήσει τα σχέδιά της για μόνιμη εγκατάσταση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μέχρι τότε δεσμευόταν από τις ρυθμίσεις της κηδεμονίας που απαιτούσαν την παραμονή τους κοντά στον πατέρα τους στο Λος Άντζελες.

Μετά από μια σκληρή δικαστική μάχη οκτώ ετών, που έληξε με τον τελικό συμβιβασμό στις 30 Δεκεμβρίου 2024, η ηθοποιός «νιώθει πλέον ελεύθερη να ακολουθήσει τη δική της πορεία».

Τα μεγαλύτερα παιδιά της, ο Μάντοξ, ο Παξ, η Ζαχάρα και η Σιλό, έχουν ήδη δείξει την πρόθεσή τους να αποστασιοποιηθούν από το παρελθόν, με ορισμένα εξ αυτών να αφαιρούν ακόμη και το επίθετο του πατέρα τους.

Πολίτης του κόσμου

Το πλάνο της Τζολί για το 2026 περιλαμβάνει έναν συνδυασμό προορισμών που αντανακλούν τις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς της.

Η Νέα Υόρκη θα παραμείνει στη ζωή της λόγω του Atelier Jolie, της δημιουργικής κολεκτίβας μόδας που διατηρεί εκεί. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της αναμένεται να το περνά στην Ευρώπη, αναζητώντας την προστασία της ιδιωτικής της ζωής μακριά από τους παπαράτσι του Χόλιγουντ.

Παράλληλα, η Καμπότζη, η χώρα όπου γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος της και της οποίας είναι πολίτης, παραμένει το πνευματικό της καταφύγιο. Εκεί σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο στην αποσυμπίεση και στις ανθρωπιστικές δράσεις που αποτελούν την πραγματική της προτεραιότητα.

Την ίδια στιγμή ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να ρίχνει άγκυρα στην πρωτεύουσα της βιομηχανίας του θεάματος. Η εταιρεία παραγωγής του, Plan B Entertainment, γνωρίζει τεράστια επιτυχία, ενώ ο ίδιος απολαμβάνει τη ζωή του στο Λος Άντζελες μαζί με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.

Η πόλη φαίνεται πως έχει «υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες τον Πιτ, ειδικά μετά τις πρόσφατες κινηματογραφικές του επιτυχίες, γεγονός που καθιστά το περιβάλλον ακόμη πιο ασφυκτικό για την Τζολί».

Επιπλέον η αποτυχία της ταινίας Maria να της φέρει βραβεία «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» σημειώνει η ταμπλόιντ, «οδηγώντας την στην απόφαση να αναζητήσει καλλιτεχνική ικανοποίηση σε πιο προσωπικά και λιγότερο εμπορικά εγχειρήματα».

Με το βλέμμα στραμμένο σε νέα σκηνοθετικά πρότζεκτ, όπως η βιογραφία του φωτορεπόρτερ Ντον ΜακΚάλιν, και αφοσιωμένη στις ανθρωπιστικές αποστολές της, η Τζολί «προετοιμάζεται για μια ζωή όπου η τέχνη, η προσφορά και η οικογενειακή γαλήνη θα έχουν τον πρώτο λόγο, μακριά από το «τοξικό» περιβάλλον που άφησε πίσω της η διάλυση του γάμου της».

