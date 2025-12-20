Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Ήταν το 2008, η σχέση τους βρισκόταν στην καλύτερή της φάση, ζούσαν το όνειρο και πίστευαν ότι θα είναι για πάντα μαζί. Συνδυάζοντας τον έρωτα με τις επιχειρηματικές τους κινήσεις, η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ έβγαλαν από τον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 29 εκατ. δολάρια, προκειμένου να αγοράσουν το Château Miraval.

Που να ήξεραν τότε ότι το γαλλικό κτήμα και οινοποιείο -που αξίζει περίπου 500 εκατ. δολάρια- θα αποτελούσε σήμερα το τελευταίο πεδίο της μάχης τους σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε το 2016 με την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η 50χρονη σταρ του Χόλιγουντ.

Σε αυτά τα εννέα χρόνια που έχουν περάσει από τότε, η Τζολί και ο επιτυχημένος ηθοποιός έχουν δώσει μια σειρά από «αιματηρές» και κοστοβόρες μάχες. Ωστόσο το πρόβλημα του Château Miraval ακόμα δεν έχει λυθεί.

Οι δύο τους είχαν συμφωνήσει κατά το διαζύγιό τους ότι δεν πρόκειται να πουλήσουν το μερίδιό τους σε τρίτους αν δεν υπάρχει έγκριση από όλες τις πλευρές. Ωστόσο, η Αντζελίνα Τζολί το 2021 φέρεται να έσπασε αυτό το προφορικό deal παραχορώντας το 50% του Château Miraval σε θυγατρική εταιρεία του Stoli Group έναντι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπραντ Πιτ έχει μηνύσει την πρώην σύζυγό του για παραβίαση συμφωνίας με την υπόθεση να «τρέχει» στα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια. Στην πρώτη από τις πολλές μάχες που πρόκειται να ακολουθήσουν, ο σταρ του φιλμ F1 βγήκε νικητής.

Το δικαστήριο υποχρεώνει την Αντζελίνα Τζόλι να αποκαλύψει τις συνομιλίες της γύρω από τη συμφωνία, με την ηθοποιό να πρέπει να παραδώσει τα mail της μέσα στις επόμενες 40 μέρες.

«Είναι μια απογοητευτική απόφαση αυτή» ήταν η πρώτη αντίδραση του δικηγόρου της Πολ Μέρφι. «Ο κ. Πιτ με αυτές τις κινήσεις του συνεχίζει να παρενοχλεί και προσπαθεί να ελέγξει την πελάτισσά μου. Εννοείται ότι θα ασκήσουμε έφεση».