Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι

Ο Μπραντ Πιτ ένας από τους τους 25 «Πιο Καυτούς Ηθοποιούς Άνω των 50» που έδωσε στη δημοσιότητα η AARP (American Association of Retired Persons) έχει πολλά (αναμενόμενα) ονόματα και ένα μήνυμα. Η γοητεία δεν έχει ηλικία.

Η AARP, η οποία ξεκίνησε ως η Αμερικανική Ένωση Συνταξιούχων, έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό οργανισμό με περισσότερα από 38 εκατομμύρια μέλη, που προασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ατόμων άνω των 50.

Μέσα από προγράμματα όπως το Movies for Grownups, η AARP εργάζεται για την καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού (ageism) στη βιομηχανία του θεάματος και προωθεί ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που απευθύνονται σε ένα ώριμο και απαιτητικό κοινό.

Η φετινή κατάταξη, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην εκπομπή Good Morning America, δεν είναι μια απλή παράθεση διάσημων ονομάτων, αλλά «ένας ύμνος στην ωριμότητα, την εμπειρία και τη διαχρονική γοητεία που μπορεί να εκπέμψει ένας καλλιτέχνης» σχολιάζει η Daily Mail.

Η λίστα της AARP είναι απάντηση στον ηλικιακό ρατσισμό και την εμμονή με την πλαστική νεότητα

Η επιλογή των 25 αυτών ανδρών ξεπερνά την επιφανειακή ομορφιά, τιμώντας τo star quality που κουβαλάνε —έναν σπάνιο συνδυασμό μαγνητισμού, ζωντάνιας και ψυχής, όπως τον περιγράφει χαρακτηριστικά η ίδια η AARP.

Ενώ ο Μπραντ Πιτ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραμένουν αναμενόμενες και αναμφισβήτητες επιλογές, η λίστα προκαλεί με την απουσία του Μπεν Άφλεκ, τουλάχιστον σε αντίθεση με τη φήμη που έχει αποκτήσει.

Η κορυφή της κατάταξης ανήκει στον Ίντρις Έλμπα, τον 52χρονο Βρετανό σταρ που αποδεικνύει ότι η δύναμη και το στιλ μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά ενώ στη δεύτερη θέση, βρίσκεται ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος στα 50 του χρόνια είναι ο νεότερος της λίστας, αλλά με μια καριέρα που τον καθιστά ήδη παγκόσμιο φαινόμενο.

Η λίστα, όπως δηλώνει η Άλισον Μάξγουελ, εκτελεστική συντάκτρια της AARP, έχει στόχο να «αμφισβητήσει τα ξεπερασμένα στερεότυπα για τα γηρατειά», επιλέγοντας ηθοποιούς που συνεχίζουν να εξελίσσονται και να παραμένουν επίκαιροι σε κάθε δεκαετία της ζωής τους.

Κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι 25 αυτοί άνδρες έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν συνολικά 215 υποψηφιότητες και 35 βραβεία για Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες και Έμμυ, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Οι 25 πιο γοητευτικοί 50άρηδες

Ίντρις Έλμπα, 52 ετών Πέδρο Πασκάλ, 50 ετών Νόα Γουάιλ, 54 ετών Τζορτζ Κλούνεϊ, 64 ετών Ντένζελ Ουάσινγκτον, 70 ετών Μπραντ Πιτ, 61 ετών Ντάνιελ Κρεγκ, 57 ετών Πάτρικ Ντέμπσι, 59 ετών Ντουέιν Τζόνσον, 53 ετών Κιάνου Ριβς, 60 ετών Κόλμαν Ντομίνγκο, 55 ετών Ματ Ντέιμον, 54 ετών Μάθιου ΜακΚόναχι, 55 ετών Μόρις Τσέστνατ, 56 ετών Τζον Χαμ, 54 ετών Χαβιέρ Μπαρδέμ, 56 ετών Ρίκι Μάρτιν, 53 ετών Ρομπ Λόου, 61 ετών Μπέντζαμιν Μπρατ, 61 ετών Χιου Τζάκμαν, 56 ετών Πιρς Μπρόσναν, 72 ετών Κεν Γουατανάμπε, 65 ετών Μπίλι Πόρτερ, 55 ετών Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, 60 ετών Τζέιμι Φοξ, 57 ετών

