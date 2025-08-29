magazin
Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια
Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι
Go Fun 29 Αυγούστου 2025 | 13:10

Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι

Η γοητεία και το στιλ δεν είναι προνόμια της νεότητας. Απόδειξη ο Μπραντ Πιτ και όλοι όσοι είναι μέσα στη λίστα της AARP που αναδεικνύει τους πιο ελκυστικούς 50άρηδες που με κάθε χρόνο που περνά, δείχνουν ότι η εμπειρία και η ωριμότητα είναι τα πιο δυνατά τους «όπλα»

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Ο Μπραντ Πιτ ένας από τους τους 25 «Πιο Καυτούς Ηθοποιούς Άνω των 50» που έδωσε στη δημοσιότητα η AARP (American Association of Retired Persons) έχει πολλά (αναμενόμενα) ονόματα και ένα μήνυμα. Η γοητεία δεν έχει ηλικία.

Η AARP, η οποία ξεκίνησε ως η Αμερικανική Ένωση Συνταξιούχων, έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό οργανισμό με περισσότερα από 38 εκατομμύρια μέλη, που προασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ατόμων άνω των 50.

Μέσα από προγράμματα όπως το Movies for Grownups, η AARP εργάζεται για την καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού (ageism) στη βιομηχανία του θεάματος και προωθεί ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που απευθύνονται σε ένα ώριμο και απαιτητικό κοινό.

Η φετινή κατάταξη, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην εκπομπή Good Morning America, δεν είναι μια απλή παράθεση διάσημων ονομάτων, αλλά «ένας ύμνος στην ωριμότητα, την εμπειρία και τη διαχρονική γοητεία που μπορεί να εκπέμψει ένας καλλιτέχνης» σχολιάζει η Daily Mail.

Η λίστα της AARP είναι απάντηση στον ηλικιακό ρατσισμό και την εμμονή με την πλαστική νεότητα

Η επιλογή των 25 αυτών ανδρών ξεπερνά την επιφανειακή ομορφιά, τιμώντας τo star quality που κουβαλάνε —έναν σπάνιο συνδυασμό μαγνητισμού, ζωντάνιας και ψυχής, όπως τον περιγράφει χαρακτηριστικά η ίδια η AARP.

Ενώ ο Μπραντ Πιτ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραμένουν αναμενόμενες και αναμφισβήτητες επιλογές, η λίστα προκαλεί με την απουσία του Μπεν Άφλεκ, τουλάχιστον σε αντίθεση με τη φήμη που έχει αποκτήσει.

Η κορυφή της κατάταξης ανήκει στον Ίντρις Έλμπα, τον 52χρονο Βρετανό σταρ που αποδεικνύει ότι η δύναμη και το στιλ μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά ενώ στη δεύτερη θέση, βρίσκεται ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος στα 50 του χρόνια είναι ο νεότερος της λίστας, αλλά με μια καριέρα που τον καθιστά ήδη παγκόσμιο φαινόμενο.

Η λίστα, όπως δηλώνει η Άλισον Μάξγουελ, εκτελεστική συντάκτρια της AARP, έχει στόχο να «αμφισβητήσει τα ξεπερασμένα στερεότυπα για τα γηρατειά», επιλέγοντας ηθοποιούς που συνεχίζουν να εξελίσσονται και να παραμένουν επίκαιροι σε κάθε δεκαετία της ζωής τους.

Κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι 25 αυτοί άνδρες έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν συνολικά 215 υποψηφιότητες και 35 βραβεία για Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες και Έμμυ, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Οι 25 πιο γοητευτικοί 50άρηδες

  1. Ίντρις Έλμπα, 52 ετών
  2. Πέδρο Πασκάλ, 50 ετών
  3. Νόα Γουάιλ, 54 ετών
  4. Τζορτζ Κλούνεϊ, 64 ετών
  5. Ντένζελ Ουάσινγκτον, 70 ετών
  6. Μπραντ Πιτ, 61 ετών
  7. Ντάνιελ Κρεγκ, 57 ετών
  8. Πάτρικ Ντέμπσι, 59 ετών
  9. Ντουέιν Τζόνσον, 53 ετών
  10. Κιάνου Ριβς, 60 ετών
  11. Κόλμαν Ντομίνγκο, 55 ετών
  12. Ματ Ντέιμον, 54 ετών
  13. Μάθιου ΜακΚόναχι, 55 ετών
  14. Μόρις Τσέστνατ, 56 ετών
  15. Τζον Χαμ, 54 ετών
  16. Χαβιέρ Μπαρδέμ, 56 ετών
  17. Ρίκι Μάρτιν, 53 ετών
  18. Ρομπ Λόου, 61 ετών
  19. Μπέντζαμιν Μπρατ, 61 ετών
  20. Χιου Τζάκμαν, 56 ετών
  21. Πιρς Μπρόσναν, 72 ετών
  22. Κεν Γουατανάμπε, 65 ετών
  23. Μπίλι Πόρτερ, 55 ετών
  24. Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, 60 ετών
  25. Τζέιμι Φοξ, 57 ετών

Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο
Πλήρες πρόγραμμα 29.08.25

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Σχηματίστηκε δικογραφία 29.08.25

Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
Ποιος ο λόγος 29.08.25

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα

Η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα γίνεται το τρίτο μέλος της οικογένειάς της που εγκαταλείπει την ηγεσία της κυβέρνησης μετά τον πατέρα της και τη θεία της Γινγκλούκ - Είχαν ανατραπεί από πραξικοπήματα

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους»

Σύνταξη
Ιράν: Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων – Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα
Για τα πυρηνικά 29.08.25

Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν - Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα

Το Πεκίνο, από τη δική του πλευρά, κάνει λόγο για μη εποικοδομητική στάση των Ευρωπαίων μετά την ανακοίνωση της Ε3 για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ
«Μεγάλος προπαγανδιστής» 29.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ

«Αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 29.08.25

Πόσο οικονομικά ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι - Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Αν και το καθαρό εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα - Η εξαίρεση της Ρουμανίας - Τα περιφερειακά πρότυπα που αποκάλυψαν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 45χρονη για το τροχαίο στη Θέρμη – Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ
Θετική στο αλκοτέστ 29.08.25

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. του τροχαίου στη Θέρμη - Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ

Η 45χρονη επιχειρηματίας μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να βγει από το όχημα μέσω της ηλιοροφής και να διαφύγει, εγκαταλείποντας στο σημείο τους δύο τραυματίες

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα – Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου
Η ανακοίνωση 29.08.25

Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα - Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου

Η γυναίκα και η κόρη του Ιλάν Βάις είχαν απομακρυνθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό – Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου
Στη Χαλκιδική 29.08.25

Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική για νοσηλεία

Σύνταξη
Ινδία: «Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» – Το δράμα των Ροχίνγκια
Στην Ινδία 29.08.25

«Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» - Το δράμα των προσφύγων Ροχίνγκια

Παρόλο που οι Ροχίνγκια έχουν ζήσει για γενιές στη Μιανμάρ, η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι όλοι οι Ροχίνγκια είναι παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.

Σύνταξη
