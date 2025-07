Επιστροφή στο Once Upon A Time In Hollywood: Ο Μπραντ Πιτ δεν μοιάζει πλέον έτσι

Τους τελευταίους μήνες είναι ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Όχι ότι πριν τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, αλλά από τη μια η κυκλοφορία της ταινίας F1 από την άλλη η old time classic κόντρα του με την Αντζελίνα Τζολί, όποιο site και να άνοιγες έβλεπες τον Μπραντ Πιτ.

Σχεδόν ξυρισμένο κεφάλι (θυμίζοντας κάτι από την εποχή του Fight Club), με τσιτωμένο δέρμα (κάνοντας πολλούς να λένε ότι το παράκανε με τις αισθητικές επεμβάσεις) και μοντέρνο στυλ (ας είναι καλά η Ινές ντε Ραμόν) ο 61χρονος σταρ της μεγάλης οθόνης μοιάζει να περνάει μια δεύτερη νεότητα.

Ή τουλάχιστον έμοιαζε, γιατί η εμφάνισή του τώρα δεν θυμίζει σε τίποτα τις ημέρες της κυκλοφορίας του φιλμ F1.

Αυτή την περίοδο ο Μπραντ Πιτ έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα για το sequel του Once Upon A Time In Hollywood και οι πρώτες φωτογραφίες που διέρρευσαν δείχνουν τον σταρ εντελώς αλλαγμένο εμφανισιακά.

Ο Πιτ έχει αφήσει μουστάκι, που θυμίζει χίπστερ και ατημέλητα μακριά μαλλιά, λες και είναι χίπις. OK, τα μαλλιά είναι περούκα.

Επιστροφή στο παλιό Χόλιγουντ

Όσο για την ταινία; Το sequel του Once Upon A Time In Hollywood φέρνει την υπογραφή του Κουέντιν Ταραντίνο – έστω και κατά το ήμισυ.

Ο γνωστός δημιουργός υπογράφει το σενάριο της ταινίας, αλλά όχι και στη σκηνοθεσία που έχει αναλάβει ο Ντέιβιντ Φίντσερ. Και μην περιμένετε να δείτε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο – έως τώρα δεν έχει αναφερθεί πουθενά.

Το στόρι του φιλμ επικεντρώνεται στον χαρακτήρα του Μπραντ Πιτ, τον κασκαντέρ Κλιφ Μπουθ και τη ζωή του μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας.

«Είναι ένα φιλμ που έγραψε ο Κουεντίν. Αλλά μοιάζει περισσότερο με ένα επεισόδιο και όχι με sequel – ένα επεισόδιο που επικεντρώνεται σε έναν από τους χαρακτήρες του Once Upon A Time In Hollywood» είχε δηλώσει πριν λίγο καιρό στο Deadline ο Μπραντ Πιτ.

«Ο Ταραντίνο δεν ήθελε να το σκηνοθετήσει, έτσι βγήκε μπροστά και το ανέλαβε ο φίλος μας ο Ντέιβιντ Φίντσερ. Θα έχει πολύ πλάκα» είχε συμπληρώσει.