Ανακωχή ήταν και πάει: Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ έτοιμοι για νέα μάχη στον πόλεμό τους

Ήταν ένα από τα πιο σκληρά, «αιματηρά» και ψυχοφθόρα διαζύγια στον λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ. Για οκτώ χρόνια, η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ δεν μπορούσαν να τα βρουν «κάτω από το τραπέζι», με αποτέλεσμα η προσωπική τους ζωή να έχει γίνει reality.

Οι δύο σταρ της μεγάλης οθόνης αλληλοσπαράχθηκαν και ξεκατινιάστηκαν μεταξύ τους, προτού ξαφνικά αποφασίσουν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου», λίγες ώρες προτού εγκαταλείψουμε το 2024.

Και σε αυτούς τους μήνες όλα έδειχναν να πηγαίνουν σχετικά ρόδινα. Ο πρωταγωνιστής της F1 και η Μαρία Κάλλας της καρδιάς μας, έδωσαν συνεντεύξεις, μίλησαν για το πως ένιωσαν, επικεντρώθηκαν στις δουλειές τους και έδειχναν να προχωρούν στην προσωπική τους ζωή.

Ωστόσο όλοι γνώριζαν ότι είχε μείνει μια εκκρεμότητα στον διακανονισμό τους: η τύχη του Château Miraval. Ή όπως λατρεύει να το αποκαλεί ο Τύπος «ο πόλεμος των ροζέ».

Το οινοποιείο αξίας 500 εκατ. δολαρίων, που ανέλαβαν ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί το 2008, φαίνεται ότι είναι το μεγάλο και τελευταίο πρόβλημα στη σχέση τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά την αίτηση διαζυγίου της 50χρονης ηθοποιού το 2016, οι δύο σταρ είχαν καταλήξει σε συμφωνία να μην προχωρήσουν σε προχωρήσουν σε πώλησή του, παρά μόνο αν δώσουν το OK και οι δύο πλευρές.

Ωστόσο, η Αντζελίνα Τζολί προχώρησε σε πώληση του μεριδίου της, χωρίς να ενημερώσει τον πρώην σύζυγό της, κάτι που ο Μπραντ Πιτ θεώρηση ως «εκδικητική συμπεριφορά».

