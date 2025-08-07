magazin
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Ο Μπραντ Πιτ «εκθρόνισε» τον εαυτό του: Η ταινία F1 σπάει ταμεία και ρεκόρ για την Apple
Ο Μπραντ Πιτ «εκθρόνισε» τον εαυτό του: Η ταινία F1 σπάει ταμεία και ρεκόρ για την Apple

Ο Μπραντ Πιτ επέστρεψε στους κινηματογράφους στο τιμόνι ενός μονοθεσίου της Formula 1 καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ της καριέρας του

Η νέα ταινία του Μπραντ Πιτ, F1, σαρώνει στα ταμεία, ξεπερνώντας εισπρακτικά κάθε άλλη παραγωγή του χολιγουντιανού σταρ.

Το φιλμ, στο οποίο υποδύεται έναν βετεράνο οδηγό της Formula 1, έχει ήδη ξεπεράσει τα 545 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ) στο παγκόσμιο box office, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Πιτ, που κατείχε το World War Z του 2013 με 540 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 496 εκατομμύρια ευρώ).

Ωστόσο, η επιτυχία του F1 δεν αφορά μόνο τον πρωταγωνιστή. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοζίνσκι, έχει γίνει επίσης η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών για την Apple Studios.

Το F1 άφησε πίσω του άλλες φιλόδοξες παραγωγές της, όπως το ιστορικό έπος Napoleon (221 εκατομμύρια δολάρια ή περίπου 203 εκατομμύρια ευρώ) του Ρίντλεϊ Σκοτ και το Killers of the Flower Moon (158 εκατομμύρια δολάρια ή περίπου 145 εκατομμύρια ευρώ) του Μάρτιν Σκορσέζε.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την άνοδο του Κοζίνσκι, ο οποίος είχε ήδη εντυπωσιάσει με την προηγούμενη δουλειά του, το Top Gun: Maverick.

YouTube thumbnail

Η παραγωγή της ταινίας ήταν μια τεράστια πρόκληση, καθώς έγιναν γυρίσματα σε πραγματικές πίστες της Formula 1 κατά τη διάρκεια πραγματικών αγώνων, προσδίδοντας αυθεντικότητα και ρεαλισμό στις σκηνές.

Η Apple επένδυσε ένα τεράστιο ποσό στην παραγωγή, με το budget να υπολογίζεται σε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 183 εκατομμύρια ευρώ), γεγονός που καθιστά τις εισπράξεις της ακόμα πιο εντυπωσιακές.

Τα γκάζια του Πιτ

YouTube thumbnail

Στη λίστα με τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του Μπραντ Πιτ μετά τα F1 και World War Z ακολουθούν η ταινία Mr. & Mrs. Smith (487 εκατομμύρια δολάρια ή περίπου 447 εκατομμύρια ευρώ), το Ocean’s Eleven (450 εκατομμύρια δολάρια ή περίπου 413 εκατομμύρια ευρώ) και το Once Upon a Time… in Hollywood (377 εκατομμύρια δολάρια ή περίπου 346 εκατομμύρια ευρώ).

Η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, χάρισε στον Πιτ το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2020, σε μια αναγνώριση του ταλέντου του.

Κόντρες στο παγκόσμιο box office

Παρά την εντυπωσιακή του πορεία στα ταμεία, το F1 του Μπραντ Πιτ απέχει ακόμα πολύ από την κορυφή των μεγαλύτερων εισπρακτικών επιτυχιών του 2025.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Lilo & Stitch της Disney με 1 δισεκατομμύριο δολάρια (περίπου 918 εκατομμύρια ευρώ), που απέδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμη των εμπορικών της σημάτων.

Ακολουθούν η ταινία της Warner Bros, A Minecraft Movie, με 955 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 877 εκατομμύρια ευρώ) και το Jurassic World: Rebirth με 766 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 703 εκατομμύρια ευρώ).

Βέβαια, όλες αυτές οι ταινίες, επισκιάζονται από την κινεζική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων Ne Zha 2 που κατέγραψε εισπράξεις 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ) παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον Independent, αν και κυκλοφόρησε διεθνώς, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από την Κίνα, επιβεβαιώνοντας την τεράστια ανάπτυξη της τοπικής κινηματογραφικής αγοράς.

Η επιτυχία του Ne Zha 2 αναδεικνύει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στο παγκόσμιο box office και την ικανότητά της να παράγει blockbusters που ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ.

YouTube thumbnail

