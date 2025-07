«Ο Μπραντ Πιτ θέλει να ξεχάσουμε ότι είναι ο κακοποιητής της Αντζελίνα Τζολί»

Ο Μπραντ Πιτ, σε μια πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast Armchair Expert with Dax Shepard, εισέρχεται στο δωμάτιο με μια καλά δουλεμένη φιλικότητα.

Τα γκρίζα ξανθά μαλλιά του είναι κομμένα κοντά, θυμίζοντας την εποχή του Troy και του Mr. & Mrs. Smith και φοράει ένα ανοιχτόχρωμο τζιν και ένα γαλάζιο κασμιρένιο πουκάμισο από τη δική του μπράντα, την God’s True Cashmere, που αποθεώνεται τόσο όσο να θέλει ο ακροατής/θεατής να την ανακαλύψει.

Στη συνέχεια ο σταρ συζητά για τις δυσκολίες στην αρχή της καριέρας του και την πλοήγηση σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο του Χόλιγουντ. Μιλούν για την «αλήθεια» και την «ειλικρίνεια» και τον χρόνο του στους Ανώνυμους Αλκοολικούς (γνώρισε για πρώτη φορά τον Σέπαρντ σε μια συνάντηση το 2016).

«Φοβάμαι να σε ρωτήσω, αλλά ας το κάνω», λέει ο Σέπαρντ στα 46 λεπτά. «Έχεις ακούσει ποτέ αυτή την ατάκα του Κάρι Γκραντ, ‘Όλοι θέλουν να είναι ο Κάρι Γκραντ. Ακόμα κι εγώ θέλω να είμαι ο Κάρι Γκραντ.’ Σχετίζεσαι καθόλου με αυτό;»

«Ίσως στα πρώτα χρόνια. Δεν ξέρω. Δεν σκέφτομαι πια πολύ έτσι» απάντησε ο πρωταγωνιστής του νέου μπλοκμπάστερ, F1.

Ωστόσο, η προσεκτικά «χορογραφημένη» περιοδεία του Πιτ για την ταινία F1: The Movie λέει το αντίθετο σημειώνει η Bastién.

Συνεχίζοντας να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο διαχείρισης κρίσεων, Μάθιου Χίλτσικ, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει τον Τζόνι Ντεπ (και έχει συνεργαστεί και με τον Τζάστιν Μπαλντόνι αλλά και τον Λευκό Οίκο του Τραμπ), ο Πιτ καταβάλει συντονισμένη προσπάθεια να επανατοποθετηθεί ως σύμβολο μιας ανεπηρέαστης, γνήσιας «cool» κινηματογραφικής προσωπικότητας με μια δόση ευαλωτότητας.

Ναι, πάλεψε με τον αλκοολισμό, αλλά τον ξεπέρασε. Η νέα του 30άρα φίλη, Ινές ντε Ραμόν, έχει παρουσιαστεί ως ανέμελη και ευχάριστη, σε αντίθεση με την πρώην του που θέλει να ξεχάσετε.

Στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του F1 στο Λονδίνο, βρέθηκε ξανά με τον συμπρωταγωνιστή του στο Interview With a Vampire, Τομ Κρουζ.

Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν μαζί δημόσια από το 2001, μια επανένωση υπολογισμένη για να αναδείξει μια αίσθηση νοσταλγίας.

Το αθροιστικό αποτέλεσμα του F1 και των εμφανίσεων του στα πλαίσια της προωθητικής καμπάνιας ήταν μια προσεκτικά ρυθμισμένη «επίθεση γοητείας» που σκοπό είχε να συσκοτίσει, αν όχι να θάψει εντελώς, τις φερόμενες βίαιες λεπτομέρειες της συμπεριφοράς του προς την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.

Ο Πιτ ήταν τόσο μάστορας στην ανοικοδόμηση αυτής της «καθαρής» περσόνας του που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν καν για ποιο λόγο προσπαθεί να αποκαταστήσει την εικόνα του.

Στη συνέχεια η αρθρογράφος του Vulture προχωράει σε αναγκαίες «φιλικές υπενθυμίσεις».

Δικαστικά έγγραφα ισχυρίζονται ότι, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με το ιδιωτικό τους αεροπλάνο το 2016, ο Πιτ πέταξε τη Τζολί σε έναν τοίχο, την επιτέθηκε σωματικά και λεκτικά και της έχυσε αλκοόλ ενώ αυτή προσπαθούσε να κοιμηθεί.

THIS is the incident that Brad Pitt & his team, are now risking to be revisited in potentially open court.

The difference is that unlike 8 years ago when it happened, now 4 of the 6 kids are legal adults thus able to testify.

He would be wise to drop it. And apologise. ASAP. https://t.co/l2GNSr5Y2f pic.twitter.com/9ufd5plcWv

— Phantom (@effoff1988) April 5, 2024