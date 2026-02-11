magazin
11.02.2026 | 17:45
Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
Αντζελίνα Τζολί: «Δεν με ελκύει η ιδέα μιας τέλειας ζωής χωρίς πληγές»
11 Φεβρουαρίου 2026, 17:00

Αντζελίνα Τζολί: «Δεν με ελκύει η ιδέα μιας τέλειας ζωής χωρίς πληγές»

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί μίλησε για την διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013 και την αγάπη που έχει για τα σημάδια που της άφησε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το λέει το Χάρβαρντ! Αυτή είναι η τροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας κατά 34%

Το λέει το Χάρβαρντ! Αυτή είναι η τροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας κατά 34%

Spotlight

Η Αντζελίνα Τζολί σε νέα της συνέντευξη εξομολογήθηκε τον λόγο που αγαπά τα σημάδια που της άφησε η διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013.

«Πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν περισσότερο για τις «πληγές» και τη ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι» είπε η διάσημη ηθοποιός στο γαλλικό μέσο ενημέρωσης France Inter.

«Δεν με ελκύει η ιδέα μιας τέλειας ζωής χωρίς πληγές. Βλέπω τις ουλές μου ως μια επιλογή που έκανα για να παραμείνω εδώ, όσο το δυνατόν περισσότερο, για τα παιδιά μου. Τις αγαπώ γι’ αυτό ακριβώς το λόγο» ανέφερε η Αντζελίνα Τζολί.

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ πρόσθεσε με ειλικρίνεια: «Είμαι ευγνώμων που είχα τη δυνατότητα να δράσω προληπτικά για την υγεία μου. Έχασα τη μητέρα μου σε νεαρή ηλικία και σήμερα μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά».

Όπως αναφέρει το People, η μητέρα της Τζολί, η ηθοποιός Μαρσελίν Μπερτράν, έφυγε από τη ζωή το 2007 σε ηλικία 56 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Τον Μάιο του 2013, μέσω άρθρου γνώμης στους New York Times με τίτλο «My Medical Choice», η χολιγουντιανή σταρ αποκάλυψε πως είναι φορέας της γονιδιακής μετάλλαξης BRCA1, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του μαστού.

«Για μένα, έτσι είναι η ζωή. Θεωρώ πως αν φτάσεις στο τέλος της διαδρομής σου χωρίς να έχεις κάνει λάθη, χωρίς να έχεις προκαλέσει έστω και λίγο χάος, αν δεν έχεις ουλές, τότε μάλλον δεν έζησες μια γεμάτη ζωή», κατέληξε η ηθοποιός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pinkvilla USA (@pinkvillausa)

Στη νέα της ταινία με τίτλο «Couture», η οποία εκτυλίσσεται με φόντο την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η Τζολί υποδύεται τη Maxine Walker, μια σκηνοθέτιδα που διαχειρίζεται το διαζύγιό της ενώ ταυτόχρονα διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας, της οποίας η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, υπογράφει η βραβευμένη Γαλλίδα δημιουργός Αλίς Βινοκούρ. Το καστ συμπληρώνουν οι Λουί Γκαρέλ, Βενσάν Λιντόν, Έλα Ραμπφ και Ανιέρ Ανέι.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ύψωσαν τείχος στις τραπεζικές πιέσεις οι Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ύψωσαν τείχος στις τραπεζικές πιέσεις οι Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «΄Ωπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
11.02.26

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «΄Ωπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παίρνεις ναρκωτικά;» – Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας – Αυτός κέρδισε το Όσκαρ
10.02.26

«Παίρνεις ναρκωτικά;» - Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας - Αυτός κέρδισε το Όσκαρ

Ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο Όλιβερ Στόουν, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Wall Street» τον ρώτησε «Παίρνεις ναρκωτικά;» επειδή «φαίνεσαι σαν να μην έχεις ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή σου». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»
10.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»
10.02.26

Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»

Δεκαετίες αργότερα αφότου εμφανίστηκε στην ταινία, η Μάριαμ Ντάμπο μιλάει για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισραήλ: Οι φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους
11.02.26

Οι ισραηλινές φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους

Η Κνεσέτ του Ισραήλ ψήφισε πέρσι ένα νομοσχέδιο το οποίο θέτει τα θεμέλια για την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Σύνταξη
11.02.26

Οι επικές αντιδράσεις του οπαδού της Γιουνάιτεντ που περιμένει να κουρευτεί, στο 1-1 με την Γουέστ Χαμ (vids)
11.02.26

Παράταση πήρε το... περιβόητο κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ - Πώς αντέδρασε στην ισοπαλία (vid)

Περισσότεροι από 300.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν ζωντανά τον Φρανκ Ίλετ να μένει… σύξυλος στην ισοπαλία της Γιουνάιτεντ με την Γουέστ Χαμ που «έσβησε το όνειρο για το κούρεμα που τόσο... λαχταράει!

Σύνταξη
Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη
11.02.26

Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Η ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με καναδικό ΜΜΕ έγινε από τρανς έφηβο. Ο θείος του επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Οι αρχές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ονόματα και ηλικίες θυμάτων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται

Σύνταξη
Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους
11.02.26

Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους

«Όταν η κυβέρνηση στοχοποιεί τον δημοσιογράφο αντί να δίνει καθαρές απαντήσεις για 15 νεκρούς, το πρόβλημα δεν είναι η ερώτηση, αλλά η αντίληψή της περί λογοδοσίας», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
11.02.26

Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας η καθηγήτρια απομακρύνεται από το ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι - Έβαζε τους μαθητές να κάνουν διάφορες εργασίες στο σχολείο για να τους σβήνει απουσίες

Σύνταξη
Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος
11.02.26

Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του και έτσι ο Χιμένεθ δεν μπορεί να τον υπολογίζει για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί
11.02.26

Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση κατασκοπείας μετά τη σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου ο οποίος προφυλακίστηκε χθες μετά την απολογία του

Σύνταξη
Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
11.02.26

Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
11.02.26

Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
11.02.26

Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα ταπεινώνεται» τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Με λόγο αιχμηρό και ενάργεια μιλά για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τα ελληνοτουρκικά, αναλύει την πρωτόγνωρη και επικίνδυνη συγκυρία και κρίνει αυστηρά τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής.

Σύνταξη
Η Άγκυρα και εμείς
11.02.26

Η Άγκυρα και εμείς

Είναι ανάγκη από την πλευρά μας, με σταθερότητα βέβαια και με αυστηρότητα, να εφαρμοσθεί μια ενεργότερη πολιτική ανοιχτού διαλόγου με την Τουρκία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
11.02.26

Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι
11.02.26

Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι

«Ο Τζόνι Γκρίνγουντ και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την άμεση αφαίρεση του κομματιού από το ντοκιμαντέρ», ανέφεραν ο σκηνοθέτης και ο συνθέτης για τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν
11.02.26

Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Η καθηγήτρια Ayşe Küçük γράφει στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ανατολού για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τις δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω
11.02.26

Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους θεράποντες ιατρούς, ο οδηγός μας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου», αναφέρει ο Δήμος Βριλησσίων σε σχέση με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου.

Σύνταξη
Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών
11.02.26

Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Σε ανακοίνωση του το γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, βασίλη Σπανάκη, επισημαίνει ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση της Αίγινας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που υπάρχει.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

