Αρχίζει η ανάπλαση της Λ. Αργυρουπόλεως
Αρχίζει η βιοκλιματική ανάπλαση της Λ. Αργυρουπόλεως με επίκεντρο τον πολίτη και την ασφαλή κίνηση του.
Ένα σημαντικό έργο μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία καθώς πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης σηματοδοτώντας την έναρξη της ανάπλασης της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως.
Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, που υλοποιείται από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, με έμφαση στην ασφάλεια, την ενίσχυση του πρασίνου και τη βελτίωση της προσβασιμότητας, μέσα από εκτεταμένες παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος κατά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε πως «Είναι ένα έργο που το περίμεναν οι πολίτες, το απαιτούσε η καθημερινότητα και το είχε ανάγκη η κοινωνία μας. Ήδη υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα αναπλάσεων πεζοδρομίων σε όλη την πόλη και θα γίνουν ακόμα πιο εντατικές εργασίες. Ωστόσο, η ανάπλαση της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως αποτελεί μια ουσιαστική ανάσα για μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια είχε μείνει πίσω, δίνοντας νέα πνοή και αναβαθμίζοντας συνολικά την εικόνα της. Συνεχίζουμε δυναμικά την Αναγέννηση της πόλης μας».
Σύμφωνα με πληροφορίες του in εκτός της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης της κεντρικής αυτής λεωφόρου, εξίσου σημαντικό στοιχείο αποτελεί πως θα αξιοποιηθούν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που θα συνεισφέρουν στη δημιουργία φιλικότερου μικροκλίματος.
Παράλληλα, ένας από τους βασικότερους στόχους του έργου είναι τα πεζοδρόμια να παραμείνουν πεζοδρόμια και να μην υπάρχει η δυνατότητα να παρκάρουν οχήματα. Αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες του in αναμένεται να επιτευχθεί με την χρήση -μεταξύ άλλων – παρτεριών και άλλων φυτεύσεων. Η ελεύθερη κίνηση στα πεζοδρόμια όλων των ανθρώπων, αποτελεί προαπαιτούμενο μιας βιώσιμης ανάπτυξης ειδικά στα πυκνοκατοικημένα αστικά και ημιαστικά περιβάλλοντα.
Τέλος, να αναφέρουμε πως το έργο θα αναπτυχθεί σε μήκος περίπου 3,5 χιλιομέτρων και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών.
*πηγή εικόνων: Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
