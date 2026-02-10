Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος νότιας παραλιακής ζώνης πόλης Καστοριάς» στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025.
Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εντάχθηκε η ανάπλαση του παραλίμνιου κοινοχρήστου χώρου της νότιας παραλιακής ζώνης Καστοριάς, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.
Με την υλοποίηση της παρέμβασης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, «συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.650.000 ευρώ, ο χώρος θα μπορεί να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Ειδικότερα, προβλέπεται η διαμόρφωση παραλίμνιου μετώπου και πεζοδρομίων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, η δημιουργία όδευσης τυφλών και ποδηλατοδρόμου, ηλεκτροφωτισμός, αστικός εξοπλισμός χώρου ανάπλασης, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των ροών κίνησης των χρηστών του χώρου, την καλύτερη χωροθέτηση τραπεζο-καθισμάτων, την επίστρωση του αναπλασμένου παραλίμνιου μετώπου της πόλης με νέα υλικά, τοποθετημένα κατά τρόπο που να υπάρχει και «οπτική» διαφοροποίηση των επί μέρους χρήσεων του χώρου».
Δήμος Καστοριάς: Τόνωση της τοπικής οικονομίας
Σε σχετική του ανάρτηση ο Δήμος Καστοριάς αναφέρει μεταξύ άλλων για το έργο: «Πρόκειται για έργο ουσίας που αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύει την προσβασιμότητα και τη βιώσιμη κινητικότητα και αναδεικνύει το μοναδικό φυσικό πλεονέκτημα της Καστοριάς, τη λίμνη της. Παράλληλα, συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και της επισκεψιμότητας, υποστηρίζοντας τη μετάβαση της περιοχής σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο.»
