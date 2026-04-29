Περιφερειάρχης ζητάει να ενισχυθούν τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα

Στην πρώτη συνάντηση ενημέρωσης και εργασίας για τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ, της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, συμμετείχε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Στην παρέμβασή της σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η κ. Αηδονά επισήμανε την ανάγκη της ενίσχυσης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 – 2034.

«Οι ευρωπαϊκοί πόροι αποτελούν το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης για τα περισσότερα μικρά και μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη χώρα μας. Και ο έγκαιρος σχεδιασμός θα μας βοηθήσει να έχουμε μια ομαλή μετάβαση από το τρέχων ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, στη νέα Προγραμματική Περίοδο. Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 – 2034 περιέχει θεαματικές αλλαγές, τόσο ως προς τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και ως προς τον ρόλο των Κρατών – Μελών στην διαδικασία διαχείρισης των κονδυλίων», υπογράμμισε η Περιφερειάρχης.

Αναφερόμενη στον ρόλο των Περιφερειών, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, «επισήμανε ότι «είναι κρίσιμο στο στάδιο του σχεδιασμού να προβλεφθεί η αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων και σε επίπεδο διαχείρισης. Οι Περιφέρειες έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν και συμβάλλουν ουσιαστικά στην πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων και στη μετουσίωσή τους σε πολιτικές κρίσιμες σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική, στη χώρα μας, θα πρέπει να υπάρξουν Περιφερειακά Προγράμματα και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο και μάλιστα ενισχυμένα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η κατάκτηση που έχουμε πετύχει από το 2010 και έπειτα για τον ενεργό και ουσιαστικό ρόλο των Περιφερειών και φυσικά για να μπορέσουμε να λύσουμε και μια σειρά από πρακτικά ζητήματα που πάντα προκύπτουν κατά τη μετάβαση σε νέα Προγραμματική Περίοδο. Οι Περιφέρειες είμαστε σε ετοιμότητα για να συμβάλουμε στον σχεδιασμό και στην έγκαιρη ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ και ζητάμε να υπάρχουν και στη νέα Προγραμματική Περίοδο ενισχυμένα Περιφερειακά Προγράμματα».