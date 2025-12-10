newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Με αυξημένα έσοδα και έξοδα ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αυτοδιοίκηση 10 Δεκεμβρίου 2025 | 13:45

Με αυξημένα έσοδα και έξοδα ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Α. Αηδονά: Ρεαλιστικός, εφαρμόσιμος και με αναπτυξιακό προσανατολισμό ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2026.

Σύνταξη
Spotlight

Τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2026 εισηγήθηκε η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στην κεντρική τοποθέτησή της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος και αποτελεί τη βάση για τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας.

Η ανακοίνωση της περιφέρειας αναφέρει μεταξύ άλλων. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταρτίζει έναν ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, έχοντας τηρήσει τις κείμενες διατάξεις, προσαρμοσμένο στις νέες, σύγχρονες συνθήκες της οικονομικής διακυβέρνησης με ένα κύριο χαρακτηριστικό: την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου, μέσα στις αρμοδιότητες που έχει, και με γνώμονα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του φορέα και την αναπτυξιακή ώθηση στην πραγματική οικονομία της Περιφέρειάς μας», υπογράμμισε η κ. Αηδονά.

Όπως πρόσθεσε η ίδια, «μέσω αυτής της διπλής αποστολής, στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας και των αναγκών τους και στις επτά Περιφερειακές μας Ενότητες, με έργα και παρεμβάσεις παντού, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς και με τη λογική πάντα ότι στην πορεία μας προς τα εμπρός κανένας συμπολίτης μας δεν θα μείνει πίσω, κανένας δεν θα μείνει μόνος».

Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επεσήμανε ότι η ειδική συνεδρίαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού και, συγχρόνως, του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το 2026 και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού για τα έτη 2026 – 2029 αποτελεί μια κορυφαία θεσμική διαδικασία, «τη σημαντικότερη και πιο κρίσιμη της χρονιάς».

«Αποτυπώνονται δημοσίως ο σχεδιασμός μας για την Κεντρική Μακεδονία και οι στόχοι μας, τους οποίους είμαι βέβαιη ότι θα επιτύχουμε. Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια ως Διοίκηση αρνηθήκαμε να εξαγγείλουμε στόχους που δεν μπορούμε να πετύχουμε, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε προσδοκίες. Αντιθέτως, εργαστήκαμε στη βάση όσων έχουμε διασφαλίσει ότι μπορούν να γίνουν και υπηρετούμε με συνέπεια το όραμά μας και τις δεσμεύσεις μας για όλη την Κεντρική Μακεδονία, ώστε να γίνει μια Περιφέρεια υπόδειγμα, μια Περιφέρεια πρότυπο ανάπτυξης, στην οποία καθένας αξίζει να ζει και να δημιουργεί», σημείωσε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η κ. Αηδονά επεσήμανε ότι «τα πρώτα βήματα για την επίτευξη του οράματός μας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ήδη γίνει» και ότι η πρόοδος και κατά τα επόμενα έτη είναι διασφαλισμένη από «τη σκληρή ομαδική δουλειά που κάνουμε Διοίκηση, στελέχη, εργαζόμενοι και συνεργάτες, καθώς και από το γεγονός ότι δουλεύουμε όλοι μαζί στη βάση ενός συγκεκριμένου και συνεκτικού αναπτυξιακού σχεδίου, με μετρήσιμους, ρεαλιστικούς στόχους».

Ο Νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης

Στην εισήγησή της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 καταρτίστηκε στην προοπτική μιας μεγάλης πρόκλησης για την Αυτοδιοίκηση, αναφερόμενη όχι μόνο στις αλλαγές στον τρόπο κατάρτισης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ που έχουν τεθεί σε ισχύ, αλλά πρωτίστως στην πρόκληση του νέου Κώδικα για την Αυτοδιοίκηση.

Παρουσιάζοντας βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το νέο έτος η κ. Αηδονά έκανε ξεχωριστή αναφορά μεταξύ άλλων στα εξής:

  • Το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 ανέρχεται σε 506.813.181,00 ευρώ από 451.083.575,00 ευρώ πέρσι, παρουσιάζοντας μια αύξηση περίπου 55,7 εκατ. ευρώ
  • Το σύνολο των εξόδων αγγίζει τα 630.593.751,65 ευρώ από 587.353.274,23 ευρώ, ποσό που παρουσιάζεται επίσης αυξημένο κατά περίπου 43,2 εκατ. ευρώ συγκριτικά με πέρσι.
  • Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 προβλέπονται χρηματικά διαθέσιμα ύψους 123.780.570,65 ευρώ.

Αναφερόμενη, εξάλλου, στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό για τα έτη 2026 – 2029, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας, υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση αλλά και η αύξηση της αναπτυξιακής προοπτικής μέσω τόσο του προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (από 197 εκατ. ευρώ το 2024 εκτιμάται στα 380 εκατ.  ευρώ το 2029) όσο και του τακτικού προϋπολογισμού (από 158 εκατ. ευρώ το 2024 στα 161 εκατ. ευρώ το 2029).

 Στη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2026, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2026 και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2026-2029 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

