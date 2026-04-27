magazin
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χριστίνα Παππά: «Η γυναίκα που βοήθησα, μου έστειλε μήνυμα «θα πεθάνεις»
Fizz 27 Απριλίου 2026, 12:20

Χριστίνα Παππά: «Η γυναίκα που βοήθησα, μου έστειλε μήνυμα «θα πεθάνεις»

Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι δέχεται απειλές για την ίδια της τη ζωή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Spotlight

Η Χριστίνα Παππά μιλά για την περιπέτεια που βιώνει το τελευταίο διάστημα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας που κατήγγειλε η ηθοποιός βρίσκονται σε εξέλιξη.

Χριστίνα Παππά: Η βοήθεια που κατέληξε σε άσχημη περιπέτεια

Η Χριστίνα Παππά μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Πρωινό μου» για τι συμβαίνει:

«Αυτό που ο περισσότερος κόσμος ξέρει, αν και δεν μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου, διακρίνομαι για την ευσπλαχνία μου.

Είχα σταματήσει να πάρω κάτι και είδα μία γυναίκα που κοιμόταν στο πάτωμα έξω. Ένα μήνα πριν έκανε πολύ κρύο. Εγώ έχω ένα δωμάτιο και είπα να την βάλουμε μέσα.

Μπήκε μέσα, της έστελνα φαγητό από την Αθήνα, της έστελνα χρήματα. Προσπάθησα να της βρω και δουλειά. Της είπα ότι πρέπει να φύγει γιατί θα έρθει το προσωπικό.

Άκουσα ότι χρησιμοποιούσε το όνομά μου, έλεγε ότι δουλεύει για εμένα, ψέματα.»

«Θα πεθάνεις, θα καείς στην κόλαση»

Με πήραν και μου είπαν “τι είναι αυτή η κοπέλα; Κοιμάται στα χωράφια και λέει ότι δουλεύει για εσένα”. Της έστειλα μήνυμα και της είπα να μην ξαναχρησιμοποιήσει το μήνυμά μου. Τότε μου ήρθε ένα μήνυμα κατεβατό, δεν καταλαβαίνετε τι έγραφε “θα πεθάνεις, θα καείς στην κόλαση” και τέτοια.

Όσοι το διαβάζουν σοκάρονται. Άρχισα να φοβάμαι για την ζωή μου μην πάρει ένα μαχαίρι να με σκοτώσει. Πήρα στην αστυνομία και μου την μπλόκαρε η αστυνομία και μου είπε όπου την δω να μην της μιλήσω.

Προχθές έγινε αυτό. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει… Φυσικά και φοβάμαι, λέω είμαι τόσο κουτή; Τόσο ανόητη; Στην αρχή είχε πει ότι είναι μετανάστρια από την Αφρική, αλλά είναι από την Αγγλία.

Εγώ σκέφτηκα να ανεβάσω φωτογραφία, αλλά φοβήθηκα μην βρω τον μπελά μου. Είναι άνθρωπος που είναι ειλικρινά επικίνδυνος. Ζήτησα από την αστυνομία να κάνω μήνυση, κάναμε μία καταγγελία».

Headlines:
Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
«Μην τον αφήσετε» 26.04.26

Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Βίντεο 26.04.26

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Normal 26.04.26

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Φωτογραφίες 25.04.26

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: «Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του ΑΠ – Οργή από τον νομικό κόσμο
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

«Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του Αρείου Πάγου - Οργή από τον νομικό κόσμο

Οργισμένες αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο, που μιλούν για πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή, προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών. «Μένω άφωνος» η χαρακτηριστική αντίδραση του Χρήστου Ράμμου, πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ που χειρίστηκε την υπόθεση, και έχει μιλήσει για το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.

Σύνταξη
Η ολοκλήρωση του έργου του Ιλισού αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
Αντιπλημμυρικό έργο 27.04.26

Η ολοκλήρωση του έργου του Ιλισού αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

«Στην περιοχή δεν εκτελείται ένα απλό έργο. Υλοποιείται μια κρίσιμη αντιπλημμυρική παρέμβαση, που αφορά την προστασία της πόλης, των ανθρώπων της και των περιουσιών τους» αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η υπόθεση των υποκλοπών ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά – Εκτακτη συνέντευξη Τύπου
Πολιτική 27.04.26

Ανδρουλάκης: Η υπόθεση των υποκλοπών ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά – Εκτακτη συνέντευξη Τύπου

«Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά» σχολίασε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έκτακτη συνέντευξη στις 5 το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Υποκλοπές: Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προαναγγέλλει ο Κεσσές – «Δυστοπία η απόφαση του Αρείου Πάγου»
Τι είπε στο in 27.04.26

Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις υποκλοπές προαναγγέλλει ο Κεσσές - «Δυστοπία η απόφαση του Αρείου Πάγου»

Ο συνήγορος των θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου ως δυστοπική. Έκανε λόγο για διάβρωση της δημοκρατίας

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.04.26

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές - Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες
Ελλάδα 27.04.26

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Σύνταξη
Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν με τον Τσάβι Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και θα χάσει εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν με την Τότεναμ και το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ολλανδίας.

Σύνταξη
Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σύνταξη
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Ελλάδα 27.04.26

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Σύνταξη
Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα, αρκεί οι ομάδες μας να το εκμεταλλευτούν – Η μεγάλη ευκαιρία για ένα ιστορικό 5/5 και ο… αστερίσκος του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Τουκαλάς: Ευχαριστίες για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ευχαριστίες Τσουκαλά για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»
«Νοσηρά φαινόμενα» 27.04.26

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Cookies