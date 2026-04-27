Χριστίνα Παππά: «Η γυναίκα που βοήθησα, μου έστειλε μήνυμα «θα πεθάνεις»

Η Χριστίνα Παππά μιλά για την περιπέτεια που βιώνει το τελευταίο διάστημα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας που κατήγγειλε η ηθοποιός βρίσκονται σε εξέλιξη.

Χριστίνα Παππά: Η βοήθεια που κατέληξε σε άσχημη περιπέτεια

Η Χριστίνα Παππά μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Πρωινό μου» για τι συμβαίνει:

«Αυτό που ο περισσότερος κόσμος ξέρει, αν και δεν μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου, διακρίνομαι για την ευσπλαχνία μου.

Είχα σταματήσει να πάρω κάτι και είδα μία γυναίκα που κοιμόταν στο πάτωμα έξω. Ένα μήνα πριν έκανε πολύ κρύο. Εγώ έχω ένα δωμάτιο και είπα να την βάλουμε μέσα.

Μπήκε μέσα, της έστελνα φαγητό από την Αθήνα, της έστελνα χρήματα. Προσπάθησα να της βρω και δουλειά. Της είπα ότι πρέπει να φύγει γιατί θα έρθει το προσωπικό.

Άκουσα ότι χρησιμοποιούσε το όνομά μου, έλεγε ότι δουλεύει για εμένα, ψέματα.»

«Θα πεθάνεις, θα καείς στην κόλαση»

Με πήραν και μου είπαν “τι είναι αυτή η κοπέλα; Κοιμάται στα χωράφια και λέει ότι δουλεύει για εσένα”. Της έστειλα μήνυμα και της είπα να μην ξαναχρησιμοποιήσει το μήνυμά μου. Τότε μου ήρθε ένα μήνυμα κατεβατό, δεν καταλαβαίνετε τι έγραφε “θα πεθάνεις, θα καείς στην κόλαση” και τέτοια.

Όσοι το διαβάζουν σοκάρονται. Άρχισα να φοβάμαι για την ζωή μου μην πάρει ένα μαχαίρι να με σκοτώσει. Πήρα στην αστυνομία και μου την μπλόκαρε η αστυνομία και μου είπε όπου την δω να μην της μιλήσω.

Προχθές έγινε αυτό. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει… Φυσικά και φοβάμαι, λέω είμαι τόσο κουτή; Τόσο ανόητη; Στην αρχή είχε πει ότι είναι μετανάστρια από την Αφρική, αλλά είναι από την Αγγλία.

Εγώ σκέφτηκα να ανεβάσω φωτογραφία, αλλά φοβήθηκα μην βρω τον μπελά μου. Είναι άνθρωπος που είναι ειλικρινά επικίνδυνος. Ζήτησα από την αστυνομία να κάνω μήνυση, κάναμε μία καταγγελία».