Χριστίνα Παππά: Τελικά παντρεύτηκε στις Φιλιππίνες; Οι νυφικές φωτογραφίες
Η Χριστίνα Παππά αποκαλύπτει τι συμβαίνει στην προσωπική ζωή της.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Χριστίνα Παππά δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από παραλία στις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται αυτό το διάστημα.
Η ηθοποιός εμφανίζεται με ένα λευκό φόρεμα, μπροστά σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό από μπαλόνια που σχημάτιζαν τη φράση «Marry Me». Μέσα σε όλο αυτό το νυφικό σκηνικό η ίδια συμπλήρωσε στη λεζάντα ένα χαρακτηριστικό «Yes I do», αφήνοντας να εννοηθεί πως είπε το μεγάλο «ναι».
Χριστίνα Παππά: «Marry Me» και οι ευχές των followers
Η ανάρτηση της πλημμύρισε από σχόλια φίλων και followers που έσπευσαν να της ευχηθούν «βίον ανθόσπαρτον». Συγχαρητήρια, καρδιές και χαρμόσυνα μηνύματα δημιούργησαν την εντύπωση ότι η Χριστίνα Παππά έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην προσωπική της ζωή.
Τι συνέβη στην πραγματικότητα
Η Χριστίνα Παππά μίλησε στην εκπομπή του ALPHA «Happy Day» και ξεκαθάρισε ότι δεν παντρεύτηκε ούτε και είναι στα άμεσα σχέδια της να παντρευτεί. Η ηθοποιός βρίσκεται στις Φιλιππίνες για διακοπές και εντελώς τυχαία πέτυχε αυτό το σκηνικό γάμου που ήταν κάποιων άλλων, της άρεσε και πόζαρε ευδιάθετη.
«Δεν έχω καμία σχέση με το φλερτ» δήλωνε στις αρχές της σεζόν η Χριστίνα Παππά σε τηλεοπτική της συνέντευξη αφήνοντας λίγες πληροφορίες για την προσωπική ζωή της. Η ηθοποιός έχει ένα γιο και μια εγγονή.
