Η Χριστίνα Παππά ήταν ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και κατέθεσε για τη σχέση και τη γνωριμία τους. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο εβδομαδιαίο περιοδικό «Λοιπόν» για τους λόγους που αποφάσισε να καταθέσει για τον ηθοποιό.

Χριστίνα Παππά: «Δεν πήγα να καταθέσω ούτε υπέρ ούτε κατά»

«Να ξεκαθαρίσω τα πράγματα γιατί δυστυχώς ο καθένας τα βλέπει και τα ερμηνεύει όπως θέλει. Δεν πήγα να καταθέσω ούτε υπέρ ούτε κατά. Πήγα να πω αυτό που έχω ζήσει εγώ, σαν Χριστίνα.

Είχα μια άψογη συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη, τον ήξερα χρόνια, και από τη Θεσσαλονίκη όπου δουλεύαμε μαζί σε άλλα θέατρα. Όταν βγαίναμε, έκανε το καλό και με γύριζε με το αυτοκίνητο. Στη δουλειά ήταν πολύ αυστηρός και τυπικός.»

Χριστίνα Παππά: «Η δική μου κατάθεση ήταν για τη δική μου εμπειρία και συνεργασία»

«Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, για το τι έχει γίνει, δεν ήμουν μπροστά, ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς συνέβη. Δεν σημαίνει ότι δε με αφορά ή ότι δεν σέβομαι τίποτα. Εγώ στο δικαστήριο είπα ότι σέβομαι και αγαπώ πολύ τις γυναίκες, πάρα πολύ.

Δεν πήγα να πω κάτι εις βάρος άλλων, ούτε συμφωνώ με όλα όσα έχουν ακουστεί. Αλλά η δική μου κατάθεση ήταν για τη δική μου εμπειρία και συνεργασία.»

Χριστίνα Παππά: Ένιωσε Κάποια απειλή ή φόβο από τον Πέτρο Φιλιππίδη;

Ποτέ. Εγώ σαν Χριστίνα, ποτέ. Αυτό που σου είπα, πήγα να πω τη δική μου εμπειρία και συνεργασία. Από εκεί και πέρα, ούτε υπέρ ούτε κατά, ούτε τίποτα. Για να μη μπερδεύουμε τα πράγματα. Να ξεκαθαριστεί αυτό.