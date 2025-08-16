magazin
16.08.2025 | 11:14
Δύο συλλήψεις για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο
Χριστίνα Παππά: «Πήγα να πω αυτό που έχω ζήσει εγώ, σαν Χριστίνα»
Fizz 16 Αυγούστου 2025 | 11:01

Χριστίνα Παππά: «Πήγα να πω αυτό που έχω ζήσει εγώ, σαν Χριστίνα»

Η Χριστίνα Παππά μιλά για τη γνωριμία και τη σχέση της με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Η Χριστίνα Παππά ήταν ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και κατέθεσε για τη σχέση και τη γνωριμία τους. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο εβδομαδιαίο περιοδικό «Λοιπόν» για τους λόγους που αποφάσισε να καταθέσει για τον ηθοποιό.

Χριστίνα Παππά: «Δεν πήγα να καταθέσω ούτε υπέρ ούτε κατά»

«Να ξεκαθαρίσω τα πράγματα γιατί δυστυχώς ο καθένας τα βλέπει και τα ερμηνεύει όπως θέλει. Δεν πήγα να καταθέσω ούτε υπέρ ούτε κατά. Πήγα να πω αυτό που έχω ζήσει εγώ, σαν Χριστίνα.

Είχα μια άψογη συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη, τον ήξερα χρόνια, και από τη Θεσσαλονίκη όπου δουλεύαμε μαζί σε άλλα θέατρα. Όταν βγαίναμε, έκανε το καλό και με γύριζε με το αυτοκίνητο. Στη δουλειά ήταν πολύ αυστηρός και τυπικός.»

Χριστίνα Παππά: «Η δική μου κατάθεση ήταν για τη δική μου εμπειρία και συνεργασία»

«Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, για το τι έχει γίνει, δεν ήμουν μπροστά, ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς συνέβη. Δεν σημαίνει ότι δε με αφορά ή ότι δεν σέβομαι τίποτα. Εγώ στο δικαστήριο είπα ότι σέβομαι και αγαπώ πολύ τις γυναίκες, πάρα πολύ.

Δεν πήγα να πω κάτι εις βάρος άλλων, ούτε συμφωνώ με όλα όσα έχουν ακουστεί. Αλλά η δική μου κατάθεση ήταν για τη δική μου εμπειρία και συνεργασία.»

Χριστίνα Παππά: Ένιωσε Κάποια απειλή ή φόβο από τον Πέτρο Φιλιππίδη;

Ποτέ. Εγώ σαν Χριστίνα, ποτέ. Αυτό που σου είπα, πήγα να πω τη δική μου εμπειρία και συνεργασία. Από εκεί και πέρα, ούτε υπέρ ούτε κατά, ούτε τίποτα. Για να μη μπερδεύουμε τα πράγματα. Να ξεκαθαριστεί αυτό.

Economy
Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

World
Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Είπα ξείπα 15.08.25

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;
Συγκινητικό 15.08.25

«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;

Η Έμα Στόουν, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έβαλε τα κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της στα γυρίσματα της ταινίας

Σύνταξη
«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία
Βίντεο 15.08.25

«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία

«Ήμουν ένας τύπος που κάπνιζε κάθε μέρα, όλη μέρα, και εμφάνισα ψύχωση όπου ακούς φωνές και νιώθεις ότι κάθεσαι δίπλα στον εαυτό σου», είπε μεταξύ άλλων ο Πιτ Ντέιβιντσον σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;
Απογοήτευση 15.08.25

Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;

Οι θαυμαστές της σειράς Sex And The City επέκριναν το And Just Like That για το ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της σειράς με «ακραίες» ιστορίες, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν - ακολουθούν spoiler.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Online war 15.08.25

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της
Sly & love 15.08.25

Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της

Γνωρίζονται εδώ και 37 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι για περίπου τρεις δεκαετίες, ωστόσο ο έρωτας ανάμεσά τους καλά κρατάει. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γενέθλια της συζύγου του.

Σύνταξη
Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ
Ναι, αλλά όχι! 15.08.25

Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα των τιμώμενων προσώπων του Kennedy Center κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»
Δύσκολη πίστα 15.08.25

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο - «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Ακολούθησε δήλωση του δικηγόρου του που «φωτίζει» πολύ προσωπικές οικογενειακές πτυχές.

Σύνταξη
Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Fizz 15.08.25

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική
Όλα όσα λέει 14.08.25

«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική

Μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, «δείχνοντας» πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Σύνταξη
Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα
Για καταγγελίες 16.08.25

Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα

Τα μισά καταστήματα δεν έχουν άδεια από τον δήμο, δείχνει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τέθηκε σε λειτουργία, η εφαρμογή MyStreet για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων

Σύνταξη
Γάζα: Αποκάλυψη – Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους ως μαχητές της Χαμάς
Δικαιολογία για δολοφονία 16.08.25

Αποκάλυψη: Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Το ισραηλινό +972 Magazine αποκαλύπτει ότι υπάρχει ειδική μονάδα στο Ισραήλ που έχει αναλάβει να να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Σύνταξη
Φωτιά: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου – Οι περιοχές
Αυξημένη ετοιμότητα 16.08.25

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στη Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου φωτιάς - Οι περιοχές

Έως τις 8:00 το πρωί θα ισχύει η απαγόρευση στη Χαλκιδική - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για 10 Περιφέρειες όπου η επικινδυνότητα για φωτιά το Σάββατο είναι κατηγορίας 4

Σύνταξη
Απολογείται σήμερα ο 25χρονος για τη φωτιά στην Πάτρα – Την Κυριακή οι άλλοι δύο συλληφθέντες
Πάτρα 16.08.25

Στον ανακριτή ο 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο - «Έσβηνα τη φωτιά» λέει ο ίδιος

Ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο, στην Πάτρα, παρουσιάστηκε ήδη στον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο και ζήτησε να απολογηθεί το συντομότερο δυνατό, αρνούμενος τις κατηγορίες

Σύνταξη
Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ
Αντίδραση Κρεμλίνου 16.08.25

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι - Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή» λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Τραμπ: Μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους – «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο
Πρώτες αντιδράσεις 16.08.25

Ο Τραμπ μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο

Στην πτήση της επιστροφής από την Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι πρώτες αντιδράσεις για τη συνάντησή του με τον Πούτιν

Σύνταξη
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Μιλώντας σε podcast 16.08.25

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

