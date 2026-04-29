Οικονομία 29 Απριλίου 2026, 10:16

Η Alter Ego Media ανακοίνωσε για το 2025 υψηλότερο κατά 12,6% κύκλο εργασιών, στα 140,1 εκατ. ευρώ – Αύξηση 80,8% των καθαρών κερδών, στα 19,7 εκατ. ευρώ

Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας κατέγραψε για το 2025 η Alter Ego Media, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της μετεξέλιξης σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο media και entertainment. Η πρώτη χρήση μετά την εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens συνοδεύτηκε από εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €140,1 εκατ., αυξημένος κατά 12,6% σε σχέση με το 2024, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τόσο τον τομέα των εκδόσεων όσο και τη δραστηριότητα broadcasting και παραγωγής περιεχομένου. Ειδικότερα, το publishing κατέγραψε άνοδο 25,6%, φθάνοντας τα €48,3 εκατ., ενώ ο τομέας broadcasting & content creation ενισχύθηκε κατά 5,3%, στα €90,5 εκατ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα της κερδοφορίας. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €53,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 15%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBIT εκτινάχθηκαν κατά 70,9% στα €29,2 εκατ. Τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν άνοδο 80,8%, φθάνοντας τα €19,7 εκατ., αντανακλώντας τόσο τη λειτουργική μόχλευση όσο και την αποδοτικότητα των επενδύσεων.

Παράλληλα, ο ισολογισμός του Ομίλου εμφανίζεται ισχυρός, με ίδια κεφάλαια €145,7 εκατ. και καθαρά ταμειακά διαθέσιμα €43,7 εκατ., προσφέροντας σημαντική ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Επιτάχυνση επενδύσεων μετά την IPO

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία του Ομίλου υπήρξε η επιτυχής δημόσια προσφορά και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, μέσω της οποίας αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια €50,8 εκατ. Μέχρι το τέλος του 2025 είχε ήδη διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων (€35,1 εκατ.), με έμφαση σε εξαγορές και συμμετοχές σε επιχειρήσεις, καθώς και σε παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η πλήρης αξιοποίηση των κεφαλαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του Ομίλου σε νέες δραστηριότητες.

Απόδοση αξίας στους μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος €0,03 ανά μετοχή, καθώς και επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα επανεπένδυσης του μερίσματος μέσω του σχετικού προγράμματος. Η διπλή αυτή κίνηση υποδηλώνει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και τη δέσμευση για δημιουργία αξίας προς τους μετόχους.

Η δήλωση της διοίκησης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για την Alter Ego Media, κατά την οποία υλοποιήσαμε με συνέπεια και επιτυχία το επενδυτικό μας πλάνο. Στρατηγικός μας στόχος είναι η μετεξέλιξη του Ομίλου, από έναν παραδοσιακό οργανισμό μέσων, σε ένα σύγχρονο, διαφοροποιημένο, δημιουργικό οικοσύστημα, που δραστηριοποιείται στο σημείο τομής μεταξύ δημοσιογραφίας και ψυχαγωγίας, ψηφιακού περιεχομένου και ζωντανής εμπειρίας, καθώς και μεταξύ ελληνικής δημιουργικότητας και διεθνούς κοινού.

Η επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική μας ανάπτυξη, η οποία βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: publishing, broadcasting, content creation και live entertainment.

Για το 2026, η ωρίμανση των επενδύσεών μας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργική και εμπορική δυναμική του Ομίλου. Παράλληλα, η πλήρης ενσωμάτωση των οικονομικών μεγεθών των Newsit, TLIFE και Stages Network για το σύνολο της χρήσης, καθώς και της More.gr για δέκα μήνες, εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των ενοποιημένων οικονομικών μας αποτελεσμάτων.»

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Στεγαστική κρίση: Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες – Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση
Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες - Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση

Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας, λένε οι δικαστές και καλούν το υπ. Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα - «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. ο Χρυσοχοΐδης για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια - «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών

Η εισπνοή ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως, μετά τον υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση «State of Global Air Report»

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων - «Οι κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τους δημόσιους υπαλλήλους σε σάκο του μποξ»

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη
Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη

Επιχείρηση κατευνασμού των «γαλάζιων» βουλευτών από το Μαξίμου, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για την «ταμπακιέρα». Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει της συνεδρίασής της αλλά και του συνεδρίου.

