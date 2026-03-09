Alter Ego Media: Στα 6,90 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Pantelakis

Η Pantelakis Securities σε ανάλυση της για την Alter Ego Media την προηγούμενη Παρασκευή 6 Μαρτίου ανέβασε την τιμή στόχο για την μετοχή της εταιρείας σε 6,90 ευρώ ανά μετοχή από 6.55 ευρώ ανά μετοχή αξιολογώντας θετικά την εξαγορά του 50,1% της MORE.GR. Η χρηματιστηριακή διατήρησε αμετάβλητη την σύσταση αγοράς για την μετοχή της εταιρείας.

Η Pantelakis Securities εκτιμά ότι με την εξαγορά της MORE.GR και την πρόσφατη συμμετοχή στην StagesNetwork δημιουργείται για την Alter Ego Media ένας νέος πυλώνας ανάπτυξης που άμεσα θα συνεισφέρει άνω του 20% των ενοποιημένων λειτουργικών κερδών (EBIT) της Alter Ego Media το 2027.

Ο κλάδος Live Entertainment πυλώνας ανάπτυξης για την Alter Ego Media

Ο νέος αυτός κλάδος δραστηριότητας στο χώρο του πολιτισμού και της ζωντανής ψυχαγωγίας (liveentertainment) συντελεί στην διαφοροποίηση του προιοντικού χαρτοφυλακίου της Alter Ego ενδυναμώνοντας τα κέρδη της. Επιπλέον ενισχύει την πρόσβαση σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο δημιουργώντας ένα μακροχρόνιο πυλώνα ανάπτυξης κερδοφορίας. Τέλος η νέα δραστηριότητα προσφέρει μία εναλλακτική μορφή εσόδων μείωνοντας την εξάρτηση του ομίλου από την διαφήμιση.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Στην λεπτομερή της ανάλυση, η χρηματιστηριακή αναπτύσσει τις οικονομικές επιπτώσεις της νέας δραστηριότητας εκτιμώντας ότι για το 2027 τα έσοδα θα ανέλθουν σε ευρώ 21,4 εκατ, τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σε ευρώ 8,3 εκατ και τα καθαρά κέρδη σε ευρώ 5,1εκατ. ευρώ.Η αποτίμηση της νέας δραστηριότητας σύμφωνα με τους αναλυτές της χρηματιστηριακής εκτιμάται σε περίπου 109 εκατ. ευρώ.

Η Pantelakis Securities επαναλαμβάνει στην ανάλυσή της, τις θετικές προσδοκίες της για τις επιδόσεις της Alter Ego Media για το 2025, δηλ. για την χρήση που μόλις έκλεισε. Η Χρηματιστηριακή εκτιμά καθαρά κέρδη στα ευρώ 18,3 εκατ ευρώ δηλαδή αυξημένα κατά περίπου 68% σε σχέση με το 2024. Σε ότι αφορά τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) η Χρηματιστηριακή τα εκτιμά σε 26,4εκατ. ευρώ, αυξημένα περίπου 55% σε σχέση με το 2024.