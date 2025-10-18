Ο Κέβιν Φέντερλαϊν αποκάλυψε πόσα χρήματα πήρε από το διαζύγιό του με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κέβιν Φέντερλαϊν, ρίχνει φως στα χρόνια του γάμου και του διαζυγίου τους μέσα από τη νέα του αυτοβιογραφία, ενώ η ίδια η τραγουδίστρια απαντά δημόσια, κατηγορώντας τον για «εκμετάλλευση του πόνου της».

Λίγο πριν την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του με τίτλο You Thought You Knew (Νόμιζες πως ήξερες), στις 21 Οκτωβρίου, ο 47χρονος Φέντερλαϊν μιλά για τη ζωή με τη Σπίαρς, τη συν-ανατροφή των παιδιών τους και τη δικαστική τους διαμάχη μετά το διαζύγιο.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004 και χώρισε το 2006, αποκτώντας δύο γιους — τον Σον Πρέστον (20 ετών) και τον Τζέιντεν Τζέιμς (19 ετών). Στο βιβλίο, ο Φέντερλαϊν αποκαλύπτει ότι έλαβε 20.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για τα παιδιά και επιπλέον 20.000 δολάρια τον μήνα ως συζυγική διατροφή για το ήμισυ της διάρκειας του γάμου τους. Σύμφωνα με το Page Six, το συνολικό ποσό που φέρεται να έλαβε κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Φέντερλαϊν υποστηρίζει ότι είχε υπογράψει «τυπικό» προγαμιαίο συμβόλαιο με τη Σπίαρς, αλλά τότε «δεν πίστευε πως ήταν απαραίτητο», καθώς —όπως λέει— «δεν ήταν κάποιος που καθόταν περιμένοντας μια επιταγή». «Δούλευα, επένδυα, πάλευα για τη ζωή μου», σημειώνει.

Παρά τα ποσά που αναφέρονται, ο πρώην χορευτής υποστηρίζει πως «ο κόσμος νομίζει ότι τέτοια χρήματα σε εξασφαλίζουν, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική». Το κόστος ζωής στο Λος Άντζελες και η ανατροφή δύο παιδιών, λέει, «έχουν μια τιμή που θα έκανε οποιονδήποτε να ζαλιστεί».

Η απάντηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η 43χρονη ποπ σταρ, μέσω εκπροσώπου της, απάντησε στο PEOPLE ότι «ο Φέντερλαϊν για ακόμη μία φορά προσπαθεί να κερδίσει εις βάρος της, αυτή τη φορά μετά τη λήξη της διατροφής για τα παιδιά». «Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η ευημερία των γιων της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Η ίδια η Σπίαρς ανάρτησε σειρά μηνυμάτων στον λογαριασμό της στο X, δηλώνοντας πως έχει «βαρεθεί να τη χειραγωγεί ψυχολογικά».

The constant gaslighting from ex-husband is extremely hurtful and exhausting. I have always pleaded and screamed to have a life with my boys.

Relationships with teenage boys is complex. I have felt demoralized by this situation and have always asked and almost begged for them to… — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 16, 2025



«Πάντα ικέτευα και παρακαλούσα να έχω μια ζωή με τα παιδιά μου», έγραψε. «Οι σχέσεις με έφηβους γιους είναι περίπλοκες, και έχω νιώσει εξευτελισμένη από όλη αυτή την κατάσταση».

Σε νέα ανάρτηση, η Σπίαρς κατηγόρησε τον πρώην σύζυγό της ότι «εκμεταλλεύεται τον πόνο της για να κερδίσει»: «Το να αγαπάς άνευ όρων και να σε κάνουν να πιστεύεις πως εσύ είσαι το πρόβλημα, ενώ άλλοι επωφελούνται από τον πόνο σου…», έγραψε.

«Δεν το έκανα για τα χρήματα»

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Φέντερλαϊν δήλωσε στην εκπομπή Extra ότι το βιβλίο του δεν γράφτηκε για οικονομικούς λόγους.

«Αν διαβάσετε το βιβλίο, θα δείτε πως συνειδητοποίησα ότι αυτό που έχει αξία για μένα δεν είναι τα χρήματα. Η οικογένειά μου σημαίνει περισσότερα απ’ ό,τι θα μπορούσε ποτέ να αγοράσει το χρήμα», ανέφερε.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, πάντως, έχει ήδη διηγηθεί τη δική της εκδοχή στα απομνημονεύματά της The Woman in Me, όπου σημείωνε ότι πλήρωνε τη διατροφή, τα δικαστικά έξοδα του Φέντερλαϊν, αλλά και «χιλιάδες δολάρια μηνιαίως» ώστε τα παιδιά να τη συνοδεύουν στις περιοδείες της.

«Ήταν μια θυσία που ήμουν πρόθυμη να κάνω», είχε γράψει τότε. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό στη ζωή μου από τα παιδιά μου».

*Με πληροφορίες από: People