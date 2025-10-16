Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή

Ο Κέβιν Φέντερλαϊν προχωρά σε νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για την πρώην σύζυγό του, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ισχυριζόμενος ότι έκανε χρήση κοκαΐνης την περίοδο που θήλαζε τους γιους τους

Σε απόσπασμα από το νέο του αποκαλυπτικό βιβλίο, με τίτλο You Thought You Knew (Νόμιζες ότι Ήξερες), το οποίο εξασφάλισε το περιοδικό Variety, ο Φέντερλαϊν περιγράφει μια στιγμή που οδήγησε στο διαζύγιό τους.

Ο Φέντερλαϊν ισχυρίζεται ότι η Σπίαρς, ενώ υποτίθεται ότι θα βρισκόταν στο σπίτι με τους γιους τους, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς, εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο πάρτι κυκλοφορίας του τραγουδιού του, Playing With Fire, το 2006.

Στην αφήγησή του, περιγράφει τη στιγμή που «σόκαρε τους πάντες». Ο Φέντερλάϊν γράφει ότι αρχικά χάρηκε γιατί είδε τον πατέρα της Μπρίτνεϊ, Τζέιμι Σπίαρς, στην εκδήλωση.

«Δεν περίμενα να τον δω, γι’ αυτό χάρηκα που αποφάσισε να έρθει να με υποστηρίξει. Με κοίταξε, κούνησε το κεφάλι του και έκανε νόημα προς την πόρτα του καμαρινιού μου. Η έκφρασή του καθόταν σε εκείνο τον επίπεδο κενό χώρο ανάμεσα στη δυσαρέσκεια και την ανησυχία, σαν να έλεγε: ‘Είναι εδώ, και δεν είναι καλά’» γράφει.

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η Μπρίτνεϊ και μια νεαρή στάρλετ φίλη της να σνιφάρουν μια μεγάλη γραμμή κοκαΐνης πάνω από το τραπέζι. Και οι δύο φορούσαν αυτές τις εξωφρενικές περούκες. Της Μπρίτνεϊ ήταν μπλε ελεκτρίκ. Ήταν σουρεαλιστικό. Ούτε καν προσπάθησαν να το κρύψουν» συνεχίζει. Η επιλογή της να σνιφάρει όσο θήλαζε τα παιδιά τους προκάλεσε τον καβγά που οδήγησε στο διαζύγιό τους ισχυρίζεται ο Φέντερλαϊν.

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι εκπρόσωποι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς απάντησαν στους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν.

«Με όλα όσα έρχονται στη δημοσιότητα από το βιβλίο του Κέβιν, για άλλη μια φορά αυτός και άλλοι κερδίζουν χρήματα εις βάρος της, και δυστυχώς αυτό συμβαίνει μετά τη λήξη της διατροφής της Μπρίτνεϊ προς τον Κέβιν. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα παιδιά της, ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν Τζέιμς, και η ευημερία τους κατά τη διάρκεια αυτού του σκανδαλισμού. Η ίδια αφηγήθηκε λεπτομερώς το ταξίδι της στα απομνημονεύματά της» σημειώνει η ανακοίνωση της ομάδας της.