«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Ο Κέβιν Φέντερλαϊν σπάει τη σιωπή του αμφισβητεί ευθέως τη δικαστική απόφαση για λήξη της κηδεμονίας της τραγουδίστριας Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά.

Στο βιβλίο You Thought You Knew (Νόμιζες Ότι Ήξερες), το οποίο αναμένεται στις 21 Οκτωβρίου, ο 47χρονος Φέντερλαϊν καταγράφει τη διαδρομή του από έναν «αφελή έφηβο» που μεγάλωσε στο Φρέσνο της Καλιφόρνια, μέχρι τον σύζυγο και πατέρα δύο παιδιών με την τραγουδίστρια.

Ο ίδιος και η Σπίαρς οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2007, έπειτα από τρία χρόνια γάμου, και στη συνέχεια ξεκίνησαν μια παρατεταμένη, χαοτική μάχη για την επιμέλεια, η οποία έληξε το 2008.

Στο βιβλίο του, ο Φέντερλαϊν αφηγείται τη δική του εκδοχή αυτής της διαμάχης και μιλάει για τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ και τα «εξωφρενικά ξεσπάσματα γεμάτα οργή» της Σπίαρς κατά τα τελευταία στάδια του γάμου τους.

Κατά τη διάρκεια των 18 χρόνων που μεσολάβησαν από τον χωρισμό τους, ο Φέντερλαϊν παρακολουθούσε την πρώην σύζυγό του κυρίως από απόσταση, καθώς είχαν από κοινού την επιμέλεια των παιδιών.

«Δεν έχουμε μιλήσει εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Φέντερλαϊν σε συνέντευξή του στους New York Times. Ωστόσο, στις σελίδες του βιβλίου ο Φέντερλαϊν σημειώνει ότι ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για αυτό που περιγράφει ως «απρόβλεπτη συμπεριφορά» της Σπίαρς, για την οποία ενημερώνεται κυρίως από τους δύο γιους τους, τον Σον Πρέστον (τώρα 20 ετών) και τον Τζέιντεν Τζέιμς (19 ετών).

Σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου του, ο Φέντερλαϊν αφηγείται την περίοδο κατά την οποία τα αγόρια, ως έφηβοι, δήλωσαν ότι δεν ήθελαν να επιστρέψουν στο σπίτι της μητέρας τους για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς ήταν ότι είχαν φόβο να είναι μαζί της.

«Ξυπνούσαν μερικές φορές τη νύχτα και την έβρισκαν να στέκεται σιωπηλή στην πόρτα, παρακολουθώντας τα να κοιμούνται — ‘Α, ξυπνήσατε;’ — με ένα μαχαίρι στο χέρι», γράφει. «Στη συνέχεια, γύριζε και απομακρυνόταν αθόρυβα χωρίς εξήγηση».

Στο προτελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, ο Φέντερλαϊν εκφράζει πλήρως την ανησυχία του:

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατάσταση με την Μπρίτνεϊ μοιάζει να τρέχει προς κάτι μη αναστρέψιμο», γράφει.

«Είναι αδύνατο πλέον να προσποιούμαστε ότι όλα είναι εντάξει», προσθέτει. «Όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, το ρολόι μετρά αντίστροφα και πλησιάζουμε την ώρα μηδέν. Κάτι κακό πρόκειται να συμβεί αν κάτι δεν αλλάξει, και ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι οι γιοι μας θα μείνουν να μαζεύουν τα κομμάτια».

Εκπρόσωπος της Σπίαρς αρνήθηκε να σχολιάσει όσα υποστηρίζει ο πρώην σύζυγός της στην αυτοβιογραφία του γράφουν οι ΝΥΤ.

Ωστόσο, στην δική της αυτοβιογραφία, η οποία μεταφέρεται ήδη στον κινηματογράφο, η Σπίαρς διαψεύδει ότι είχε ποτέ σημαντικά προβλήματα κατάχρησης ουσιών και χαρακτηρίζει τη μάχη της επιμέλειας με τον Φέντερλαϊν ως τραυματική.

Η Σπίαρς γράφει ότι ο Φέντερλαϊν δεν την άφηνε να βλέπει τους γιους της για εβδομάδες και «προσπάθησε να πείσει τους πάντες ότι ήταν εντελώς εκτός ελέγχου» στο πλαίσιο της διεκδίκησής του για πλήρη επιμέλεια πριν από χρόνια.

Ο Φέντερλαϊν, ο οποίος έχει εμφανιστεί και σε τηλεοπτικά ριάλιτι διέψευσε όσα υποστηρίζει η Σπίαρς. «Ποτέ! Ποτέ! Ούτε μία φορά, δεν ήμουν εναντίον της Μπρίτνεϊ», είπε ο Φέντερλαϊν στη συνέντευξη του.

«Προσπάθησα μόνο να βοηθήσω τους γιους μου να έχουν μια απίστευτη σχέση με τη μητέρα τους. Και είναι δύσκολο, γιατί όταν αναλογίζομαι πραγματικά όλα όσα έχουν συμβεί — τα παιδιά μου δεν γνωρίζουν τη γυναίκα που παντρεύτηκα. Και έχω περάσει δύο δεκαετίες προσπαθώντας να γεφυρώσω αυτό το χάσμα».

Η Σπίαρς έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της σχέσης της με τους γιους της και αρκετές φορές τον τελευταίο χρόνο έχει δημοσιεύσει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σηματοδοτούν τον χρόνο που πέρασαν μαζί.

Η Σπίαρς ανήλθε στο απόγειο της ποπ δόξας, στη συνέχεια τέθηκε σε κηδεμονία που επέβλεπε τα οικονομικά και τις προσωπικές της υποθέσεις το 2008 μετά από τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων με την ψυχική της υγεία.

Στο βιβλίο του ο Φέντερλαϊν αναφέρεται στη νύχτα που η Σπίαρς μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Σένταρς-Σινάι και τέθηκε υπό 72ωρη ακούσια ψυχιατρική κράτηση, μετά από μια τρίωρη αντιπαράθεση στην οποία εμπλέκονταν τα παιδιά τους.

«Ήταν μια από τις δυσκολότερες νύχτες της ζωής μου», γράφει ο Φέντερλαϊν. «Ένιωσα άρρωστος με αυτό που περνούσε. Αυτή ήταν κάποια που αγάπησα. Κάποια με την οποία έφτιαξα μια ζωή. Η μητέρα των παιδιών μου».

Ένας δικαστής του Λος Άντζελες τερμάτισε την κηδεμονία το 2021, αφού έκρινε ότι «δεν ήταν πλέον απαραίτητη».

Ο Φέντερλαϊν υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι το λεγόμενο κίνημα Free Britney —η πίεση από τους θαυμαστές και τους υποστηρικτές για τον τερματισμό της κηδεμονίας— μπορεί να «είχε καλές προθέσεις», αλλά «αναθεμάτισε τους ανθρώπους γύρω από την Σπίαρς σε τέτοιο βαθμό, που τώρα οι επαγγελματίες που ίσως μπορούν να βοηθήσουν την πρώην σύζυγό του φοβούνται να παρέμβουν».

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατέβαλαν τόση προσπάθεια σε αυτό», γράφει, «θα πρέπει τώρα να καταβάλουν την ίδια ενέργεια στο κίνημα ‘Save Britney’ [‘Σώστε την Μπρίτνεϊ’]. Επειδή αυτό δεν αφορά πλέον την ελευθερία. Αφορά την επιβίωση της» γράφει ο Φέντερλαϊν.

Τους τελευταίους μήνες, η Σπίαρς έχει γίνει συχνά θέμα στα ταμπλόιντ —και φέρεται να έχει προκαλέσει την ανησυχία ανθρώπων από τον στενό οικογενειακό της κύκλο— με τις αμφιλεγόμενες αναρτήσεις τξς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα τους ένα βίντεο με την ίδια να χορεύει σε μια έπαυλη ανάμεσα σε περιττώματα σκύλου στο πάτωμα.

Αν και ο Φέντερλαϊν παραδέχεται στο βιβλίο του ότι δεν γνωρίζει την τέλεια «λύση» για το μέλλον, ζητά από οποιονδήποτε «έχει συγκινηθεί ποτέ από την Μπρίτνεϊ» να σταθεί στο πλευρό των παιδιών του και της μητέρας τους.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζονται την υποστήριξή σας», γράφει. «Εδώ και χρόνια κάνω ό,τι μπορώ για να τους προστατέψω, αλλά τώρα είναι κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Είναι καιρός να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου».