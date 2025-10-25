magazin
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
«Φοβάμαι ότι η μαμά θα πεθάνει»: Τρομοκρατημένοι οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ισχυρίζεται ο πρώην της
Fizz 25 Οκτωβρίου 2025 | 22:05

«Φοβάμαι ότι η μαμά θα πεθάνει»: Τρομοκρατημένοι οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ισχυρίζεται ο πρώην της

Ο Κέβιν Φέντερλαϊν υποστηρίζει ότι οι γιοι του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανησυχούν για τη διάσημη μητέρα τους και δεν «ξέρουν πώς να τη βοηθήσουν»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να είναι πάλι αποξενωμένη από τα παιδιά της. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Κέβιν Φέντερλαϊν ισχυρίστηκε ότι οι γιοι του, ο Σον Πρέστον (20) και ο Τζέιντεν (19), έχουν σταματήσει να βλέπουν τη μητέρα τους.

Ο Φέντερλαϊν, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε το αμφιλεγόμενο βιβλίο απομνημονευμάτων του με τίτλο You Thought You Knew, μίλησε για τα αίτια που οδήγησε στη νέα αποξένωση της τραγουδίστριας με τα δύο παιδιά της.

[Η Μπρίτνεϊ] είδε έναν από τους γιους μου νωρίτερα φέτος. Μετά από τη συνάντηση τους το παιδί αποφάσισε να μην ξαναπάει στη μητέρα του, εξαιτίας όσων είδε», δήλωσε ο Φέντερλαϊν, αναφερόμενος στον Σον Πρέστον.

Ο μικρότερος, Τζέιντεν, «έχει πάει αρκετές φορές τον τελευταίο χρόνο, αλλά σταμάτησε να τη βλέπει τους τελευταίους μήνες λόγω της κατάστασης της» ισχυρίστηκε.

Ο 47χρονος πρώην χορευτής ισχυρίζεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι γιοι τους είναι «τρομοκρατημένοι» και «ανησυχούν για τη μαμά τους».

Όπως είπε, «δεν ξέρουν πώς να τη βοηθήσουν».

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι γιοι της Σπίαρς δεν θέλουν να είναι κοντά της και τι μπορεί να έχουν δει, ο Φέντερλαϊν αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, λέγοντας ότι «αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί από τους ίδιους».

«Τα πράγματα που έχουν δει είναι σοκαριστικά» πρόσθεσε. «Τόσο σοκαριστικά που ένας από τους γιους μου ήρθε σε μένα και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Δεν ξέρω τι να κάνω. Φοβάμαι ότι η μαμά θα πεθάνει»».

Οι δηλώσεις του Φέντερλαϊν έρχονται λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του, το οποίο καλύπτει τα χρόνια του γάμου τους (2004-2007) και περιέχει μια σειρά από εξαιρετικά σοβαρούς και αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς για την πρώην σύζυγό του.

Μεταξύ άλλων, ο Φέντερλαϊν ισχυρίζεται στο βιβλίο ότι η Σπίαρς έκανε χρήση κοκαΐνης ενώ θήλαζε, χτύπησε τον Πρέστον στο πρόσωπο, ευχήθηκε κάποτε τον θάνατο των γιων της και την είδε να παρακολουθεί τους γιους της να κοιμούνται κρατώντας ένα «μαχαίρι στο χέρι».

Ο εκπρόσωπος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει απορρίψει νωρίτερα την σκανδαλώδη έκδοση ως «απόπειρα του Φέρντερλαϊν να βγάλει περισσότερα χρήματα από τη Σπίαρς», σημειώνοντας ότι κυκλοφορεί αμέσως μετά τη λήξη της υποχρέωσης της Σπίαρς να υποστηρίζει οικονομικά τον πρώην σύζυγο της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αντέδρασε έντονα στους ισχυρισμούς μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την οργή της.

«Το συνεχές gaslighting από τον πρώην σύζυγο είναι εξαιρετικά επώδυνο και εξαντλητικό», έγραψε η τραγουδίστρια, προσθέτοντας: «Πάντα παρακαλούσα και ούρλιαζα να έχω μια ζωή με τους γιους μου».

Επίσης, η ίδια επιβεβαίωσε έμμεσα τη διακοπή των επισκέψεων, γράφοντας ότι ο ένας γιος την είχε δει μόνο για «45 λεπτά τον τελευταίο χρόνο» και ο άλλος είχε μόλις «4 επισκέψεις» μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια. Μια μέρα αργότερα, κατήγγειλε εκ νέου τον Φέντερλαϊν για «επίθεση» μέσω του βιβλίου.

Η πίεση που δέχεται η θρυλική τραγουδίστρια φαίνεται να την έχει επηρεάσει, καθώς πρόσφατα εντοπίστηκε να οδηγεί απρόσεκτα κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής εξόδου.

