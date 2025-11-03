Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Ο λογαριασμός της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Instagram εξαφανίστηκε εν μέσω μιας σειράς ανησυχητικών αναρτήσεων και μιας δημόσιας διαμάχης σχετικά με το αποκαλυπτικό βιβλίο αναμνήσεων του πρώην συζύγου της, του Αμερικανού χορευτή Κέβιν Φέντερλαϊν.

Την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, ο λογαριασμός της Σπίαρς στο Instagram δεν ήταν πλέον διαθέσιμος για προβολή και ένα μήνυμα ανέφερε ότι «το προφίλ της ενδέχεται να έχει διαγραφεί».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι θαυμαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά την ανάρτηση από την 43χρονη Σπίαρς ενός ακόμα βίντεο με χορό στο σαλόνι της, ωστόσο η ίδια επέλεξε να απενεργοποιήσει τα σχόλια ώστε να μην υπάρχουν αινιγματικά μηνύματα για τα παιδιά της, τον Τζέιντεν Τζέιμς, 19 ετών, και τον Σον Πρέστον, 20 ετών.

«Θέλω να είμαι μια καλή γυναίκα»

Το βίντεο που η ανέβασε η Σπίαρς στα κοινωνικά μέσα στις 7 Οκτωβρίου την έδειχνε με μώλωπες στα χέρια και επιδέσμους τυλιγμένους γύρω από τους καρπούς της. Στη λεζάντα, η Σπίαρς εξήγησε ότι είχε πέσει από τις σκάλες και έγραψε ότι οι δύο γιοι της επέστρεψαν στη Χαβάη, όπου ζουν με τον Φέντερλαϊν, 47 ετών.

«Τα αγόρια μου έπρεπε να φύγουν και να επιστρέψουν στο Μάουι, έγραψε, πριν αποκαλύψει γιατί ανεβάζει όλα αυτά τα βίντεο με τους χορούς στο σαλόνι της. «Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζομαι και προσεύχομαι μέσω της τέχνης… Πατέρα που είσαι στους ουρανούς… Δεν είμαι εδώ για να προκαλέσω ανησυχία ή οίκτο, απλά θέλω να είμαι μια καλή γυναίκα και να γίνω καλύτερη… και έχω υπέροχη υποστήριξη, οπότε σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα!!!».

«Έπεσα από τις σκάλες στο σπίτι ενός φίλου μου… ήταν φρικτό. Δεν ξέρω αν έχει σπάσει, αλλά προς το παρόν μοιάζει να έχει κολλήσει!!! Ευχαριστώ, Θεέ μου»

«Υπέστην εγκεφαλική βλάβη»

Συνέχισε: «Έπεσα από τις σκάλες στο σπίτι ενός φίλου μου… ήταν φρικτό. Δεν ξέρω αν έχει σπάσει, αλλά προς το παρόν μοιάζει να έχει κολλήσει!!! Ευχαριστώ, Θεέ μου».

Σε μια πιο πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram που μοιράστηκε στις 19 Οκτωβρίου, η ποπ σούπερ σταρ φάνηκε να ανοίγεται σχετικά με τους τέσσερις μήνες που πέρασε σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2018, ενώ βρισκόταν υπό κηδεμονία για 13 χρόνια, και τον αντίκτυπο που είχε αυτό στη ζωή της. Στην ανάρτηση, ισχυρίστηκε ότι «υπέστην εγκεφαλική βλάβη».

Η Σπίαρς δημοσίευσε μια φωτογραφία της να ιππεύει ένα άλογο και συνέκρινε τις ωμοπλάτες της με «φτερά» στη λεζάντα, πριν γράψει για την ταινία Maleficent.

«Θυμηθείτε ότι ο βασιλιάς προσπάθησε να την σκοτώσει, αλλά αντί για αυτό ένας άντρας της πήρε κρυφά τα φτερά, αλλά οτιδήποτε από τον πατέρα στον ουρανό, τον πραγματικό πατέρα που είναι ο μόνος που ισχυρίζομαι ότι με αγαπάει άνευ όρων… οτιδήποτε ιερό δεν ξεχνιέται ποτέ», έγραψε.

«Τα φτερά της ήταν ιερά, οπότε ο βασιλιάς δεν μπορούσε να τα πάρει, κανείς δεν μπορούσε να πει ότι αποκαταστάθηκαν και κρύφτηκαν κλειδωμένα σε μια μυστική εκκλησία με ιερά βιτρώ… όχι ότι αυτό έχει καμία σχέση με μένα, αλλά το βρίσκω απίστευτα ενδιαφέρον…».

«Κάτι κακό θα της συμβεί»

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε για μια «τραυματική εμπειρία» που, όπως λέει, περιέγραψε «στο τέλος» του αυτοβιογραφικού της βιβλίου του 2023, The Woman in Me, «όπου για 4 μήνες δεν είχα πια την ιδιωτική μου ζωή και με ανάγκασαν παράνομα να μην χρησιμοποιώ τα πόδια ή το σώμα μου για να πάω πουθενά».

Στο βιβλίο του Φέντερλαϊν με τίτλο «You Thought You Knew», ο ίδιος μοιράζεται διάφορους επιθετικούς ισχυρισμούς για τη Σπίαρς, τον γάμο τους και τη σχέση της με τους γιους τους.

Αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν από τις εφημερίδες The New York Times, USA Today και E! Online περιλαμβάνουν προσβολές σχετικά με τη συμπεριφορά της Σπίαρς ως γονέα, κατηγορίες για απιστία και την έκφραση του άμεσου φόβου ότι «κάτι κακό» θα της συμβεί.

«Γιατί είναι τόσο θυμωμένος;»

Στις 15 Οκτωβρίου, η Σπίαρς κατηγόρησε τον Φέντερλαϊν μέσω X ότι την «παραπλανά συνεχώς» και υπερασπίστηκε τη σχέση της με τους γιους τους.

«Να αγαπιέσαι άνευ όρων και με μια αφελή καρδιά όπως η δική μου, να απειλείσαι συνεχώς ή να σε κάνουν να πιστεύεις ότι εσύ είσαι η κακιά, ενώ αυτοί επωφελούνται από τον πόνο σου…», άρχιζε η ανάρτησή της.

«Ω, αγαπητέ Ιησού, δείξε μου ότι υπάρχει Θεός και ότι και εγώ μπορώ να αγαπηθώ άνευ όρων και να μην χρειάζεται να είμαι τόσο τέλεια».

Η Σπίαρς έβαλε επίσης στο στόχαστρο τις εμφανίσεις του Φέντερλαϊν στον Τύπο, κατηγορώντας τον ότι «την επιτίθεται κυριολεκτικά στις συνεντεύξεις του».

«Γιατί είναι τόσο θυμωμένος;», αναρωτήθηκε, προσθέτοντας: «Και το τρομακτικό είναι ότι είναι πειστικός. Με συγκλονίζει κυριολεκτικά η στιγμή που σταματάει πριν κλάψει και λέω είσαι σοβαρός, γαμώτο…».

Ένας εκπρόσωπος της Σπίαρς απάντησε σχετικά με το νέο βιβλίο του Φέντερλαϊν και στις κατηγορίες σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το People στις 14 Οκτωβρίου.

«Με την κυκλοφορία του βιβλίου του Κέβιν, για άλλη μια φορά αυτός και άλλοι επωφελούνται από αυτήν και, δυστυχώς, αυτό συμβαίνει μετά τη λήξη της διατροφής των παιδιών από τον Kevin», αναφέρει η δήλωση. «Το μόνο που ενδιαφέρει την Σπίαρς είναι τα παιδιά της και η ευημερία τους».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Kim Kyung-Hoon