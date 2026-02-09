Πρώτη επίσημη εμφάνιση για Χάμιλτον – Καρντάσιαν – Πήγαν μαζί στο Super Bowl (pics)

Το ζευγάρι της χρονιάς, Λούις Χάμιλτον και Κιμ Καρντάσιαν πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στον τελικό του Super Bowl.

Μετά τις αποκαλύψεις για το ειδύλλιο από τη βρετανική εφημερίδα Sun, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει δημόσια εμφάνιση και ο φακός τους απαθανάτισε τον τελικό ανάμεσα στους Seattle Seahawks και τους Patriots.

Χάμιλτον και Καρντάσιαν μαζί

Lewis Hamilton spotted at the Superbowl, alongside Kim Kardashian, Tim Cook, Tyler the Creator, Kendal Jenner, Hailey Bieber and other friends!#SuperBowlLX

pic.twitter.com/bLScV19ANm — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Οι δύο τους ήταν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, ενώ την παρέα τους πλαισίωσε μία σειρά από celebrities, η Κένταλ Τζένερ και Χάιλι Μπίμπερ, μαζί με άλλα γνωστά ονόματα της showbiz της Αμερικής.