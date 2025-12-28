Το «μυστικό» του Λιούις Χάμιλτον – Η καθημερινή συνήθεια που δεν αμελεί ποτέ ο Άγγλος πιλότος

Ο Λιούις Χάμιλτον ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν της Formula 1, έχοντας βέβαια ως μεγάλο στόχο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, διεκδικώντας τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο στην τεράστια καριέρα του.

Ο Άγγλος πιλότος θέλει να επιστρέψει στην κορυφή και είναι ξεκάθαρο πως μπορεί να τα καταφέρει παρά το ότι βρίσκεται στα 41 του χρόνια.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα ήταν απογοητευτική για τον Χάμιλτον και την Ferrari, αλλά ο Άγγλος πιλότος δεν το βάζει κάτω, δηλώνοντας αποφασισμένος για την μεγάλη επιστροφή.

Ο Χάμιλτον θέλει να κατακτήσει τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο στην φανταστική καριέρα του στην formula 1, επισημαίνοντας πως είναι σ’ εξαιρετική κατάσταση.

Θέλησε μάλιστα να μοιραστεί το «μυστικό» του για την καλή φόρμα στην οποία κρατάει το σώμα του και μίλησε για την καθημερινή συνήθεια που τηρεί ευλαβικά.

«Δεν είναι εύκολο να μείνεις μακριά από τραυματισμούς αλλά είναι πολύ σημαντικό κι εγώ κάνω μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρω.

Θέλω το σώμα μου να είναι σε καλή κατάσταση και γι’ αυτό έχω μια συγκεκριμένη συνήθεια κάθε πρωί που σηκώνομαι από το κρεβάτι.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα, ακόμα κι αν έχω αργήσει για κάποιο σημαντικό ραντεβού.

Κάθε πρωί θα κάνω ασκήσεις stretching για να διατηρήσω το μυϊκό μου σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό γίνεται κάθε μέρα και δεν αλλάζει με τίποτα.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω αυτές τις ασκήσεις που πρέπει για να διατηρηθώ στην σωστή φόρμα. Κι αυτό το κάνω πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι είναι μια συνήθεια που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία μου στην formula 1».

Ο Χάμιλτον θέλει φέτος να «ξεχάσει» τα όσα έγιναν την περσινή σεζόν και η Ferrari σκοπεύει να προχωρήσει σε μια σειρά θεαματικών αλλαγών, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που είχαν τα μονοθέσια της ιταλικής φίρμας, στο τελευταίο πρωτάθλημα.

Ο Άγγλος πιλότος εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρει κι απομένει να δούμε αν ο Χάμιλτον θα προσθέσει και όγδοο παγκόσμιο τίτλο στο παλμαρέ του.