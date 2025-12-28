sports betsson
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το «μυστικό» του Λιούις Χάμιλτον – Η καθημερινή συνήθεια που δεν αμελεί ποτέ ο Άγγλος πιλότος
On Field 28 Δεκεμβρίου 2025 | 21:05

Το «μυστικό» του Λιούις Χάμιλτον – Η καθημερινή συνήθεια που δεν αμελεί ποτέ ο Άγγλος πιλότος

Ο εφτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αποκάλυψε ποιο είναι το «μυστικό» για να διατηρείται σε καλή φόρμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Spotlight

Ο Λιούις Χάμιλτον ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν της Formula 1, έχοντας βέβαια ως μεγάλο στόχο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, διεκδικώντας τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο στην τεράστια καριέρα του.

Ο Άγγλος πιλότος θέλει να επιστρέψει στην κορυφή και είναι ξεκάθαρο πως μπορεί να τα καταφέρει παρά το ότι βρίσκεται στα 41 του χρόνια.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα ήταν απογοητευτική για τον Χάμιλτον και την Ferrari, αλλά ο Άγγλος πιλότος δεν το βάζει κάτω, δηλώνοντας αποφασισμένος για την μεγάλη επιστροφή.

Ο Χάμιλτον θέλει να κατακτήσει τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο στην φανταστική καριέρα του στην formula 1, επισημαίνοντας πως είναι σ’ εξαιρετική κατάσταση.

Θέλησε μάλιστα να μοιραστεί το «μυστικό» του για την καλή φόρμα στην οποία κρατάει το σώμα του και μίλησε για την καθημερινή συνήθεια που τηρεί ευλαβικά.

«Δεν είναι εύκολο να μείνεις μακριά από τραυματισμούς αλλά είναι πολύ σημαντικό κι εγώ κάνω μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρω.

Θέλω το σώμα μου να είναι σε καλή κατάσταση και γι’ αυτό έχω μια συγκεκριμένη συνήθεια κάθε πρωί που σηκώνομαι από το κρεβάτι.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα, ακόμα κι αν έχω αργήσει για κάποιο σημαντικό ραντεβού.

Κάθε πρωί θα κάνω ασκήσεις stretching για να διατηρήσω το μυϊκό μου σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό γίνεται κάθε μέρα και δεν αλλάζει με τίποτα.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω αυτές τις ασκήσεις που πρέπει για να διατηρηθώ στην σωστή φόρμα. Κι αυτό το κάνω πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι είναι μια συνήθεια που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία μου στην formula 1».

Ο Χάμιλτον θέλει φέτος να «ξεχάσει» τα όσα έγιναν την περσινή σεζόν και η Ferrari σκοπεύει να προχωρήσει σε μια σειρά θεαματικών αλλαγών, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που είχαν τα μονοθέσια της ιταλικής φίρμας, στο τελευταίο πρωτάθλημα.

Ο Άγγλος πιλότος εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρει κι απομένει να δούμε αν ο Χάμιλτον θα προσθέσει και όγδοο παγκόσμιο τίτλο στο παλμαρέ του.

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Αποχαιρετά το 2025

Wall Street: Αποχαιρετά το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Επικαιρότητα
Τραμπ-Ζελένσκι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
On Field 28.12.25

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»
On Field 28.12.25

Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τρίτη την Άστον Βίλα και το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)
On Field 27.12.25

Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο, το παιχνίδι του παραμένει ασταμάτητο και όσα πέτυχε μέσα στο 2025 -στα 30 του πια- αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
On Field 26.12.25

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει κι άλλο κρυμμένο μυστικό, καθώς η ΚΕΔ δεν δημοσιοποιεί διαλόγους του VAR, συναντήσεις με παράγοντες, ενώ έκανε πίσω και στη δημόσια αναγγελία των αποφάσεων

Βάιος Μπαλάφας
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ
On Field 23.12.25

Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ

Η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ τράκαρε στο Μαϊάμι και υπέστη κατάγματα κι εγκαύματα – Ξεκίνησε την αποκατάσταση στο Ροσάριο αλλά θα πρέπει ν’ αναβάλει τον γάμο της

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
On Field 22.12.25

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ένα στοιχείο που «μετράει» πολύ αφορά τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σομαλιλάνδη: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ θα θεωρηθεί στόχος, προειδοποιούν οι Χούθι
«Στρατιωτικός στόχος» 29.12.25

Οι Χούθοι προειδοποιούν το Ισραήλ για τη Σομαλιλάνδη

«Στρατιωτικό στόχο» θα αποτελέσει οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, προειδοποιούν οι Χούθι, «καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή» για την περιοχή.

Σύνταξη
Κόσοβο: Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές – Μεγάλες πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσοβο 29.12.25

Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές

Με καταμετρημένο το 95%, η «Αυτοδιάθεση» του Αλμπιν Κούρτι λαμβάνει το 49,83% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στο Κόσοβο, έχοντας μεγάλες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
Βρετανία: Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα – Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα - Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία

Το 2025 σηματοδότησε μια ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία: για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’60, καμία νέα γεώτρηση δεν πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα.

Σύνταξη
Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM
Ταλαντούχος 28.12.25

Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM

Η εννέαετης θητεία του Λούις Γκέρστνερ ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που είναι γνωστή ως «Big Blue» χρησιμοποιείται συχνά ως case study για το τι εστί εταιρική ηγεσία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βαρδούσια: Η τελευταία συμβουλή της μητέρας της 31χρονης που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα – «Της είπα μην πας…»
Πόνος αβάσταχτος 28.12.25

Η τελευταία συμβουλή της μητέρας της 31χρονης που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα - «Της είπα μην πας…»

Συγκλονίζουν τα λόγια που είπε η μητέρα της στην 31χρονη δασκάλα που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με τρεις φίλους της στα Βαρδούσια Όρη.

Σύνταξη
Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες στην νότια Ισπανία – Δύο αγνοούμενοι
Κόσμος 28.12.25

Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες στην νότια Ισπανία – Δύο αγνοούμενοι

«Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης στην Ισπανία

Σύνταξη
Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας
«Lifestyle» 28.12.25

Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας

Δεν εμφανίζεται πια με συνθήματα και σύμβολα. Η άκρα δεξιά μπαίνει στη ζωή μας μέσα από μουσικές playlists, βίντεο στο YouTube, meme και lifestyle αισθητικές που μοιάζουν αθώες. Ο εξτρεμισμός σήμερα δεν φωνάζει — κυκλοφορεί σαν pop κουλτούρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 28.12.25

«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ρεπορτάζ από τη Σερβία αναφέρει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχουν στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στον Αμερικανό.

Σύνταξη
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κρήτη: Στέρεψε ο ποταμός του Φόδελε και αποκάλυψε εικόνες εγκατάλειψης και σκουπιδιών
Ελλάδα 28.12.25

Κρήτη: Στέρεψε ο ποταμός του Φόδελε και αποκάλυψε εικόνες εγκατάλειψης και σκουπιδιών

Ένας φυσικός θησαυρός όπως αυτός του ποταμού Φόδελε, αποκαλύπτει εν μέσω παρατεταμένης ξηρασίας, η οποία έβγαλε στην επιφάνεια εκατοντάδες κιλά σκουπιδιών, μια γνώριμη εικόνα για τα ποτάμια μας

Σύνταξη
Εκλογές στο Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα για το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι
Κίνημα «Αυτοδιάθεση« 28.12.25

Εκλογές στο Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα για το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι

Παρά το προβάδισμα, δεν έχει καταστεί σαφές αν κατορθώσει ο Αλ. Κούρτι να αποκτήσει αυτοδυναμία για να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο που διαρκεί ένα χρόνο και έχει παραλύσει το κοινοβούλιο στο Κόσοβο

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της
«'Εχω τον μπαμπά μου» 28.12.25

Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου

Σύνταξη
Βαρδούσια: Η μοιραία πορεία των τεσσάρων ορειβατών – Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας
Tο σημείο 28.12.25

Η μοιραία πορεία των τεσσάρων ορειβατών - Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας

Η παρέα των τεσσάρων αναχώρησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να φτάσει στην κορυφή του Κόρακα, στα Βαρδούσια. 200 μέτρα πριν την κορυφή, παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Σύνταξη
Έκανε το στέλεχος της Interpol και είχε… κατ’ επάγγελμα τις απάτες – Απέσπασε 440.000 ευρώ σε 16 χρόνια
Τον τσάκωσαν 28.12.25

Έκανε το στέλεχος της Interpol και είχε… κατ’ επάγγελμα τις απάτες – Απέσπασε 440.000 ευρώ σε 16 χρόνια

Ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση)

Σύνταξη
Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης
Πολιτική 28.12.25

Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης

Οι δύο σύντροφοι στα άκρα δεξιά της ΝΔ, το έκαναν πάλι το θαύμα τους - ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, αυτή τη φορά, στοχοποίησαν τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Σύνταξη
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο