Η Ferrari βάζει όρια σε Χάμιλτον και Λεκλέρ

Λίγες ομάδες στη Formula 1 κουβαλούν τόσο βάρος προσδοκιών όσο η Scuderia Ferrari. Κι όμως, το 2025 έκλεισε με τρόπο που κάθε άλλο παρά δικαίωσε το ειδικό της βάρος: καμία νίκη, επτά βάθρα όλα κι όλα από τον Σαρλ Λεκλέρ και ένα project που κόστισε πάνω από 90 εκατ. ευρώ ετησίως σε μισθούς. Για μια ομάδα που έχει να δει τίτλο οδηγών από το 2007 και τον Κίμι Ραϊκόνεν, αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτά.

Ο απολογισμός στη Μαρανέλο είναι βαρύς και η διοίκηση, με επικεφαλής τον John Elkann, ζητά ξεκάθαρα αντίδραση. Ο άνθρωπος που καλείται να τη φέρει είναι ο Fred Vasseur, ο οποίος, παρά την έντονη κριτική που δέχθηκε μέσα στη χρονιά, ανανέωσε και δείχνει αποφασισμένος να χαράξει γραμμή. Το μήνυμά του είναι σαφές: το 2026 δεν είναι απλώς άλλη μια σεζόν, αλλά το σημείο καμπής για ολόκληρο το project.

Ο Γάλλος επικεφαλής μιλά για «τελείως διαφορετική ιστορία» με τους νέους κανονισμούς και μια σπάνια ευκαιρία επανεκκίνησης για όλους. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες που θορυβούν γύρω από κινητήρες και τεχνικά πλεονεκτήματα –από τη Mercedes μέχρι τη Red Bull– η Ferrari επιλέγει χαμηλότερους τόνους και ποντάρει στη συνολική της πρόοδο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Βασέρ έθεσε και ένα σαφές όριο στους δύο σταρ του γκαράζ. Ο Λιούις Χάμιλτον, που δεν είχε το ντεμπούτο που ονειρευόταν με τα κόκκινα, «πλήρωσε» την περίοδο προσαρμογής. «Τον υποτίμησα», παραδέχεται ο Βασέρ, τονίζοντας όμως ότι πλέον ο Βρετανός γνωρίζει σε βάθος το περιβάλλον, τα λογισμικά και τα εργαλεία της ομάδας. Από την άλλη, ο Λεκλέρ είναι «σαν στο σπίτι του», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: στη Ferrari του 2026 δεν θα μετρά το όνομα, αλλά η απόδοση. Όλοι ξεκινούν από την ίδια γραμμή εκκίνησης και κανείς δεν έχει ασυλία. Ο Βασέρ επιμένει ότι οι πρώτοι αγώνες δεν θα πουν όλη την αλήθεια, καθώς η εξέλιξη μέσα στη χρονιά θα είναι καθοριστική. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η βελτίωση όλων θα είναι μεγάλη και απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα από την αρχή.

Η Ferrari βλέπει το νέο μονοθέσιο ως ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της. Και μαζί του, να επαναπροσδιορίσει και τους ρόλους των Χάμιλτον και Λεκλέρ. Όχι ως αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές, αλλά ως μέρος ενός συνόλου που –αν δεν αποδώσει– δεν θα έχει άλλοθι. Το 2026 πλησιάζει και, στη Μαρανέλο, ξέρουν καλά ότι ο χρόνος των δικαιολογιών έχει τελειώσει.