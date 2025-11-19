Η Ferrari κυριαρχεί στην αξία των ομάδων F1: πάνω από 6,4 δισ. δολάρια η αξία του brand
Παρά τα πενιχρά αποτελέσματα στην πίστα, η Scuderia παραμένει η πιο πολύτιμη ομάδα της Formula 1 για το 2025, με τεράστια αύξηση αξίας και ανεκτίμητη εμπορική ισχύ.
Η Ferrari μπορεί να μην καταφέρνει να επιστρέψει στις κορυφές των τελευταίων ετών, αλλά σε μία κατάταξη συνεχίζει να είναι αδιαμφισβήτητη πρωταθλήτρια: στην αξία των ομάδων της Formula 1. Σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση F1 Team Values της Sportico, η ομάδα του Μαρανέλο αποτιμάται για το 2025 στα 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 34% σε σχέση με πέρυσι και υπερδιπλασιασμό από το 2023. Είναι η μοναδική ομάδα που ξεπερνά τα 5 δισ., διατηρώντας με άνεση την κορυφή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Το πιο εντυπωσιακό: η αξία της Ferrari είναι σχεδόν διπλάσια από τη μέση αξία των ομάδων, η οποία φτάνει τα 3,42 δισ. δολάρια για το 2025. Το μυστικό τής πρωτοκαθεδρίας της δεν βρίσκεται στα αποτελέσματα εντός πίστας, αλλά στη συνολική της ισχύ ως brand.
Ο καθοριστικός παράγοντας στην αποτίμηση των ομάδων είναι ο λεγόμενος team-specific multiplier, δηλαδή ο πολλαπλασιαστής που δείχνει πόσο είναι διατεθειμένη να πληρώσει η αγορά για κάθε δολάριο εσόδων που παράγει μια ομάδα. Η Ferrari έχει τον υψηλότερο πολλαπλασιαστή στη F1, που αγγίζει το x8, όταν ο μέσος όρος είναι λίγο πάνω από το x6.
Σε αυτό συμβάλλουν:
Η μοναδική της ιστορία: είναι η μόνη ομάδα που συμμετέχει αδιάλειπτα στη F1 από το 1950, γεγονός που της προσφέρει ειδικά οικονομικά μπόνους μέσω του Concorde Agreement.
Η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του brand: κανένα άλλο team δεν διαθέτει αντίστοιχη διεθνή εμπορική δύναμη.
Η ισχυρή βάση οπαδών και η τεράστια προβολή της, ακόμη και σε χρονιές χωρίς τίτλους.
Η προσέλκυση χορηγών υψηλού προφίλ, που ενισχύεται περαιτέρω το 2025 με την άφιξη του Λιούις Χάμιλτον, ενός brand από μόνο του.
Αποτέλεσμα; Η Ferrari εξακολουθεί να αποτελεί το «χρυσό συμβόλαιο» της F1, ακόμη κι αν δεν είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα της τελευταίας δεκαετίας.
Οι αντίπαλοι της Rossa: Mercedes, McLaren και Red Bull
Πίσω από τη Ferrari, η Mercedes βρίσκεται στη δεύτερη θέση με αξία 5,88 δισ. δολάρια, ενώ η McLaren, σε μεγάλη άνοδο (+20%), ανεβαίνει στην τρίτη θέση με 4,73 δισ. Η Red Bull, παρά τους τίτλους των προηγούμενων ετών, υποχωρεί τέταρτη με 4,32 δισ., χάνοντας το «χάλκινο» από τη McLaren.
Την πρώτη πεντάδα κλείνει η Aston Martin με 3 δισ., ενώ ακολουθούν οι:
Williams: 2,14 δισ.
Alpine: 2,08 δισ.
Racing Bulls: 2,05 δισ.
Sauber: 1,88 δισ.
Haas: 1,68 δισ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2023 τρεις από αυτές τις ομάδες δεν έφταναν καν το 1 δισ., ένδειξη της εκρηκτικής εμπορικής ανάπτυξης της F1.
Η Formula 1 ως «franchise league»
Με μέση αξία ομάδας τα 3,42 δισεκατομμύρια, η F1 είναι πλέον η τρίτη πιο πολύτιμη αθλητική «franchise league» στον κόσμο, πίσω μόνο από το NBA (5,51 δισ.) και το NFL (7,13 δισ.). Και η δυναμική δεν δείχνει να σταματά.
Το 2026 έρχονται δύο μεγάλα γεγονότα:
Η είσοδος της Audi, που ήδη ανέβασε την εκτίμηση της Sauber σε σχεδόν 1,9 δισ.
Η πρεμιέρα της Cadillac (General Motors) ως ενδέκατης ομάδας στο grid, με τεράστια δυναμική στην αγορά των ΗΠΑ.
Σε ένα άθλημα όπου η πίστα μετρά, αλλά το brand αξίζει ακόμη περισσότερο, η Ferrari συνεχίζει να είναι ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της F1 – όχι μόνο λόγω ταχύτητας, αλλά χάρη στην εμπορική και ιστορική της αντοχή.
