Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Η φετινή σεζόν για τη Ferrari θυμίζει περισσότερο… πεδίο μάχης παρά μια οργανωμένη προσπάθεια επιστροφής στην κορυφή. Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Σκουντερία να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της. Ακόμη χειρότερα, η κόντρα αφορούσε απλώς την 8η θέση – μια «μάχη φτωχών» που καταδεικνύει τη σημερινή παρακμή του Cavallino Rampante.

Από την αρχή της χρονιάς, τα «σπινθηρίσματα» ήταν ορατά. Στην Κίνα, ο Λεκλέρκ αντέδρασε έντονα όταν του ζητήθηκε να αφήσει τον Χάμιλτον να περάσει. Στη Μαιάμι, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Βρετανό να υπακούει μεν στις εντολές, αλλά να ειρωνεύεται τον τοίχο της Ferrari μέσω ασυρμάτου. Το Μπακού ήρθε να επισφραγίσει το πρόβλημα: καμία από τις δύο πλευρές δεν αποδέχεται εύκολα τον ρόλο του «δεύτερου», με αποτέλεσμα η ομάδα να εμφανίζεται αδύναμη και μπερδεμένη.

Η αντίθεση με τους ανταγωνιστές είναι εμφανής. Η McLaren διαχειρίζεται με πυγμή τη σχέση Νόρις–Πιάστρι, επιτρέποντάς τους μεν να μάχονται, αλλά πάντα με γνώμονα το καλό της ομάδας. Η Mercedes έχει δώσει στο παρελθόν παραδείγματα αθλητικού ήθους, όπως το 2017 στη Βουδαπέστη, όταν ο Χάμιλτον επέστρεψε θέση στον Μπότας, παρά το γεγονός ότι κυνηγούσε το πρωτάθλημα.

Οι εσωτερικές κόντρες δεν είναι καινούργιο φαινόμενο στο Μαρανέλο. Από το Μόντσα του 2018, με τον Ραϊκόνεν να μπλοκάρει τον Φέτελ, μέχρι τη σύγκρουση Λεκλέρκ–Φέτελ στη Βραζιλία το 2019, η Ferrari δείχνει χρόνια αδυναμία να διαχειριστεί «διπλές ηγεμονίες» μέσα στο γκαράζ.

Ο Φρεντέρικ Βασέρ καλείται να βάλει τέλος σε αυτή την εικόνα αποδιοργάνωσης. Το 2026, αν η Ferrari καταφέρει να φτιάξει ένα μονοθέσιο αντάξιο του ονόματός της, η διαχείριση της σχέσης Λεκλέρκ–Χάμιλτον θα είναι κρίσιμη. Μέχρι τότε, όμως, η ομάδα χρειάζεται άμεσα σταθερές στρατηγικές, καλύτερη οργάνωση στα pit stop και ταχύτερη εξέλιξη της SF-25. Αλλιώς, οι δύο πρωταθλητές θα συνεχίσουν να δίνουν μάχες για θέσεις που δεν ταιριάζουν στο βάρος της Ferrari, αφήνοντας στους αντιπάλους τον χώρο να διεκδικούν τίτλους.