Ο Λιούις Χάμιλτον για το «είμαι άχρηστος»: «Συμβαίνουν πολλά στο παρασκήνιο…»

Κάτι βαθύτερο κρύβει – όπως αποφάνθηκαν πολλοί- η σκληρή δήλωση που έκανε ο Λιούις Χάμιλτον εναντίον του εαυτού του λέγοντας πως «…είμαι άχρηστος, μάλλον η Ferrari πρέπει να αλλάξει οδηγό» μετά τη 12η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας, το απόγευμα του Σαββάτου (2/8).

Ο Βρετανός πιλότος, επτά φορές πρωταθλητής της Formula 1 ρωτήθηκε μετά τον κυρίως αγώνα για την αυτοκριτική που έκανε και η απάντησή του ήταν αινιγματική: « «Οταν έχεις μία αίσθηση, έχεις μία αίσθηση. Συμβαίνουν πολλά στο παρασκήνιο που δεν είναι και τόσο σπουδαία», σχολίασε… λακωνικά μεταξύ άλλων ο 30χρονος οδηγός, δείχνοντας πώς κάτι τον προβληματίζει τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα να έχει «χάσει»

Οσον αφορά το GP της Ουγγαρίας ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε στη 12η θέση, ενώ στη γενική κατάταξη είναι στην 6η θέση με 109 βαθμούς.

