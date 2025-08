GP Ουγγαρίας: Νικητής ο Λάντο Νόρις, θρίαμβος για McLaren που έκανε το 1-2! (vid+pics)

Ζήτημα… στρατηγικής αποδείχθηκε η νίκη στο ουγγρικό Grand Prix της Formula 1, που έγινε σήμερα, στην πίστα του Χουνγκαρόρινγκ της Ουγγαρίας.

Μπορεί ο Σαρλ Λεκλέρκ να είχε εξασφαλίσει την pole position, να πήρε την πρωτοπορία στην εκκίνηση και να τη διατήρησε για μεγάλο διάστημα, η τακτική της Ferrari όμως «πρόδωσε» τον Μονεγάσκο και τον άφησε… βορά στα νύχια των δύο McLaren. Τελικά έμεινε 4ος και… καταϊδρωμένος, καθώς τρίτος ήταν ο Ράσελ.

Ο Λάντο Νόρις έβγαλε τον αγώνα με ένα πιτ-στοπ και ανέβηκε στην κορυφή, ενώ ο Οσκαρ Πιάστρι (με δύο πιτ-στοπ) ήταν πολύ γρήγορος, πέρασε τον Λεκλέρκ και έδωσε μάχη για τη νίκη με τον «ομόσταυλό» του. Τελικά, ο Βρετανός κράτησε την πέμπτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο Αυστραλός οδηγός διατηρεί την πρωτοπορία στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με τη διαφορά πάντως να πέφτει στους εννέα βαθμούς.

Η Ferrari δεν κατάφερε να ανέβει καν στο βάθρο, καθώς στους τελευταίους γύρους ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ με Mercedes πέρασε τον Λεκλέρκ και εξασφάλισε την τρίτη θέση. Η Aston Martin επιβεβαίωσε την καλή εικόνα της στα δοκιμαστικά, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ να τερματίζουν στην πέμπτη και την έβδομη θέση αντίστοιχα, έχοντας ανάμεσά τους τον -και πάλι πολύ καλό- Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με Sauber. Με το… ζόρι χώρεσε στη βαθμολογούμενη δεκάδα ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ εκτός αυτής έμεινε ο Λιούις Χάμιλτον.

Η τελική κατάταξη:

RACE CLASSIFICATION Lando Norris takes his ninth career win 🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/v1llsHul0W — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 284 βαθμοί

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 275

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 187

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 172

5. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 151

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 109

7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 64

8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 54

9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Sauber) 37

10. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 27

11. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 26

12. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 26

13. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Racing Bulls) 22

14. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 20

15. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) 20

16. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 16

17. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Sauber) 14

18. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Red Bull) 10

19. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 8

20. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 0

21. Τζακ Ντούχαν (Αυστραλία/Alpine) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. McLaren-Mercedes 559 βαθμοί

2. Ferrari 260

3. Mercedes 236

4. Red Bull-Honda RBPT 194

5. Williams-Mercedes 70

6. Aston Martin-Mercedes 52

7. Sauber-Ferrari 51

8. Racing Bulls-Honda RBPT 45

9. Haas-Ferrari 35

10. Alpine-Renault 20