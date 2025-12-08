Η Ferrari στο έτος μηδέν: Η τραγωδία της πρώτης σεζόν του Χάμιλτον

Η πρώτη σεζόν του Λιούις Χάμιλτον στη Ferrari θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά της απόλυτης απογοήτευσης. Παρά τις μεγάλες προσδοκίες, η χρονιά έκλεισε με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να μην καταφέρνει ούτε μια νίκη, ούτε μια pole position, ούτε ένα podium, κάτι που του είχε πάντα επιτυχώς συμβεί σε όλες τις προηγούμενες δεκαοκτώ σεζόν του με McLaren και Mercedes. Ο απολογισμός στο Abu Dhabi συνοψίζει την πλήρη αποτυχία: τρίτη συνεχόμενη αποτυχία στην Q1 και μια ανεπιτυχή αντεπίθεση μέχρι την όγδοη θέση, αφήνοντας μια πικρή γεύση στους οπαδούς και στον ίδιο.

Η Ferrari, που είχε ξεκινήσει με στόχο τη μάχη για τον τίτλο, κατέρρευσε με δραματικό τρόπο. Οι δηλώσεις του team principal, Φρεντερίκ Βασέρ, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για την κατάκτηση του τίτλου, έμειναν χωρίς αντίκρισμα. Η ομάδα του Μιλάνου τερμάτισε το 2025 χωρίς νίκες, με εξαίρεση την άτυπη επιτυχία στη Sprint Race της Κίνας, και κατέγραψε τη μακρύτερη αρνητική σειρά 28 αγώνων στην ιστορία της Scuderia, χάνοντας 435 βαθμούς από τη McLaren και υποχωρώντας στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, πίσω από Mercedes και Red Bull.

Ο μόνος που ξεχώρισε σε αυτό το σκοτεινό πλαίσιο ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος αγωνίστηκε στο Abu Dhabi με σθένος, τερματίζοντας τέταρτος και κατακτώντας όλους τους επτά podium της Ferrari στη σεζόν. Σε αντίθεση με τον Χάμιλτον, ο Λεκλέρ έδειξε αδιάκοπη επιμονή, παρά το χαμηλό ηθικό λόγω της χαμένης σεζόν. Η υπεροχή του σε σχέση με τον Βρετανό ήταν εμφανής, με 19-5 στις κατατακτήριες και 18-3 στους αγώνες. Το ταλέντο του Λεκλέρ απαιτεί μια ανταγωνιστική Ferrari για να μπορέσει να αμφισβητήσει τους Norris, Piastri και Verstappen.

Η Ferrari φαίνεται να έχει επικεντρωθεί στο μέλλον, προετοιμάζοντας τη νέα εποχή της για το 2026 με αλλαγές σε αεροδυναμική, πλαίσιο, κινητήρα και ελαστικά. Όπως και στο παρελθόν, όταν η ομάδα θυσίασε το παρόν για να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο το 2022, το ίδιο συμβαίνει τώρα, με στόχο μια νέα competitive μονοθέσια από τον Ιανουάριο του 2026. Ο Λιούις Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος ήταν δύσκολη, καθώς η ομάδα επικεντρώθηκε νωρίς στη νέα σεζόν.

Το στοίχημα για τη Ferrari είναι τεράστιο. Το 2025 αφήνει πίσω απογοητεύσεις και χαμένες ευκαιρίες, αλλά η εκκίνηση από λευκό χαρτί μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία για επιστροφή στην κορυφή. Ο Loic Serra, διευθυντής τεχνικού τμήματος, έχει έναν ολόκληρο χρόνο για να ετοιμάσει την ομάδα και να αποφύγει τα λάθη που οδήγησαν σε αποτυχία τη σεζόν 2025. Η νέα εποχή μπορεί να φέρει εκδίκηση για τη Scuderia, αλλά απαιτεί πλήρη αφοσίωση και αξιοποίηση όλων των πόρων.

Η Ferrari δεν έχει το περιθώριο για δεύτερη αποτυχία. Το 2026 μπορεί να σηματοδοτήσει τη νέα αρχή για τον Χάμιλτον και την ομάδα, αλλά μόνο αν η Scuderia καταφέρει να μετατρέψει τη στρατηγική της σε αποτελέσματα και να επαναφέρει την κόκκινη μονοθέσια στην κορυφή της Formula 1.