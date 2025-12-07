Λάντο Νόρις: «Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, νόμιζα πως δεν θα κλάψω» (vid+pics)
Με τρομερή συγκινησιακή φόρτιση ο Λάντο Νόρις αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του πρώτου πρωταθλήματός του στη Formula 1.
Μετά από μεγάλη μάχη μέσα στη σεζόν, ο Λάντο Νόρις κατάφερε να εξασφαλίσει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του και να βάλει τέλος την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν.
Ο Βρετανός πιλότος της McLaren μίλησε για το επίτευγμά του, όντας φανερά συγκινημένος, ενώ ξεκαθάρισε ότι η καρδιά του πάει να… σπάσει.
Οι δηλώσεις του Λάντο Νόρις:
«Νόμιζα ότι δεν θα κλάψω… αλλά έκλαψα. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο ταξίδι. Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τη McLaren, τους γονείς μου… δεν θα κλάψω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με υποστήριζαν από την αρχή.
Τώρα καταλαβαίνω πώς αισθάνεται ο Μαξ. Θέλω να τον ευχαριστήσω, όπως και τους δύο ακόμα αντιπάλους μου. Φέτος ήταν οι βασικοί μου αντίπαλοι και είμαι περήφανος που κατάφερα να τους κερδίσω. Θέλω απλώς να απολαύσω τη στιγμή.
Σε έναν αγώνα Formula 1 όλα μπορούν να συμβούν. Στους τελευταίους 2-3 γύρους κατάλαβα τι πήγαινε να γίνει. Όλη τη σεζόν κυνηγούσα αυτό το αποτέλεσμα· η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος και αυτό φαίνεται.
Δεν είχα ιδέα ότι ήμουν υπό εξέταση. Ήξερα τι έκανα και δεν είχα κανέναν λόγο να ανησυχώ. Προσπαθώ απλώς να απολαύσω τη στιγμή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έζησαν ό,τι έζησα κι εγώ.
Είναι ένα τεράστιο ταξίδι με τη McLaren. Εδώ και χρόνια έχουμε περάσει πολλές δύσκολες στιγμές. Σήμερα μπορώ να τους ανταποδώσω κάτι πίσω. Νομίζω ότι κάναμε κάτι πολύ καλό φέτος και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος».
