Νόρις: Ο «χρυσός» πρωταθλητής του 2025 – Πόσα κερδίζει πραγματικά ο νέος βασιλιάς της F1

Ο Λάντο Νόρις ζει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου σφράγισε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της Formula 1, ο Βρετανός δεν κατέκτησε μόνο την κορυφή της αγωνιστικής δόξας — «ντύθηκε» και… χρυσός.

Το συμβόλαιό του με τη McLaren, ένα από τα πιο «συγκρατημένα» οικονομικά στο grid σε σχέση με τους κολοσσούς Ferrari, Red Bull και Mercedes, ενεργοποίησε όλα τα μεγάλα μπόνους που συνοδεύουν έναν τίτλο: πέντε εκατομμύρια δολάρια για το πρωτάθλημα, συν τα μπόνους από τις οκτώ νίκες του. Με τις συνολικές απολαβές του να εκτοξεύονται στα περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια για το 2025, ο Νόρις γίνεται ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος οδηγός της F1.

Η McLaren, αν και δεν ανήκει στους «πλουτοκράτες» της F1, ακολουθεί τη γνωστή αρχή 5/3/1 για τα μπόνους θέσης στο πρωτάθλημα: πέντε εκατομμύρια για τον τίτλο, τρία για τη δεύτερη θέση και ένα για την τρίτη. Σε αυτά προστίθενται τα μπόνους νικών και βάθρων — περίπου μισό εκατομμύριο για κάθε νίκη. Ο βασικός μισθός του Νόρις, υπολογισμένος στα 20 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με τα πριμ για τις οκτώ νίκες και το μπόνους τίτλου, τον απογειώνει στα 30 εκατομμύρια, χαρίζοντάς του ένα από τα πιο αποδοτικά έτη της καριέρας του.

Παράλληλα, ο ομόσταυλός του Όσκαρ Πιάστρι, που ολοκλήρωσε τη σεζόν τρίτος και μέτρησε επίσης επτά νίκες, θα εισπράξει περίπου 10 εκατομμύρια. Για ένα δίδυμο που έφερε στη McLaren τον τίτλο κατασκευαστών, οι απολαβές αυτές θεωρούνται αναμενόμενες και σε μεγάλο βαθμό καλύπτονται από τους χορηγούς — ένα κρίσιμο στοιχείο για ομάδες που δεν έχουν το οικονομικό οπλοστάσιο των Ferrari ή Red Bull.

Οικονομικά, η F1 του 2025 αποτυπώνει ξεκάθαρα το χάσμα μεταξύ των κορυφαίων αμοιβών και εκείνων στη μέση και χαμηλή βαθμίδα του grid. Ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει στην κορυφή με 65 εκατομμύρια ετησίως, ο Λιούις Χάμιλτον ακολουθεί με 60, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ κινείται στα 34. Λίγο πιο πίσω, αλλά σταθερά στους «μεγάλους», βρίσκεται ο Φερνάντο Αλόνσο με 20 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα, τα ποσά πέφτουν σταδιακά έως το ένα εκατομμύριο για νεότερους ή λιγότερο προβεβλημένους οδηγούς όπως οι Μπέαρμαν, Λώσον και Αντονέλλι.

Μέσα σε αυτό το οικονομικό σκηνικό, το επίτευγμα του Νόρις αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Από δοκιμαστής και «παιδί της McLaren», όπως τον θυμούνται πολλοί, μέχρι παγκόσμιος πρωταθλητής που καθαιρεί τους καλύτερους, γράφει πλέον το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία της Formula 1. Και το κάνει όχι μόνο μέσα από την ταχύτητά του, αλλά και μέσα από μια συμφωνία που τον τοποθετεί στην οικονομική ελίτ του πρωταθλήματος — ένα χρυσό μετάλλιο στη δική του πορεία προς την κορυφή.