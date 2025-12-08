Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

«Αν είμαι τόσο καλός όσο ο Μαξ Φερστάπεν; Είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς». Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που κάθονται στη θέση του οδηγού, όχι απλά θα μπορούσαν να πουν τα παραπάνω, αλλά γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πλησιάσουν ούτε στο 0,01% των ικανοτήτων τους ολλανδού πιλότου της Red Bull. Ωστόσο, όταν αυτά τα λόγια, βγαίνουν από το στόμα του Λάντο Νόρις, μοιάζουν με ένα «ασυγχώρητο λάθος» στον κόσμο της Formula 1.

Τα λόγια αυτά δείχνουν… αδυναμία, κάτι που απαγορεύεται διά ροπάλου στο πιο γρήγορο άθλημα του πλανήτη. Άλλωστε, πως περιμένεις να ανέβεις στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ή να κερδίσεις το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αν θεωρείς ότι ο αντίπαλός σου είναι καλύτερος από εσένα; Στην F1, όταν μπαίνεις στο κόκπιτ του μονοθεσίου πρέπει να νιώθεις ότι είσαι ο καλύτερος, ο γρηγορότερος και να κάνεις τα πάντα για να πάρεις τη νίκη. Αυτός είναι ο κανόνας.

Ευτυχώς, ο Λάντο Νόρις, που την Κυριακή πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο στην F1, δεν άνηκε ποτέ σε αυτή την κατηγορία. Την ειλικρίνειά του δεν την αντιμετώπιζε ως δείγμα αδυναμίας, αλλά ως τον δρόμο για να πάει παρά πέρα. Ως το μόνο μέσο για να αντιμετωπίσει ότι κυρίευε το μυαλό και την ψυχή του, μέχρι να καταφέρει να φτάσει στον τελικό στόχο του.

Το τέλος των οδηγών – κομπιούτερ

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από τον 26χρονο Άγγλο πιλότο, ήταν κάτι που αρκετοί είχαν προβλέψει στην αρχή της καριέρα του. Ωστόσο, στο πέρασμα του χρόνου, πολλά «αν» άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους – ιδιαίτερα όσο καθυστερούσε η πρώτη νίκη σε Γκραν Πρι.

Πολλοί μίλησαν για έναν μη αποφασισμένο οδηγό, άλλοι για έναν… αδύναμο πιλότο, που δεν άντεχε στην πίεση του ανταγωνισμού. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι στον κόσμο της F1, το παραμικρό λάθος, μπορεί να κοστίσει από βαθμούς μέχρι τίτλους. Είναι ένα άθλημα για ατσάλινα νεύρα – και αυτό μας δίδαξαν οι περισσότεροι οδηγοί τις τελευταίες δεκαετίες.

Από τον Μίκαελ Σουμάχερ και τον Σεμπάστιαν Φέτελ έως τον Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν, η εικόνα που είχαμε όλοι ήταν άνθρωποι που μετατρέπονταν σε μηχανές μόλις κάθονταν πίσω από το τιμόνι. Ο Λάντο Νόρις ήρθε να βάλει ένα τέλος σε αυτό το «πορτραίτο».

«Είμαι καλά που μπορώ να βγω εκεί έξω και να οδηγήσω»

Από νωρίς ο νυν Παγκόσμιος Πρωταθλητής της F1 μίλησε ανοιχτά για τα άγχη, τους φόβους και τις σκέψεις του από τη στιγμή που μπήκε στο γρηγορότερο άθλημα του πλανήτη. Σε συνέντευξή του μίλησε ανοιχτά για την ανασφάλεια και την πίεση που του δημιουργούσε το άθλημα που τόσο αγαπούσε.

Παραδέχθηκε ότι αναζήτησε και βρήκε θεραπεία, τόνισε ότι τον αγχώνει όταν οι δικοί του άνθρωποι βρίσκονται στην πίστα για να τον δουν σε αγώνες, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλήσει ανοιχτά για τα θέματά του, ενώ έδειξε σε όλους ότι μπορείς να είσαι ένας φανταστικός οδηγός χωρίς να γίνεσαι το αδίστακτο κωλόπαιδο στην άσφαλτο.

«Η πρώτη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για μένα, αν και είμαι σίγουρος ότι για κάποιους ήταν χειρότερη» θα παραδεχθεί. «Ξέρω ότι ήταν φορές που μου έλειπε αυτοπεποίθηση, αλλά κι αυτό είναι κομμάτι μου. Είναι ο τρόπος που λειτουργώ – αυτό που με κάνει καλό, αλλά άλλες φορές μου βάζει όρια».

«Έμαθα να παίρνω όλο αυτό το άγχος και να το μετατρέπω σε κάτι θετικό. Να μην το αφήνω να με επηρεάζει με άσχημο τρόπο και να το χρησιμοποιώ για να μένω προσηλωμένος στον στόχο μου» θα δηλώσει τον Οκτώβριο του 2024, ενώ πάλευε για τον τίτλο με τον Μαξ Φερστάπεν.

«Επειδή έχω βρεθεί αντιμέτωπος με θέματα ψυχικής υγείας παλιότερα, νιώθω ότι τώρα μπορώ να τα διαχειριστώ καλύτερα. Είμαι καλά που μπορώ να βγω εκεί έξω και να οδηγήσω, χωρίς να σκέφτομαι όλα τα άλλα» είχε συμπληρώσει.

Τα λάθη είναι μέσα στη ζωή

Ο Λάντο Νόρις από την πρώτη του μέρα δεν ένιωθε ως το νέο άτρωτο αστέρι της F1. Ήταν (και συνεχίζει να είναι) ο next door 26χρονος, με όλους τους προβληματισμούς αυτής της ηλικίας – με τη διαφορά ότι κουβαλάει και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Κάνει ότι καλύτερο μπορεί – και φυσικά κάνει λάθη, τα οποία δεν ντρέπεται να παραδεχθεί και να ζητήσει συγγνώμη. Όπως έγινε στο Γκραν Πρι του Καναδά, όταν πήρε πάνω του την ευθύνη μετά τη σύγκρουση με τον ομόσταβλό του στη McLaren Όσκαρ Πιάστρι.

Όπως και να υποκλιθεί σε φίλους κι αντιπάλους. «Ο Μαξ είναι ένας οδηγός που δίνει πάντα το 100% στην πίστα – και στις κακές του μέρες βρίσκεται στο 99%. Άρα δεν είναι εύκολο να τον κερδίσεις» έχει πει για τον μεγάλο του αντίπαλο.

Ενώ για τον «αδερφό» του στη McLaren τονίζει: «Αν και είναι πιο νέος από εμένα στην F1, χαίρομαι που είμαστε μαζί. Έχω μάθει πολλά από αυτόν αυτό το διάστημα. Δεν θα ήμουν ο οδηγός που είμαι σήμερα αν δεν υπήρχε ο Όσκαρ στην ομάδα».

Πως να μην λατρέψεις αυτόν τον 26χρονο;