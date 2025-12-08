Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
08.12.2025 | 16:30
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08 Δεκεμβρίου 2025 | 16:10

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Spotlight

«Αν είμαι τόσο καλός όσο ο Μαξ Φερστάπεν; Είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς». Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που κάθονται στη θέση του οδηγού, όχι απλά θα μπορούσαν να πουν τα παραπάνω, αλλά γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πλησιάσουν ούτε στο 0,01% των ικανοτήτων τους ολλανδού πιλότου της Red Bull. Ωστόσο, όταν αυτά τα λόγια, βγαίνουν από το στόμα του Λάντο Νόρις, μοιάζουν με ένα «ασυγχώρητο λάθος» στον κόσμο της Formula 1.

Τα λόγια αυτά δείχνουν… αδυναμία, κάτι που απαγορεύεται διά ροπάλου στο πιο γρήγορο άθλημα του πλανήτη. Άλλωστε, πως περιμένεις να ανέβεις στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ή να κερδίσεις το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αν θεωρείς ότι ο αντίπαλός σου είναι καλύτερος από εσένα; Στην F1, όταν μπαίνεις στο κόκπιτ του μονοθεσίου πρέπει να νιώθεις ότι είσαι ο καλύτερος, ο γρηγορότερος και να κάνεις τα πάντα για να πάρεις τη νίκη. Αυτός είναι ο κανόνας.

Ευτυχώς, ο Λάντο Νόρις, που την Κυριακή πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο στην F1, δεν άνηκε ποτέ σε αυτή την κατηγορία. Την ειλικρίνειά του δεν την αντιμετώπιζε ως δείγμα αδυναμίας, αλλά ως τον δρόμο για να πάει παρά πέρα. Ως το μόνο μέσο για να αντιμετωπίσει ότι κυρίευε το μυαλό και την ψυχή του, μέχρι να καταφέρει να φτάσει στον τελικό στόχο του.

Φωτογραφία: REUTERS / Amr Alfiky

Το τέλος των οδηγών – κομπιούτερ

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από τον 26χρονο Άγγλο πιλότο, ήταν κάτι που αρκετοί είχαν προβλέψει στην αρχή της καριέρα του. Ωστόσο, στο πέρασμα του χρόνου, πολλά «αν» άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους – ιδιαίτερα όσο καθυστερούσε η πρώτη νίκη σε Γκραν Πρι.

Πολλοί μίλησαν για έναν μη αποφασισμένο οδηγό, άλλοι για έναν… αδύναμο πιλότο, που δεν άντεχε στην πίεση του ανταγωνισμού. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι στον κόσμο της F1, το παραμικρό λάθος, μπορεί να κοστίσει από βαθμούς μέχρι τίτλους. Είναι ένα άθλημα για ατσάλινα νεύρα – και αυτό μας δίδαξαν οι περισσότεροι οδηγοί τις τελευταίες δεκαετίες.

Από τον Μίκαελ Σουμάχερ και τον Σεμπάστιαν Φέτελ έως τον Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν, η εικόνα που είχαμε όλοι ήταν άνθρωποι που μετατρέπονταν σε μηχανές μόλις κάθονταν πίσω από το τιμόνι. Ο Λάντο Νόρις ήρθε να βάλει ένα τέλος σε αυτό το «πορτραίτο».

«Είμαι καλά που μπορώ να βγω εκεί έξω και να οδηγήσω»

Από νωρίς ο νυν Παγκόσμιος Πρωταθλητής της F1 μίλησε ανοιχτά για τα άγχη, τους φόβους και τις σκέψεις του από τη στιγμή που μπήκε στο γρηγορότερο άθλημα του πλανήτη. Σε συνέντευξή του μίλησε ανοιχτά για την ανασφάλεια και την πίεση που του δημιουργούσε το άθλημα που τόσο αγαπούσε.

Παραδέχθηκε ότι αναζήτησε και βρήκε θεραπεία, τόνισε ότι τον αγχώνει όταν οι δικοί του άνθρωποι βρίσκονται στην πίστα για να τον δουν σε αγώνες, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλήσει ανοιχτά για τα θέματά του, ενώ έδειξε σε όλους ότι μπορείς να είσαι ένας φανταστικός οδηγός χωρίς να γίνεσαι το αδίστακτο κωλόπαιδο στην άσφαλτο.

«Η πρώτη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για μένα, αν και είμαι σίγουρος ότι για κάποιους ήταν χειρότερη» θα παραδεχθεί. «Ξέρω ότι ήταν φορές που μου έλειπε αυτοπεποίθηση, αλλά κι αυτό είναι κομμάτι μου. Είναι ο τρόπος που λειτουργώ – αυτό που με κάνει καλό, αλλά άλλες φορές μου βάζει όρια».

«Έμαθα να παίρνω όλο αυτό το άγχος και να το μετατρέπω σε κάτι θετικό. Να μην το αφήνω να με επηρεάζει με άσχημο τρόπο και να το χρησιμοποιώ για να μένω προσηλωμένος στον στόχο μου» θα δηλώσει τον Οκτώβριο του 2024, ενώ πάλευε για τον τίτλο με τον Μαξ Φερστάπεν.

«Επειδή έχω βρεθεί αντιμέτωπος με θέματα ψυχικής υγείας παλιότερα, νιώθω ότι τώρα μπορώ να τα διαχειριστώ καλύτερα. Είμαι καλά που μπορώ να βγω εκεί έξω και να οδηγήσω, χωρίς να σκέφτομαι όλα τα άλλα» είχε συμπληρώσει.

Φωτογραφία: REUTERS / Amr Alfiky

Τα λάθη είναι μέσα στη ζωή

Ο Λάντο Νόρις από την πρώτη του μέρα δεν ένιωθε ως το νέο άτρωτο αστέρι της F1. Ήταν (και συνεχίζει να είναι) ο next door 26χρονος, με όλους τους προβληματισμούς αυτής της ηλικίας – με τη διαφορά ότι κουβαλάει και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Κάνει ότι καλύτερο μπορεί – και φυσικά κάνει λάθη, τα οποία δεν ντρέπεται να παραδεχθεί και να ζητήσει συγγνώμη. Όπως έγινε στο Γκραν Πρι του Καναδά, όταν πήρε πάνω του την ευθύνη μετά τη σύγκρουση με τον ομόσταβλό του στη McLaren Όσκαρ Πιάστρι.

Όπως και να υποκλιθεί σε φίλους κι αντιπάλους. «Ο Μαξ είναι ένας οδηγός που δίνει πάντα το 100% στην πίστα – και στις κακές του μέρες βρίσκεται στο 99%. Άρα δεν είναι εύκολο να τον κερδίσεις» έχει πει για τον μεγάλο του αντίπαλο.

Ενώ για τον «αδερφό» του στη McLaren τονίζει: «Αν και είναι πιο νέος από εμένα στην F1, χαίρομαι που είμαστε μαζί. Έχω μάθει πολλά από αυτόν αυτό το διάστημα. Δεν θα ήμουν ο οδηγός που είμαι σήμερα αν δεν υπήρχε ο Όσκαρ στην ομάδα».

Πως να μην λατρέψεις αυτόν τον 26χρονο;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη με μπαράζ πακέτων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη με μπαράζ πακέτων

Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

World
Paramount: Ρελάνς στην κίνηση του Netflix – Προσφέρει 108,4 δισ. για την Warner Bros Discovery

Paramount: Ρελάνς στην κίνηση του Netflix – Προσφέρει 108,4 δισ. για την Warner Bros Discovery

inWellness
inTown
Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει
Ώρα για debate 07.12.25

Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει

Από τον Πίτερ Θιλ στη Μάργκαρετ Άτγουντ, η Λίστα Επιρροής (Influence List) των Financial Times μοιάζει να έχει κάτι για τον καθένα και αυτό είναι η υπεροχή και δύναμη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI
True crime 06.12.25

Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI

Ο snowboarder Ράιαν Γουέντινγκ πέρασε από τις χιονισμένες πίστες στις λευκές σκόνες ως διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών και δολοφόνος με τις πλάτες του καρτέλ Σιναλόα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
Τιτάνας 05.12.25

Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής

Ο Φρανκ Ο. Γκέρι, ο «μαέστρος» των μεταλλικών επιφανειών που χάρισε στο Μπιλμπάο το εμβληματικό Γκουγκενχάιμ και επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να είναι ένα κτίριο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στη Σάντα Μόνικα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
Ελπίδα 04.12.25

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Εγκατάλειψη 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»
Θεότητα 02.12.25

«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»

«Πέρασα τη δεκαετία του '90 με την Pam Hogg – πηγαίνοντας σε κλαμπ και πάρτι, όπως απαιτούσε η εποχή. Αυτό που είδα ήταν μια πραγματικά πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και μια ζωή που χαρακτηριζόταν από ανεξαρτησία, θάρρος και καλοσύνη» γράφει ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος της Gen X, Ίρβιν Γουέλς στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08.12.25

Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
«Μαγική εμπειρία» 08.12.25

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Σύνταξη
Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»
«Θα ενεργήσουμε» 08.12.25

Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»

Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη
Κλιμάκωση της καταστολής 08.12.25

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη

Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο – «Σπόντες» Ευρωπαίων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο - «Σπόντες» Ευρωπαίων

Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Συναγερμός 08.12.25

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να χτυπήσει μετά από ισχυρό σεισμό 50 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Σύνταξη
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

