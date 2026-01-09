sports betsson
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 15:25
Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Λιούις Χάμιλτον έγινε 41: Πώς έχτισε περιουσία 434 εκατ. δολαρίων
Άλλα Αθλήματα 09 Ιανουαρίου 2026 | 13:44

Ο Λιούις Χάμιλτον έγινε 41: Πώς έχτισε περιουσία 434 εκατ. δολαρίων

Επτά τίτλοι, ιστορικό συμβόλαιο με τη Ferrari, εκατομμύρια από χορηγίες και επενδύσεις: ο Βρετανός δεν είναι μόνο θρύλος της F1, αλλά ένας σύγχρονος επιχειρηματικός κολοσσός.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Spotlight

Ο Λιούις Χάμιλτον συμπλήρωσε χτες 41 χρόνια ζωής ως ο πλουσιότερος εν ενεργεία οδηγός στην ιστορία της Formula 1. Με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία που φτάνει τα 434 εκατ. δολάρια, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έχει μετατρέψει το όνομά του σε ένα πολυεπίπεδο οικονομικό οικοσύστημα, το οποίο εκτείνεται πολύ πέρα από τις πίστες.

Το 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα του, με τη μεταγραφή του στη Ferrari να συνοδεύεται από ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια όλων των εποχών. Την τελευταία σεζόν, ο Χάμιλτον εισέπραξε συνολικά 70,5 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 70 εκατ. αφορούσαν βασικό μισθό – τον υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Formula 1 – και 500.000 δολάρια σε μπόνους. Το ποσό αυτό τον έφερε στη δεύτερη θέση της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων οδηγών του 2025, πίσω μόνο από τον Μαξ Φερστάπεν.

Ωστόσο, η πραγματική οικονομική ισχύς του Χάμιλτον αποκαλύπτεται εκτός πίστας. Με περισσότερους από 39 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram – υπερδιπλάσιους από οποιονδήποτε άλλο οδηγό της F1 – ο Βρετανός μπορεί να αποφέρει έως και 113.000 ευρώ ανά χορηγούμενη ανάρτηση. Πρόκειται για ποσά που ξεπερνούν συνολικά τα εκτιμώμενα έσοδα αρκετών οδηγών της μεσαίας και χαμηλής βαθμίδας του grid. Δεν είναι τυχαίο ότι η SportsPro τον κατέταξε το 2025 ως τον πιο εμπορικά αξιοποιήσιμο αθλητή στον κόσμο, με κορυφαία βαθμολογία σε αυθεντικότητα, αξίες και κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι συνεργασίες του αντικατοπτρίζουν αυτή την υπερβατική απήχηση. Από τη σύμπραξη με την Perplexity στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη στρατηγική συνεργασία με τη Lululemon – στην πρώτη μεγάλη είσοδο του καναδικού brand στο motorsport – και τις συμφωνίες με οίκους πολυτελείας όπως η Dior, ο Χάμιλτον αποκομίζει περίπου 20 εκατ. δολάρια ετησίως από δραστηριότητες εκτός αγώνων.

Παράλληλα, έχει οικοδομήσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Διαθέτει ακίνητα σε Λονδίνο, Μόντε Κάρλο, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Ελβετία, ενώ με την έλευσή του στην Ιταλία εξετάζει επενδύσεις και στο Μιλάνο. Στον τομέα της βιώσιμης διατροφής, ο φανατικός βίγκαν Χάμιλτον έχει επενδύσει στη NotCo, μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Jeff Bezos, καθώς και στη Neat Burger, αλυσίδα φυτικών εστιατορίων που δημιούργησε με τον Leonardo DiCaprio. Το 2024 λάνσαρε επίσης την Almave, μια μη αλκοολούχα τεκίλα από μπλε αγαύη, συνδυάζοντας επιχειρηματική δραστηριότητα με κοινωνικό μήνυμα.

Στον αθλητισμό, είναι συνιδιοκτήτης των Denver Broncos, συμμετέχοντας στο επενδυτικό σχήμα που απέκτησε την ομάδα το 2022 έναντι 4,65 δισ. δολαρίων, ποσό-ρεκόρ στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης και στο MotoGP, επενδύοντας σε αγωνιστική ομάδα.

Κεντρικό ρόλο στο «αυτοκρατορικό» προφίλ του Χάμιλτον παίζει και η κοινωνική δράση. Μέσω του ιδρύματος Mission 44 έχει επενδύσει από το 2020 περισσότερα από 23 εκατ. ευρώ σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προγράμματα για μειονότητες, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του σύγχρονου οδηγού Formula 1 ως φορέα κοινωνικής αλλαγής.

Το 41ο έτος της ζωής του τον βρίσκει σε μια ιδιότυπη καμπή. Αγωνιστικά, το ντεμπούτο του με τη Ferrari το 2025 ήταν το δυσκολότερο της καριέρας του: έκτη θέση στο πρωτάθλημα και καμία παρουσία στο βάθρο σε κανονικό Grand Prix. Κι όμως, το συνολικό αποτύπωμα του Λιούις Χάμιλτον δείχνει ότι η αξία του δεν εξαντλείται στους αριθμούς της πίστας. Με 105 νίκες, 104 pole positions και επτά παγκόσμιους τίτλους, έχει ήδη γράψει ιστορία. Σήμερα, στα 41 του, παραμένει ένα παγκόσμιο brand, ένας επιχειρηματίας με όραμα και μια από τις πιο επιδραστικές φιγούρες που γνώρισε ποτέ η Formula 1.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Σύνταξη
Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)
Μπάσκετ 09.01.26

Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)

Μπύρες, ναρκωτικά, γυναίκες και... πολύ μπάσκετ ήταν όσα περιελάμβανε η ζωή του θρυλικού Αμερικανού μπασκετμπολίστα, Ρόι Τάρπλεϊ, ο οποίος άφησε το σημάδι του στη χώρα μας και «έφυγε» σαν σήμερα το 2015 προδομένος από την καρδιά του…

Σύνταξη
Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»
Euroleague 09.01.26

Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»

Ο Κέβιν Πάντερ έδωσε συνέντευξη στο «Mozzartsport» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα, την αμφισβήτηση που δέχθηκε, αλλά και την πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
«Φαβορί για τον Καρέτσα η Τσέλσι του Ροσένιορ»
Ποδόσφαιρο 09.01.26

«Φαβορί για τον Καρέτσα η Τσέλσι του Ροσένιορ»

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Τσέλσι από τον Λίαμ Ροσένιορ έχει φέρει τους «μπλε» σε θέση φαβορί για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Τα Grand Slam αξίζουν 1,5 δισ. τον χρόνο!
Τένις 09.01.26

Τα Grand Slam αξίζουν 1,5 δισ. τον χρόνο!

Οι παίκτες ζητούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα των Major, ενώ η Ρώμη επιχειρεί να σπάσει το μονοπώλιο των τεσσάρων Slam. Το σύστημα πιέζεται όσο ποτέ – αγωνιστικά, οικονομικά και πολιτικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα
Euroleague 09.01.26

Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τη Μπάγερν το βράδυ της Παρασκευής και όλα δείχνουν ότι θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα». Δηλώθηκε και στη λίστα ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Αμερικανός σέντερ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι και επισήμως ο Αντουάν Σεμένιο, όπως ανακοίνωσαν οι «πολίτες». Στα 72 εκατ, ευρώ το κόστος της μεταγραφής του από τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν προκλητικός προς τον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος... τσίμπησε, ο Τσάμπι Αλόνσο μπήκε στη μέση για να υποστηρίξει τον παίκτη του και κάπως έτσι παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση στο Ατλέτικο - Ρεάλ.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η αποχή του Σίμου Μήτογλου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου επτά μήνες αποτέλεσαν τελικά ανασταλτικό παράγοντα για τη Σαμπντόρια, η οποία δεν κινείται εν τέλει για την απόκτησή του από την ΑΕΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
ΔΥΠΑ 09.01.26

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του
1486 09.01.26

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Το παλάτσο που κάποτε φιλοτεχνήθηκε από τον Κλοντ Μονέ βγαίνει και πάλι στην αγορά - Ωστόσο, οι ιστορίες τρόμου ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες πώλησης του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δένδιας κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ψηφοθηρική στάση στο ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και διεμήνυσε ότι δεν θα βρεθεί ξανά πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Σύνταξη
Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε
Κοινωνική δράση 09.01.26

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»αναφέρει ο Δήμος Γρεβενών στο «προσκλητήριο βοήθειας» που εξέπεμψε.

Σύνταξη
Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση
Ελλάδα 09.01.26

Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση

Η χιονοστιβάδα που σκότωσε τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια δεν ήταν ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μιας «πολύπλοκης διαστρωμάτωσης» χιονιού και μιας πλαγιάς που λειτούργησε ως παγίδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακιστέος ο 26χρονος
Ένταση στα δικαστήρια 09.01.26

Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Προφυλακιστέος ο 26χρονος

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Ένταση έξω από τα δικαστήρια στην Πάτρα όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι τους αδικοχαμένου 30χρονου

Σύνταξη
«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση
Κόσμος 09.01.26

«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση

Oι περιοχές που είναι γνωστές ως «μπλε ζώνες» είναι τα μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Δυτική Μακεδονία 09.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο