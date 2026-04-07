Το Wireless Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επικεφαλής τον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε, μετά την άρνηση εισόδου του καλλιτέχνη στη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του φεστιβάλ.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακάλεσε την άδεια εισόδου (ETA) του YE, αρνούμενο να του επιτρέψει την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ως αποτέλεσμα, το Wireless Festival ακυρώνεται και θα γίνουν επιστροφές χρημάτων σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων. Όπως συμβαίνει με κάθε Wireless Festival, ζητήθηκε η γνώμη πολλών ενδιαφερόμενων πριν παρθεί η απόφαση να [κλείσουμε συμφωνία] με τον YE και δεν εκφράστηκαν ανησυχίες εκείνη τη στιγμή», προστίθεται.

«Ο αντισημιτισμός, σε όλες του τις μορφές, είναι απεχθής, και αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα ζητήματα. Όπως δήλωσε σήμερα ο YE, αναγνωρίζει ότι τα λόγια από μόνα τους δεν αρκούν, και παρόλα αυτά εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσει έναν διάλογο με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο», καταλήγει.

Πώς φτάσαμε εδώ

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα αυτό το μήνα, ο μέγας χορηγός του φεστιβάλ, η Pepsi, ανακοίνωσε ότι σταματά τη συνεργασία της με το Wireless, η οποία διαρκεί πάνω από μια δεκαετία. Αν και η δήλωση δεν ανέφερε ονομαστικά τον ράπερ, ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε την εμφάνιση του Ye στο Λονδίνο.

Ο Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με την εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ στο λονδρέζικο φεστιβάλ: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless παρά τις προηγούμενες αντισημιτικές του δηλώσεις. Ο αντισημιτισμός σε οποιαδήποτε μορφή είναι αποτρόπαιος και πρέπει να αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα όπου κι αν εμφανίζεται. Όλοι έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η Βρετανία είναι ένας τόπος όπου οι Εβραίοι αισθάνονται ασφαλείς», πρόσθεσε.

Η απολογία

Νωρίτερα φέτος, ο ράπερ δημοσίευσε ένα απολογητικό άρθρο στην εφημερίδα Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία, αφού υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο με ψυχωτική, παρανοϊκή και παρορμητική συμπεριφορά που κατέστρεψε τη ζωή μου».

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα», εξήγησε ο Γουέστ.

«Τα πράγματα χειροτέρευαν όσο περισσότερο αγνοούσα το πρόβλημα. Είπα και έκανα πράγματα για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Μερικούς από τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, τους φέρθηκα με τον χειρότερο τρόπο. Αντέξατε τον φόβο, τη σύγχυση, την ταπείνωση και την εξάντληση που συνεπάγεται το να προσπαθείτε να συνυπάρξετε με κάποιον που, κατά καιρούς, ήταν αγνώριστος. Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι αποξενώθηκα από τον αληθινό μου εαυτό», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety