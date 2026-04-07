Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Music 07 Απριλίου 2026, 17:20

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Το Wireless Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επικεφαλής τον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε, μετά την άρνηση εισόδου του καλλιτέχνη στη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του φεστιβάλ.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακάλεσε την άδεια εισόδου (ETA) του YE, αρνούμενο να του επιτρέψει την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ως αποτέλεσμα, το Wireless Festival ακυρώνεται και θα γίνουν επιστροφές χρημάτων σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων. Όπως συμβαίνει με κάθε Wireless Festival, ζητήθηκε η γνώμη πολλών ενδιαφερόμενων  πριν παρθεί η απόφαση να [κλείσουμε συμφωνία] με τον YE και δεν εκφράστηκαν ανησυχίες εκείνη τη στιγμή», προστίθεται.

«Ο αντισημιτισμός, σε όλες του τις μορφές, είναι απεχθής, και αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα ζητήματα. Όπως δήλωσε σήμερα ο YE, αναγνωρίζει ότι τα λόγια από μόνα τους δεν αρκούν, και παρόλα αυτά εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσει έναν διάλογο με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο», καταλήγει.

Πώς φτάσαμε εδώ

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα αυτό το μήνα, ο μέγας χορηγός του φεστιβάλ, η Pepsi, ανακοίνωσε ότι σταματά τη συνεργασία της με το Wireless, η οποία διαρκεί πάνω από μια δεκαετία. Αν και η δήλωση δεν ανέφερε ονομαστικά τον ράπερ, ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε την εμφάνιση του Ye στο Λονδίνο.

Ο Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με την εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ στο λονδρέζικο φεστιβάλ: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless παρά τις προηγούμενες αντισημιτικές του δηλώσεις. Ο αντισημιτισμός σε οποιαδήποτε μορφή είναι αποτρόπαιος και πρέπει να αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα όπου κι αν εμφανίζεται. Όλοι έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η Βρετανία είναι ένας τόπος όπου οι Εβραίοι αισθάνονται ασφαλείς», πρόσθεσε.

Η απολογία

Νωρίτερα φέτος, ο ράπερ δημοσίευσε ένα απολογητικό άρθρο στην εφημερίδα Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία, αφού υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο με ψυχωτική, παρανοϊκή και παρορμητική συμπεριφορά που κατέστρεψε τη ζωή μου».

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα», εξήγησε ο Γουέστ.

«Τα πράγματα χειροτέρευαν όσο περισσότερο αγνοούσα το πρόβλημα. Είπα και έκανα πράγματα για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Μερικούς από τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, τους φέρθηκα με τον χειρότερο τρόπο. Αντέξατε τον φόβο, τη σύγχυση, την ταπείνωση και την εξάντληση που συνεπάγεται το να προσπαθείτε να συνυπάρξετε με κάποιον που, κατά καιρούς, ήταν αγνώριστος. Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι αποξενώθηκα από τον αληθινό μου εαυτό», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety

Ενέργεια
Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Κόσμος
Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Music 07.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κιρ Στάρμερ δεν θέλει τον Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Ο κόσμος καίγεται 05.04.26

Ο Κιρ Στάρμερ εξαντλεί όλη του την πολιτική αυστηρότητα στην εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με τις συναυλίες που πρόκειται να δώσει ο Ye στο Λονδίνο: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;
Ντο Ρε Μι 05.04.26

Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;

Δεν μπορείς να πας στα μαγαζιά την περίοδο των Χριστουγέννων χωρίς να ακούσεις το «Feliz Navidad», το «Silent Night» ή το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ - Το Πάσχα, όμως;

Έφη Αλεβίζου
Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή
Music 03.04.26

Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή

Με αναφορές σε παραμύθια, σε δυστοπικές εικόνες και σε σύγχρονους τρόμους, το νέο άλμπουμ των Dramachine περνά από σκοτεινά punk ξεσπάσματα σε πιο φωτεινά pop περάσματα.

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών
«Ξεραμένο δαμάσκηνο» 02.04.26

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών

«Είναι ένας απόλυτα αποτυχημένος που σκορπά μίσος απέναντι σε έναν πρόεδρο που κέρδισε με σαρωτική νίκη» , έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αντιδράσεις για την παρουσία του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Η συγγνώμη 01.04.26

Έντονες αντιδράσεις για την παρουσία του Κάνιε Γουέστ στο Wireless Festival, παρά τη δημόσια απολογία του

Νωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε μια απολογία στη Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και να αποκαλύψει ότι υπέστη «μανιακό επεισόδιο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
uncategorized 07.04.26

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Δήμος Αθηναίων 07.04.26

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 07.04.26

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα

«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε μιλώντας στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους.

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Planet Travel 07.04.26

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου

Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
Στο Κιλκίς 07.04.26

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνική πολιτική 07.04.26

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Ελλάδα 07.04.26

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Μίνα Μουστάκα
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

