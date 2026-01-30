magazin
Η Lady Gaga εκτοξεύει πυρά εναντίον της δράσης της ICE – «Η καρδιά μου πονάει»
30 Ιανουαρίου 2026

Η Lady Gaga εκτοξεύει πυρά εναντίον της δράσης της ICE – «Η καρδιά μου πονάει»

«Παιδιά και οικογένειες σε όλη την Αμερική, στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE» ανέφερε η Lady Gaga σε πρόσφατη συναυλία της στο Τόκιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Spotlight

H Lady Gaga βρέθηκε στο Τόκιο για την περιοδεία της Mayhem Ball και κατήγγειλε τα αποκρουστικά περιστατικά κρατικής βίας που λαμβάνουν χώρα στη Μινεσότα, καταδικάζοντας τις πρακτικές που ακολουθεί η ICE εναντίον των μεταναστών και των οικογενειών που «στοχοποιούνται ανελέητα».

«Θέλω να αφιερώσω ένα λεπτό για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα», είπε η Gaga από τη σκηνή του Tokyo Dome. «Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στην πατρίδα μου και η καρδιά μου πονάει όταν σκέφτομαι τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE. Σκέφτομαι τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας».

»Σκέφτομαι επίσης τη Μινεσότα και όλους όσους βρίσκονται στην πατρίδα μου, που ζουν με τόσο φόβο και αναζητούν απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας», συνέχισε. «Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν την αίσθηση της ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι ραγίζει μέσα μας. Ελπίζω ότι όλοι σας θα σταθείτε δίπλα μας απόψε. Ξέρω ότι δεν είμαστε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε».

«Come To Mama»

Στη συνέχεια, η Lady Gaga αφιέρωσε ένα τραγούδι «σε όλους όσους υποφέρουν, σε όλους όσους αισθάνονται μόνοι και αβοήθητοι, σε όσους έχουν χάσει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο και περνάνε δύσκολες στιγμές, ανυπόφορες, χωρίς να βλέπουν πότε θα τελειώσει αυτό. Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα μέρος ασφάλειας και ειρήνης. Οι καλοί άνθρωποι δεν πρέπει να παλεύουν τόση σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για την ευημερία και τον σεβασμό και ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούνε. Ελπίζω να μας ακούτε όταν σας ζητάμε να αλλάξετε γρήγορα την πορεία σας και να δείξετε έλεος σε όλους τους ανθρώπους της χώρας μας. Σε μια εποχή που δεν είναι εύκολο να έχεις ελπίδα, είναι η κοινότητά μου, οι φίλοι μου και η οικογένειά μου που με στηρίζουν. Γι’ αυτό, θα ήθελα να πω ένα τραγούδι που κρύβει ελπίδα, για να μας δώσει λίγη αισιοδοξία απόψε».

Μετά την πολιτική της τοποθέτηση, η Gaga ερμήνευσε το τραγούδι της «Come To Mama», με το ρεφρέν «Έλα στη μαμά/Πες μου ποιος σε πλήγωσε/Δεν θα υπάρχει μέλλον/Αν δεν το λύσουμε αυτό» (Come to mama/Tell me who hurt ya/There’s gonna be no future/If we don’t figure this out).

*Με πληροφορίες από: Deadline

Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Stream magazin
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26

Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones
Θρύλος 27.01.26

Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones

Μια θρυλική μορφή της μουσικής σκηνής της Τζαμάικα, ο Σλάι Ντάνμπαρ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της ρέγκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
MAGA 26.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Σύνταξη
Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
Νο1 22.01.26

Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια, ο pop star Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα από τα πολλά ρεκόρ των Beatles - και να γίνει ο πρώτος μουσικός με 16 άλμπουμ στην κορυφή των UK Charts.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»
The Good Life 21.01.26

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Λίγο πριν την επέτειο των 75ων γενεθλίων του, ο εμβληματικός μουσικός Φιλ Κόλινς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς, δυσκολίες αλλά και μια σπουδαία προσωπική νίκη απέναντι στις εξαρτήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»
Κόσμος 30.01.26

Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»

«Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να ζητούν λογοδοσία από όσους βρίσκονται στην εξουσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνηγόρων του Ντον Λέμον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
Διπλωματικός πονοκέφαλος 30.01.26

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
