Η Lady Gaga εκτοξεύει πυρά εναντίον της δράσης της ICE – «Η καρδιά μου πονάει»

H Lady Gaga βρέθηκε στο Τόκιο για την περιοδεία της Mayhem Ball και κατήγγειλε τα αποκρουστικά περιστατικά κρατικής βίας που λαμβάνουν χώρα στη Μινεσότα, καταδικάζοντας τις πρακτικές που ακολουθεί η ICE εναντίον των μεταναστών και των οικογενειών που «στοχοποιούνται ανελέητα».

«Θέλω να αφιερώσω ένα λεπτό για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα», είπε η Gaga από τη σκηνή του Tokyo Dome. «Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στην πατρίδα μου και η καρδιά μου πονάει όταν σκέφτομαι τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE. Σκέφτομαι τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας».

»Σκέφτομαι επίσης τη Μινεσότα και όλους όσους βρίσκονται στην πατρίδα μου, που ζουν με τόσο φόβο και αναζητούν απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας», συνέχισε. «Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν την αίσθηση της ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι ραγίζει μέσα μας. Ελπίζω ότι όλοι σας θα σταθείτε δίπλα μας απόψε. Ξέρω ότι δεν είμαστε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε».

Lady Gaga condemns ICE in heartfelt speech at the MAYHEM Ball in Tokyo tonight: «I want to take a second to talk about something that’s extremely important to me. Something important to people all over the world and especially in America right now. In a couple of days, I’m gonna… pic.twitter.com/UmfXmZIKPy — Gaga Daily (@gagadaily) January 29, 2026

«Come To Mama»

Στη συνέχεια, η Lady Gaga αφιέρωσε ένα τραγούδι «σε όλους όσους υποφέρουν, σε όλους όσους αισθάνονται μόνοι και αβοήθητοι, σε όσους έχουν χάσει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο και περνάνε δύσκολες στιγμές, ανυπόφορες, χωρίς να βλέπουν πότε θα τελειώσει αυτό. Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα μέρος ασφάλειας και ειρήνης. Οι καλοί άνθρωποι δεν πρέπει να παλεύουν τόση σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για την ευημερία και τον σεβασμό και ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούνε. Ελπίζω να μας ακούτε όταν σας ζητάμε να αλλάξετε γρήγορα την πορεία σας και να δείξετε έλεος σε όλους τους ανθρώπους της χώρας μας. Σε μια εποχή που δεν είναι εύκολο να έχεις ελπίδα, είναι η κοινότητά μου, οι φίλοι μου και η οικογένειά μου που με στηρίζουν. Γι’ αυτό, θα ήθελα να πω ένα τραγούδι που κρύβει ελπίδα, για να μας δώσει λίγη αισιοδοξία απόψε».

Μετά την πολιτική της τοποθέτηση, η Gaga ερμήνευσε το τραγούδι της «Come To Mama», με το ρεφρέν «Έλα στη μαμά/Πες μου ποιος σε πλήγωσε/Δεν θα υπάρχει μέλλον/Αν δεν το λύσουμε αυτό» (Come to mama/Tell me who hurt ya/There’s gonna be no future/If we don’t figure this out).

*Με πληροφορίες από: Deadline