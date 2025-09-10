Η Lady Gaga αφιερώνει τη νίκη της στα VMA στον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι

Μετά την νίκη της στα βραβεία MTV, η Lady Gaga θέλησε να γιορτάσει την επιτυχία της, χωρίς όμως να ξεχνάει τον αγαπημένο της Μάικλ Πολάνσκι.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η καλλιτέχνιδα του «Mayhem» προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία έγραψε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον αρραβωνιαστικό της.

«Το να ονειρευτώ αυτό το άλμπουμ, να καταστρώσω το σχέδιο, να χτίσω κάθε όραμα μαζί σου — να μιλάμε ασταμάτητα για το τι θα δημιουργούσαμε[…]ήταν μια εμπειρία που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Μου αρέσει πολύ το πόσο αγαπάς τους θαυμαστές μου και θέλεις να είναι ευτυχισμένοι. Με γεμίζει χαρά το πόσο τους αγαπάς, γιατί τους αγαπάμε μαζί κάθε μέρα — νοιάζεσαι όσο και εγώ[…] Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για το πόσο με αγαπάς και παλεύεις για μένα. Δουλεύεις τόσο σκληρά μαζί μου από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα, ζώντας τη μουσική, τις εμφανίσεις και τα σχέδια με το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά σου — για να το δω σε κάθε βήμα της διαδρομής φέτος, είμαι το πιο τυχερό κορίτσι που υπάρχει. Σ’ αγαπώ απεριόριστα».

View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Συνεχίζοντας, η Gaga αναφέρθηκε στη συνεργασία του ζευγαριού στο έκτο άλμπουμ της, Mayhem. «Η συνεργασία μας στην τέχνη, τις επιχειρήσεις και τον έρωτα -είναι μια αγάπη που δεν έχω ξαναζήσει», έγραψε.

«Ξέρω ότι είσαι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, ένας αληθινός άνθρωπος της Αναγέννησης, το μυαλό και η καλή σου καρδιά είναι αυτά που σε κάνουν να λάμπεις. Έχω δει ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείς να κάνεις. Είσαι ο καλλιτέχνης της χρονιάς για μένα. Και ο έρωτας της ζωής μου. Σ’ ευχαριστώ που έκανες όλα τα όνειρά μας στο MAYHEM πραγματικότητα. Σε αγαπώ», κατέληξε.

«Ο έρωτας της ζωής μου»

Ο συγκινητικός φόρος τιμής της νικήτριας των Grammy ακολουθεί την αναφορά που έκανε στον Πολάνσκι, όταν έλαβε το βραβείο Artist of the Year.

«Αφιερώνω αυτό [το βραβείο] σε σένα, αγάπη μου», είπε μεταξύ άλλων.

Η Gaga είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Πολάνσκι ήταν αυτός που την ενθάρρυνε να επιστρέψει στη «χαρά» της ποπ μουσικής, οδηγώντας τη στη δημιουργία του τελευταίου της άλμπουμ. Ο Πολάνσκι αναφέρεται ως συνθέτης σε διάφορα τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Disease» και «Vanish into You».

Σε μια συναυλία της τον Ιούλιο, η νικήτρια των Grammy αναφέρθηκε και πάλι στον Πολάνσκι, αποκαλώντας τον «τον έρωτα της ζωής μου».

*Με πληροφορίες από: People