Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες

Πριν από δεκαπέντε χρόνια, καθώς ετοιμαζόταν να περπατήσει στο κόκκινο χαλί των VMA 2010, η Lady Gaga προσπαθούσε να βρεί με την ενδυματολογική της ομάδα ένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που το φόρεμα από κρέας που είχε επιλέξει αποδεικνύονταν φιάσκο.

Τι θα γινόταν για παράδειγμα αν το ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα δεν της ταίριαζε ή αν το κρέας είχε χαλάσει και έσταζε αίμα; Ευτυχώς (για εκείνη), δεν θα το μάθουμε ποτέ.

«Μη ρωτάς, μη λες»

Ο Φρανκ Φερνάντεζ, ο Αργεντίνος σχεδιαστής του φορέματος που έκτοτε έχει συνεργαστεί με είδωλα της ποπ μουσικής όπως η Μπιγιόνσε και η Rihanna, είχε δουλέψει τρεις ολόκληρες μέρες για να το δημιουργήσει, τυλίγοντας κομμάτια κρέατος σε ένα μανεκέν. «Προφανώς, δεν ήθελα να χρειαστεί να δούμε το εναλλακτικό πλάνο», λέει στο Billboard.

Το φόρεμα από κρέας, ένα από τα τρία που φόρεσε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards 2010, προκάλεσε ηθικό πανικό και αντιφατικό σούσουρο, αλλά δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε την καριέρα της: το «Poker Face» είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard Hot 100 τον προηγούμενο χρόνο και εκείνη τη βραδιά κέρδισε οκτώ βραβεία για τα «Bad Romance» και «Telephone».

Ωστόσο, η δήλωση που έκανε με το ντύσιμό της, η οποία σύμφωνα με την Lady Gaga ήταν μια διαμαρτυρία ενάντια στην πολιτική «μη ρωτάς, μη λες» που εφάρμοζε τότε ο στρατός, την βοήθησε να γίνει εδραιωθεί στην ποπ κουλτούρα, ενώ παράλληλα ανέδειξε το ταλέντο του Φερνάντεζ.

Η κατακραυγή και οι απειλές

Mιλώντας στον δημοσιογράφο Steve Knopper του Billboard, ο σχεδιαστής ρωτήθηκε για την οργή που προκάλεσε το φόρεμα σε vegan ακτιβιστές.

«Είμαι υπέρ του να ακολουθεί ο καθένας τη διατροφή που επιθυμεί, αλλά υπάρχουν ακραίοι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων που είναι επιθετικοί. Σίγουρα έλαβα μερικά ενδιαφέροντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκείνη την εποχή, μερικά από τα οποία έπρεπε να παραδώσω σε αστυνομικούς για να βεβαιωθώ ότι θα καταγραφούν», είπε.

«Επειδή παρατήρησα ότι υπάρχει τρομέρη κατακραυγή γύρω από αυτό, δημιούργησα δύο ομάδες στο Facebook, μια ομάδα υπέρ του φορέματος από κρέας και μια ομάδα κατά του φορέματος από κρέας, και δεν γνώριζαν ότι ήμουν διαχειριστής και των δύο. Υπήρχε και μια άλλη ομάδα στο Facebook, πολύ αργότερα, που έλεγε ότι έφτιαξα το φόρεμα από νεκρά μωρά ή κάτι τέτοιο — ήταν το πιο παράξενο και εξωφρενικό πράγμα», πρόσθεσε ο Φερνάντεζ.

Και, σε ότι αφορά τον αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποίησε για να φυλλάξει το κρέας μέχρι να δημιουργήσει το φόρεμα (η ποσότητα ήταν μεγάλη όπως καταλαβαίνετε), ο Φερνάντεζ αποκάλυψε: «Λοιπόν, [ο φίλος μου που μου έδωσε για αυτό τον σκοπό το ψυγείο του] μετακόμισε. Ήταν ένα loft στο κέντρο του Λος Άντζελες. Οι ιδιοκτήτες πιθανόν έχουν ακόμα εκείνο το ψυγείο. Έπρεπε να το είχα ζητήσει. Θα ήταν ένα ωραίο να το έχω. Υποθέτω».

*Με πληροφορίες από: Billboard