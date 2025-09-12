Η Μάργκοτ Ρόμπι μόλις φόρεσε το «γυμνό» φόρεμα που ξεπέρασε όλα τα «γυμνά» φορέματα

Μετά την είδηση ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών απαγόρευσε τα «γυμνά» ρούχα για το 2025, ο κόσμος της μόδας μπήκε σε μια συζήτηση σχετικά με τη σημασία των ρούχων που «σχεδόν δεν υπάρχουν». Ωστόσο, η Μάργκοτ Ρόμπι πήρε ξεκάθαρη θέση, εμφανιζόμενη στην πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey» στο Λονδίνο, φορώντας ένα nude dress που επιβεβαίωσε την υπεροχή αυτής της αμφιλεγόμενης τάσης.

Η 35χρονη ηθοποιός, η οποία νωρίτερα φέτος καλωσόρισε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, τον παραγωγό Τομ Άκερλεϊ, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα μακρύ, διάφανο, γεμάτο κρύσταλλα φόρεμα -κυριολεκτικά ένα αριστούργημα της ραπτικής τέχνης.

Το φόρεμα, που προέρχεται από την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 του Armani Privé, χαρακτηρίζεται από ένα πλούσια διακοσμημένο και περίτεχνο patchwork από χάντρες, πούλιες, μαργαριτάρια και κεντημένα μοτίβα με λουλούδια και λαχούρια, δημιουργώντας ένα εφέ πολύτιμου ταπισερί σε όλο το ύφασμα

Οι λεπτομέρειες του outfit της Μάργκοτ Ρόμπι και ο Κόλιν Φάρελ με βρετανικό στυλ

Οι λεπτές τιράντες και η χαμηλή πλάτη με διακοσμητικά στοιχεία από κοσμήματα όρισαν τη σύγχρονη εκδοχή της υψηλής ραπτικής.

Τα πέδιλα Love Struck Sandal 105 του Aquazzura, σε ασημί χρώμα, με τακούνι στιλέτο και λουράκι στον αστράγαλο, αποτέλεσαν μια πολυτελή επιλογή υποδημάτων. Τα μαλλιά της ηθοποιού ήταν χτενισμένα σε ένα κομψό updo, με χωρίστρα στη μέση και όμορφο μπαλαγιάζ εφέ. Ένα φυσικό μακιγιάζ τόνιζε τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της ηθοποιού της Barbie και του Λύκου της Γουόλ Στριτ.

Τη Μάργκοτ συνόδευσε στο κόκκινο χαλί ο συμπρωταγωνιστής της Κόλιν Φάρελ, ο οποίος υιοθέτησε τον κλασικό βρετανικό κώδικα ενδυμασίας με ένα μακρύ καφέ ολέ παλτό, το οποίο φόρεσε πάνω από ένα άψογο λευκό πουκάμισο και συμπλήρωσε με παραδοσιακή μαύρη γραβάτα και μαύρο παντελόνι σε φαρδιά γραμμή.

Κάπως ειρωνικά, η μόδα και η γυμνότητα απολαμβάνουν μια μακροχρόνια συμβιωτική σχέση

Το γυμνό ως αυτοέκφραση

Η «γυμνή» ενδυμασία υπήρξε ένα καυτό θέμα συζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Η προαναφερθείσα απαγόρευση της τάσης στις Κάννες θεωρήθηκε από πολλούς άδικη μιας και το nude dress τονίζει μια κομψή χρήση του γυναικείου σώματος ως μέσο ενδυνάμωσης, ενώ άλλοι επαίνεσαν την απόφαση απαγόρευσης.

Ωστόσο, και κάπως ειρωνικά, η μόδα και η γυμνότητα απολαμβάνουν μια μακροχρόνια συμβιωτική σχέση. Αυτό ισχύει από τη δεκαετία του 1960, όταν η σεξουαλική επανάσταση, το δεύτερο φεμινιστικό κύμα και η αντικουλτούρα αμφισβήτησαν τα συντηρητικά ιδεώδη, αναδιαμορφώνοντας τη γυμνότητα ως δείκτη απελευθέρωσης, διαμαρτυρίας και αυτοέκφρασης.

Από την εμφάνιση του μπικίνι έως την τόπλες ηλιοθεραπεία στην Ευρώπη και την επικράτηση των γυμνών σκηνών στην τέχνη και τον κινηματογράφο, το ίδιο το σώμα έγινε μια πολιτιστική δήλωση.

Σχεδιαστές όπως ο Alexander McQueen, ο Jean Paul Gaultier και ο Tom Ford ενσωμάτωσαν αργότερα τη γυμνότητα στο έργο τους, ισορροπώντας τη σεξουαλικότητα με την ελευθερία για να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τα όρια της μόδας.

*Με στοιχεία από hellomagazine.com