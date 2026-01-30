Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»
«Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να ζητούν λογοδοσία από όσους βρίσκονται στην εξουσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνηγόρων του Ντον Λέμον
Ο δημοσιογράφος και πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον, συνελήφθη τη νύχτα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το People.
Η σύλληψη έλαβε χώρα μετά από συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της κυβερνητικής υπηρεσίας των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών και προσφύγων (ICE), που είχε πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου σε εκκλησία του Σεντ Πολ στη Μινεσότα.
Την είδηση επιβεβαίωσε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ, ο οποίος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο πρώην παρουσιαστής του CNN «συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες το προηγούμενο βράδυ στο Λος Άντζελες, όπου κάλυπτε τα βραβεία Grammy».
Σύμφωνα με τους New York Times, σε βάρος του Λέμον έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παραβίαση ομοσπονδιακού νόμου σε σχέση με τα γεγονότα στο Σεντ Πολ. Ο ίδιος, ωστόσο, επιμένει ότι δεν συμμετείχε στη συγκέντρωση, αλλά βρισκόταν στον χώρο αποκλειστικά για δημοσιογραφική κάλυψη.
Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω Instagram, οι συνήγοροί του σημειώνουν: «Ο Ντον είναι δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια και το συνταγματικά κατοχυρωμένο έργο του στη Μινεάπολη δεν διέφερε σε τίποτα από αυτό που έκανε πάντα».
Στο ίδιο κείμενο προσθέτουν: «Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να ζητούν λογοδοσία από όσους βρίσκονται στην εξουσία. Δεν υπήρξε ποτέ πιο σημαντική στιγμή για ανθρώπους όπως ο Ντον να κάνουν αυτή τη δουλειά».
Ο Λέμον, που πλέον παρουσιάζει ανεξάρτητη εκπομπή στο YouTube με το όνομά του, είχε μεταδώσει ζωντανά εικόνα από τη συγκέντρωση. Όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, το livestream ξεκίνησε έξω από την εκκλησία και συνεχίστηκε όταν ακολούθησε τους διαδηλωτές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου φέρεται να πήρε συνεντεύξεις από διαδηλωτές, μέλη του εκκλησιάσματος και έναν πάστορα.
Σε ξεχωριστό σημείο της ανακοίνωσής τους, οι δικηγόροι του Λέμον σχολιάζουν: «Αντί να ερευνά τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που σκότωσαν δύο ειρηνικούς διαδηλωτές στη Μινεσότα, το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ αφιερώνει τον χρόνο, την προσοχή και τους πόρους του σε αυτή τη σύλληψη — και αυτό είναι το πραγματικό κατηγορητήριο για αδικοπραγία σε αυτή την υπόθεση», αναφερόμενοι στους θανάτους των Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Νικόλ Γκουντ.
