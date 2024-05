Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (15/5) στην πόλη Χάντλοβα της Σλοβακίας κατά τη διάρκεια επίσκεψης του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, καθώς ο 59χρονος ηγέτης δέχτηκε πυροβολισμούς από άγνωστο σε μια ξεκάθαρη απόπειρα να τον δολοφονήσει, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Στο σημείο της επίθεσης συνελήφθη και ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα είναι ο 71χρονος συγγραφέας Juraj Cintula και το κίνητρο της πράξης του ήταν πολιτικό. Συγκεκριμένα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς κατά την πρώτη ανάκρισή του, ότι «διαφωνούσε με την πολιτική της κυβέρνησης» του Φίτσο.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης:

The camera Catched the exact moment when a men shooted Slovakia PM Robert Fico in a public. pic.twitter.com/HabvA7lDgh

Ξημερώματα Πέμπτης (16/5) ο σλοβάκος πρωθυπουργός ανέκτησε τις αισθήσεις του και όπως όλα δείχνουν έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Σημειώνεται πως μετά την επίθεση υποβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο στο νοσοκομείο Banska Bystrica.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της χώρας Τόμας Ταράμπα το χειρουργείο πήγε «καλά» και «φαντάζομαι ότι στο τέλος θα τα καταφέρει», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στο BBC.

Ο Ταράμπα πρόσθεσε ότι ο Φίτσο πυροβολήθηκε «από πολύ κοντά» και ότι «η μία σφαίρα διαπέρασε το στομάχι του και η δεύτερη χτύπησε άρθρωση».

Η επίθεση έγινε την ημέρα που το κοινοβούλιο άρχισε να συζητά την πρόταση της κυβέρνησης για την κατάργηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Σλοβακίας RTVS. Χιλιάδες πολίτες διαμαρτυρήθηκαν κατά της προτεινόμενης μεταρρύθμισης τις τελευταίες εβδομάδες ενώ την Τετάρτη ήταν προγραμματισμένη διαδήλωση υπό την ηγεσία της αντιπολίτευσης η οποία ματαιώθηκε.

Βίντεο με τον δράστη:

🇸🇰Juraj Cintula, who shot Slovakian Prime Minister Fico, claims he disagreed with the government’s policies, which prompted his attack.#Slovakia #Slovak #Fico #attack #politics pic.twitter.com/hO4ZV8SVfN

— Attentive Media (@AttentiveCEE) May 15, 2024