Σλοβακία: Τα πρώτα λόγια του δράστη – Γιατί πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο;

Την ώρα που η Σλοβακία και όλος ο κόσμος έχει σοκαριστεί από την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, έδωσε μία πρώτη εξήγηση για την πράξη του.

Ο 71χρονος Σλοβάκος λογοτέχνης, ονόματι Γιουράι Τσιντούλα (Juraj Cintula), είναι ο άνδρας που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας και, όπως αναφέρεται, δήλωσε κατά την πρώτη ανάκριση στην οποία υπεβλήθηκε από τις σλοβακικές αρχές ότι πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο επειδή «διαφωνούσε με την πολιτική της κυβέρνησής του».

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times

The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government’s policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024