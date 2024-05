«Μεταξύ ζωής και θανάτου» βρίσκεται ο Ρόμπερτ Φίτσο, ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο της Σλοβακίας, μετά από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πολιτικού το μεσημέρι της Τετάρτης (15/5).

Στην επίσημη σελίδα του πρωθυπουργού Σλοβακίας αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι, την ώρα που έβγαινε από ένα κτήριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Το πρωθυπουργικό γραφείο τόνισε ότι ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης δείχνει τον πανικό που επικράτησε. Στο οπτικοακουστικό υλικό ακούγονται πέντε πυροβολισμοί.

BREAKING: 🇸🇰‼ The moment Slovak PM Robert Fico was shot multiple times while meeting members of the public in the town of Handlová this afternoon.

Five gunshots can be heard. pic.twitter.com/1qk7qDbxxF

— Remix News & Views (@RMXnews) May 15, 2024