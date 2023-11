Παναμάς: 2 νεκροί σε αντικυβερνητική διαδήλωση για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης χαλκού

Δυο άνθρωποι που συμμετείχαν σε αντικυβερνητική κινητοποίηση στον Παναμά χθες Τρίτη έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες αγνώστου, ανακοίνωσαν οι αρχές, εξέλιξη που αυξάνει κατακόρυφα τις κοινωνικές εντάσεις που πυροδότησε η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης κοιτάσματος χαλκού σε καναδική εταιρεία.

Οι θάνατοι των δυο διαδηλωτών ακολουθούν τις μαζικές κινητοποιήσεις (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το Twitter) στις οποίες πήραν μέρος χιλιάδες πολίτες τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η διαμαρτυρία εναντίον της σύμβασης με την εταιρεία First Quantum Minerals έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις.

Η εισαγγελία του Παναμά ανέφερε μέσω X ότι συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση, χωρίς να δώσει καμιά λεπτομέρεια για το πρόσωπο αυτό.

Protests and armed conflicts engulfed Panama, after the sale of a copper mine to a Canadian mining corporation was confirmed in parliament. Lawmakers have voted in favor of a law that gives a… pic.twitter.com/vNHa3GNtGH

Panama: Protests and armed conflicts over the sale of mineral wealth to foreigners

Τα μπλόκα που έχουν στήσει διαδηλωτές στοιχίζουν σε παναμαϊκές εταιρείες 80 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε διαφυγόντα έσοδα, σύμφωνα με σύνδεσμο επικεφαλής επιχειρήσεων. Τα σχολεία είναι κλειστά για πάνω από μια εβδομάδα, ενώ πάνω από 150.000 ιατρικά ραντεβού δεν έγιναν.

Συνδικάτο εκπαιδευτικών του Παναμά (το ASOPROF) ανέφερε μέσω X ότι ο φερόμενος ως δράστης των δυο δολοφονιών είναι Αμερικανός — κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές.

Αξιωματούχοι και στελέχη της κυβέρνησης του προέδρου Λαουρεντίνο Κορτίσο έχουν καλέσει επανειλημμένα να τερματιστούν οι διαδηλώσεις, όμως συνδικάτα οικοδόμων και εκπαιδευτικών λένε πως θα συνεχίσουν τις μαζικές κινητοποιήσεις μέχρι ν’ ακυρωθεί η σύμβαση με την First Quantum Minerals.

PANAMA – Framed as just an eco protest but it’s far more serious.

The government has approved an open pit copper mine owned by a CANADIAN company.

The mine that will obliterate an area of rainforest over 3 times the size of Manhattan!

pic.twitter.com/n5SypgN8Te

— Elander & the News (@ElanderNews) October 26, 2023