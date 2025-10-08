Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Μια 60χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στη Disneyland της Καλιφόρνια, αμέσως μετά τη διαδρομή της στο δημοφιλές θεματικό τρενάκι Haunted Mansion, το οποίο αυτή την περίοδο λειτουργεί με χριστουγεννιάτικη θεματολογία, εμπνευσμένη από την ταινία «Ο Εφιάλτης πριν τα Χριστούγεννα».

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η Πυροσβεστική και οι διασώστες του Άναχαϊμ ανταποκρίθηκαν σε επείγον περιστατικό που σημειώθηκε στο Disneyland Resort. Η γυναίκα, η οποία μόλις είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή της στο Haunted Mansion, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Το προσωπικό ασφαλείας της Disneyland παρείχε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Σάτερ, ο σερίφης–ιατροδικαστής της κομητείας Όραντζ θα καθορίσει την ακριβή αιτία θανάτου σε μεταγενέστερο στάδιο. Η Disneyland, μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.

Το περιστατικό σημειώνεται λιγότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατο ενός άνδρα στο τρενάκι Stardust Racers στο νέο θεματικό πάρκο Universal Epic Universe, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάιο.

Η ιστορία του Haunted Mansion

Το Haunted Mansion αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές ατραξιόν των πάρκων της Disney. Πρωτοάνοιξε το 1969 στην περιοχή New Orleans Square της Disneyland και από το 2001 λειτουργεί και ως εποχιακή εκδοχή με εορταστικό χαρακτήρα, το Haunted Mansion Holiday.

Ήταν ένα από τα τελευταία έργα στα οποία συμμετείχε ο ίδιος ο Walt Disney, πριν τον θάνατό του το 1966. Η διαδρομή μεταφέρει τους επισκέπτες σε ένα στοιχειωμένο αρχοντικό γεμάτο φαντάσματα: από το αιωρούμενο κεφάλι της μέντιουμ Madame Leota, μέχρι μια αίθουσα χορού με πνεύματα και φαντάσματα που κάνουν… ωτοστόπ.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ατραξιόν είναι ότι παρουσιάζει σκηνές σχετικές με τον θάνατο, κάτι σπάνιο για τα θεματικά πάρκα της Disney. Στην εισαγωγική σκηνή, οι επισκέπτες βρίσκονται σε ένα δωμάτιο που «επιμηκύνεται» χάρη σε ειδικά εφέ. Ο αφηγητής, γνωστός ως Ghost Host, τους προκαλεί να «βρουν μια διέξοδο», πριν αποκαλυφθεί ένα πτώμα να κρέμεται από την οροφή.

Κατά τη διάρκεια ανακαίνισης το 2021, η δημιουργική ομάδα εξέτασε το ενδεχόμενο αφαίρεσης της συγκεκριμένης σκηνής, καθώς θεωρήθηκε πως μπορεί να προκαλέσει δυσφορία σε κάποιους επισκέπτες. «Το συζητάμε ακόμη», είχε δηλώσει η πρώην δημιουργική διευθύντρια της Imagineering, Κιμ Ίρβιν, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «δομικά περίπλοκο».

Η ατμόσφαιρα του Haunted Mansion ενέπνευσε δύο κινηματογραφικές μεταφορές: την ταινία του 2003 με πρωταγωνιστή τον Έντι Μέρφι και την πιο πρόσφατη, το 2023, με τους ΛαΚιθ Στάνφιλντ, Ροζάριο Ντόουσον, Τζάρετ Λέτο και Τζέιμι Λι Κέρτις.

Πέρα από την πρωτότυπη εκδοχή της Disneyland, η ατραξιόν έχει παρουσιαστεί και σε άλλα πάρκα της Disney: στο Magic Kingdom της Φλόριντα, στο Tokyo Disneyland και στο Disneyland Paris, όπου φέρει τον τίτλο Phantom Manor και διαθέτει μια διαφορετική αφήγηση που διαδραματίζεται στην αμερικανική Δύση.